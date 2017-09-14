Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:50

UA написав: просто с детства лечат медикаментозно просто с детства лечат медикаментозно

Антипсихотические препараты (нейролептики, антипсихотики) – это психотропные средства, подавляющие высшую нервную деятельность

UA написав: врожденные психиатрические отклонения. врожденные психиатрические отклонения.

UA написав: Ты ж наверное знаешь статистику по СДВГ среди рецидивистов Ты ж наверное знаешь статистику по СДВГ среди рецидивистов

чтобы все понимали о чем речьдругими словами это нейронные яды или нейротоксины. СДВГ растет, но тут может быть гипер диагностика. Несколько дней назад общался с мамочкой которая оформила ребенку инвалидность (за деньги) чтобы получить доступ к каким то госпрограммам. Она мне это сама рассказала. Честно я не знал как реагировать. Эти программы должны быть доступны всем, чтобы родители не вытворяли такие кульбиты.называется генетическая предрасположенность. На сегодня считается основной, но не единственной причиной. СДВГ можно получить... съев макароны если у ребенка аллергия на глютен.среди рецидивистов не знаю. Читал исследование что среди наркоманов много тех, кто в детстве был с СДВГ. Ничего удивительного, СДВГ это нарушение поведения которые трудно поддаются коррекции.