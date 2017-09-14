Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:48

detroytred написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Зачастую практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста. Зачастую практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста. Це має бути настінною цитатою для покращення розуміння процесів для теоретиків воєнпенсів. Це має бути настінною цитатою для покращення розуміння процесів для теоретиків воєнпенсів. І без настінних цитат це завжди пам'ятаю.

Тому з практиками-спеціалістами типу бальцеровичів не те що не спорю, а ВИВЧАЮ їх теоретичні викладки та практичний досвід. І без настінних цитат це завжди пам'ятаю.Тому з практиками-спеціалістами типу бальцеровичів не те що не спорю, а ВИВЧАЮ їх теоретичні викладки та практичний досвід.

... практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста...

Ти яким боком до практика Бальцеровича чи практика Будівельника?Вони - практики, а ти - такий собі копіпастер...Для того щоб в своїх очах підняти власну значимість - вибрав за основу копіпаст Бальцеровича - це ясноЯкби ти копіпастив практика Будівельника - то це б не було підтвердженням твоєї величі..А Бальцерович- саме то...Але ж цитата ЛадаЧи ти здурі будеш заперечувати що я не практик?Ну і повторю своє запитання тижневої давностіЗ якого будуна ти копіпастер чужих думок - вирішив що я(практик з успішною практикою) читав менше від тебе Бальцеровичів а також менше від тебе на практиці перевіряв прочитане?Ти що здурі вважаєш що можна досягнути успіху в економіці на чистому везінні ?І цим чистим везінням обійти девятнадцять з двадцяти?Чи ти протираючи штани у військовому училищі більше приділяв уваги непрофільній для тебе економіці ніж їй приділяв я( людина благополуччя якої від економічних знань залежало на 100%)?