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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:45
Почему мои выводы почти всегда совпадают с теми кто воюет и никогда не совпадают с диванными рагуль патриотами?
Кто объяснит.
ПС. Тему что такое воевать почти 3 года может понять тот, что воюет хотя бы год.
Я так думаю.
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UA
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:50
UA написав:
просто с детства лечат медикаментозно
чтобы все понимали о чем речь
Антипсихотические препараты (нейролептики, антипсихотики) – это психотропные средства, подавляющие высшую нервную деятельность
другими словами это нейронные яды или нейротоксины. СДВГ растет, но тут может быть гипер диагностика. Несколько дней назад общался с мамочкой которая оформила ребенку инвалидность (за деньги) чтобы получить доступ к каким то госпрограммам. Она мне это сама рассказала. Честно я не знал как реагировать. Эти программы должны быть доступны всем, чтобы родители не вытворяли такие кульбиты.
UA написав:
врожденные психиатрические отклонения.
называется генетическая предрасположенность. На сегодня считается основной, но не единственной причиной. СДВГ можно получить... съев макароны если у ребенка аллергия на глютен.
UA написав:
Ты ж наверное знаешь статистику по СДВГ среди рецидивистов
среди рецидивистов не знаю. Читал исследование что среди наркоманов много тех, кто в детстве был с СДВГ. Ничего удивительного, СДВГ это нарушение поведения которые трудно поддаются коррекции.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 31 січ, 2025 02:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:55
Wirująświatła написав: UA написав:
просто с детства лечат медикаментозно
чтобы все понимали о чем речь
Антипсихотические препараты (нейролептики, антипсихотики) – это психотропные средства, подавляющие высшую нервную деятельность
другими словами это нейронные яды или нейротоксины. СДВГ растет, но тут может быть гипер диагностика. Несколько дней назад общался с мамочкой которая оформила ребенку инвалидность (за деньги) чтобы получить доступ к каким то госпрограммам. Она мне это сама рассказала. Честно я не знал как реагировать. Эти программы должны быть доступны всем, чтобы родители не вытворяли такие кульбиты.
Виталий, это очень смешное обращение к ЮА. Как раз ответ на мой вопрос "где Вы находите вечных неадекватов, как и сам?!!!". Но поняла по ЮА, они сами видят куда обращаться. Рыбак рыбака...
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