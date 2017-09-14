RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1227612277122781227912280>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:35

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А чого ви в чоловіка забрали сімейні цінності, будинок, виховання і здоровʼя? Такий собі ходячий гаманець, а вдома краще і не зʼявлявся б, нащо він там.
занимайтесь если вам это интересно. Мне допустим неинтересно. А петь, играть на муз.инструментах, выдумывать дизайны, читать книги, писать стихи, рисовать картины, заниматься спортом, наукой, сидеть на форумах когда? Мытье полов точно важнее/ интереснее?

Странная у вас модель, муж и жена моют полы одной тряпкой. Зато гендерное равенство, мужик занимается детьми и хозяйством. А потом еще бегает с женой по супермаркетам? Чем он тогда отличается от женщины?

Вы открываете всё новые грани!
Или это опять "для оживления форума"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32779
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:36

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Вас послухати, то бути утриманкою - то єдина перспектива для дівчини
что значит содержанкой, а хозяйство, дом, дети это не работа? Представьте что детей не 1-2 а 3,4,5. Пусть еще мамочка на 2х работах работает, чтобы на финанс юа ее не назвали содержанкой.

Ох как много у нас семей, где "3,4,5" детей!


С нашим потужним президентом и одного ребенка не будет.
Пусть своих растит под звуки взрывов и воспитывает в ненависти.
Или пусть забъет епло тем пидорам,которые это предлагают с его молчаливого согласия.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

whois2010 написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:Мені більше подобалось читати "Перець"

Мені подобались "Наука и жисть" та вже не пам`ятаю назву, шось з моделюванням пов`язано. Радіогубітель не виписував. :lol:
Ще виписували Огоньок, дід читав Роман газету.

Літературна газета, Техніка молодьожі, Юний технік, Чєловєк і закон, Ровєснік, Перець, Крокодил, Знак вопроса, Огоньок - що я читав. От до речі, в цьому плані срср був крутим. Але зараз все це в інтернетах теж є
Журнал Всесвіт :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35727
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 8127 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:48

"Люди – не ідіоти": у Третій штурмовій назвали головну проблему мобілізації "


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


https://tsn.ua/ato/lyudi-ne-idioti-u-tretiy-shturmoviy-nazvali-golovnu-problemu-mobilizaciyi-2756115.html
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:48

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Зачастую практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста.
Це має бути настінною цитатою для покращення розуміння процесів для теоретиків воєнпенсів.
І без настінних цитат це завжди пам'ятаю.
Тому з практиками-спеціалістами типу бальцеровичів не те що не спорю, а ВИВЧАЮ їх теоретичні викладки та практичний досвід.
Ти яким боком до практика Бальцеровича чи практика Будівельника?
Вони - практики, а ти - такий собі копіпастер...
Для того щоб в своїх очах підняти власну значимість - вибрав за основу копіпаст Бальцеровича - це ясно
Якби ти копіпастив практика Будівельника - то це б не було підтвердженням твоєї величі..
А Бальцерович- саме то...

Але ж цитата Лада
... практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста...
Чи ти здурі будеш заперечувати що я не практик?
Ну і повторю своє запитання тижневої давності
З якого будуна ти копіпастер чужих думок - вирішив що я(практик з успішною практикою) читав менше від тебе Бальцеровичів а також менше від тебе на практиці перевіряв прочитане?
Ти що здурі вважаєш що можна досягнути успіху в економіці на чистому везінні ?
І цим чистим везінням обійти девятнадцять з двадцяти?
Чи ти протираючи штани у військовому училищі більше приділяв уваги непрофільній для тебе економіці ніж їй приділяв я( людина благополуччя якої від економічних знань залежало на 100%)?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27180
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:50

  Успіх написав:
  flyman написав:Успіх пам"ятаю, розказував, товк мячем в підлогу

Ну, бавились ми тоді м'яким м'ячем))
А ще, може правда, а може і ні :mrgreen: але припустимо, що моїх 2 синочки були записані на баскетбол :lol: Тільки старший вже закинув його, коли поступив на фізмат...

А, взагалі, на рахунок дитячого, чи іншого шуму, то за всі роки було зауваження лише 1 раз :arrow:
Зображення
Тож він☝️ навіть, вже не підходив до моєї дружини питати про те "стукання" :lol:

Віталя, оця картинка - це «недоречна розповідь в купе»?
(Вибач що зядьоргую, тебе сьогодні і так з усіх сторін)
Ото ще давно зроблений мною висновок: їдеш чимсь цікавим (чи важливим) займатись - вимкни накі телефон!!! Завтра замість Карпат будеш відбиватись тут на форумі весь день :D
Hotab
 
Повідомлень: 14207
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:55

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Щось здається у вас у самого непропрацьовані комплекси
хотите что-бы я поднял тему про ваши комплексы? Ну тогда не обижайтесь. То что в вашей семье что то не так я заподозрил еще когда вы сказали что познакомились с женой "по обоюдной инициативе". Скорее всего вас на себе женили. Сейчас вы рассказываете как это круто делать все вместе, полы мыть, бегать по супермаркетам и карьеры делать. Из чего вывод вас эксплуатируют как лошадь. И ваше болезненное реагирование с желанием меня пнуть то мавпами то комплексами как вишенка на торт. Хотя мы персонально кого то не обсуждали. Но вам почему-то стало так обидно, что захотелось нанести "удар в ответ".

Та хай эксплуатируют. Главное чтобы бухать или вещества не стал принимать.
  Wirująświatła написав:На будущее прошу вести себя корректно. На земле ещё не родился человек, которого я бы не смог поставить на место.

Хуйло поставь на место. Заплачу.
UA
 
Повідомлень: 9219
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:02

  fler написав:Пишуть, що Трамп вже поговорив з пу.

Цікаво, днів 5-7 тому, одна людина з України анонсувала таку розмову.
Це я так зазвичай селекцію, кого слухати кого ні провожу.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 31 січ, 2025 01:03, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 9219
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:02

  UA написав:Хуйло поставь на место. Заплачу.
не путайте поставить на место и перевоспитать. "Поставить на место" дает краткосрочный эффект, иногда несколько секунд, далее человек продолжает быть самим собой. Если бы так просто решались проблемы, они были бы давно решены.

последнее видео с путиным (я выкладывал) где он рассказывает про стамбул меня вообще сбило с толку, жаль оператор не задал вопроса почему нельзя просто вернуться к стамбульскому документу и сыграть в него заново? интересно что бы ответил путин, Зеленский и партнеры не хотят или у самого ху появились дополнительные хотелки. А может си сказал зер гуд вальдемар санкции раша капут
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 01:08, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27567
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:04

  UA написав:Хуйло поставь на место. Заплачу.


Ха.
Пара ТЦКшных рагулей выбьют эту спесь в кативне минут за 10.
"Не вирю в силу слова я,а вирю в силу п*здюлей"
:mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1227612277122781227912280>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82714
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256617
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901677
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4557)
30.01.2025 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.