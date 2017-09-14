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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12277122781227912280>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:05

UA


Хуйло поставь на место. Заплачу.


Не плач.
А хіба хуйло ще не на місці? Ти ж переміг під Києвом. І пішов збирати мзду по Оболоні. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:06

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Хуйло поставь на место. Заплачу.
не путайте поставить на место и перевоспитать. "Поставить на место" дает краткосрочный эффект, иногда несколько секунд, далее человек продолжает быть самим собой. Если бы так просто решались проблемы, они были бы давно решены.

Какой тогда смысл ставить на место?
Люди то не меняются.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:09

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Це має бути настінною цитатою для покращення розуміння процесів для теоретиків воєнпенсів.
І без настінних цитат це завжди пам'ятаю.
Тому з практиками-спеціалістами типу бальцеровичів не те що не спорю, а ВИВЧАЮ їх теоретичні викладки та практичний досвід.
Ти яким боком до практика Бальцеровича чи практика Будівельника?
Вони - практики, а ти - такий собі копіпастер...
Для того щоб в своїх очах підняти власну значимість - вибрав за основу копіпаст Бальцеровича - це ясно
Якби ти копіпастив практика Будівельника - то це б не було підтвердженням твоєї величі..
А Бальцерович- саме то...

Але ж цитата Лада
... практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста...
Чи ти здурі будеш заперечувати що я не практик?
Ну і повторю своє запитання тижневої давності
З якого будуна ти копіпастер чужих думок - вирішив що я(практик з успішною практикою) читав менше від тебе Бальцеровичів а також менше від тебе на практиці перевіряв прочитане?
Ти що здурі вважаєш що можна досягнути успіху в економіці на чистому везінні ?
І цим чистим везінням обійти девятнадцять з двадцяти?
Чи ти протираючи штани у військовому училищі більше приділяв уваги непрофільній для тебе економіці ніж їй приділяв я( людина благополуччя якої від економічних знань залежало на 100%)?

Спробуй рази три перечитати і згадати чого ти практик)).
Про що мова (про який предмет).

Коли предметом буде ота твоя практика дрібного підприємництва, то тоді буду вивчати тебе.
А поки вивчаю практиків розвитку ринку-економіки країн.
І там твоїх пісень про тільки еволюційний шлях, кожен до дзеркала ті іншої відсеб'ятини не зустрічав.
Там про створення сприятливих умов для розвитку ринку регуляторами ринку.

Торгуй не хлібом-горілкою, а докторськими, Нобелівськими, більше заробиш. Раз вважаєш, що в твоїх співах є сенс на рівні розвитку ринку-економіки країни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:12

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Хуйло поставь на место. Заплачу.


Ха.
Пара ТЦКшных рагулей выбьют эту спесь в кативне минут за 10.
"Не вирю в силу слова я,а вирю в силу п*здюлей"
:mrgreen:

Любой от полной безнаказанности станет садистом.
У рагулей к этому просто склонность, они деградируют мгновенно.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:12

  Hotab написав:Віталя, оця картинка - це «недоречна розповідь в купе»?
(Вибач що зядьоргую, тебе сьогодні і так з усіх сторін)
Ото ще давно зроблений мною висновок: їдеш чимсь цікавим (чи важливим) займатись - вимкни накі телефон!!! Завтра замість Карпат будеш відбиватись тут на форумі весь день
я ж не говорил что успих разделяет мои взгляды. К счастью, у нас народ не любопытный и дальше чем "куда едешь" разговор не заходит. Это ж не секрет? я не только отбивался, но и 2 фильма на ноуте посмотрел.
  UA написав:Какой тогда смысл ставить на место?
Люди то не меняются.
вопрос философский. менять людей это насилие над ними. Если это не ваши дети до 12л. возраста.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 01:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:16

  stm написав:и дальше на ЖД до румынской границы...

Следами Хотаба.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:27

  stm написав:Выгодский - это психолог 1896 г. рождения. Оттуда и утверждения..
некоторые открытия были сделаны задолго до рождения Выгодского и что надо всё закрыть и открыть заново, чтобы стм была довольна? ваш уровень логики примерно как у пятиклассника.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:33

  Wirująświatła написав:вопрос философский. менять людей это насилие над ними. Если это не ваши дети до 12л. возраста.

Значительная часть детей имеет врожденные психиатрические отклонения.
Чтобы не перегружать психиатров и как то интегрировать этих детей в общество, придумали психологическую коррекцию.
Оно то конечно сглаживает, но не устраняет проблему полностью.
Ты ж наверное знаешь статистику по СДВГ среди рецидивистов.
В штатах их просто с детства лечат медикаментозно.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:33

  UA написав:
  stm написав:и дальше на ЖД до румынской границы...

Следами Хотаба.

Не, военные - первый сорт. Очень много бумаг, визуальный контакт не канает :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:37

  Wirująświatła написав:
  stm написав:Выгодский - это психолог 1896 г. рождения. Оттуда и утверждения..
некоторые открытия были сделаны задолго до рождения Выгодского и что надо всё закрыть и открыть заново, чтобы стм была довольна? ваш уровень логики примерно как у пятиклассника.

Виталий, вы прилепили что в игре можно поменять гендер ребенка и приплели Выгодского. Я уже давно сложила о вас впечатление, но тут со дна постучали )))
stm
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