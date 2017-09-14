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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12277122781227912280

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:45

  Господар Вельзевула написав:"Люди – не ідіоти": у Третій штурмовій назвали головну проблему мобілізації "


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


https://tsn.ua/ato/lyudi-ne-idioti-u-tretiy-shturmoviy-nazvali-golovnu-problemu-mobilizaciyi-2756115.html

Почему мои выводы почти всегда совпадают с теми кто воюет и никогда не совпадают с диванными рагуль патриотами?
Кто объяснит.
ПС. Тему что такое воевать почти 3 года может понять тот, что воюет хотя бы год.
Я так думаю.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:50

  UA написав:просто с детства лечат медикаментозно
чтобы все понимали о чем речь
Антипсихотические препараты (нейролептики, антипсихотики) – это психотропные средства, подавляющие высшую нервную деятельность
другими словами это нейронные яды или нейротоксины. СДВГ растет, но тут может быть гипер диагностика. Несколько дней назад общался с мамочкой которая оформила ребенку инвалидность (за деньги) чтобы получить доступ к каким то госпрограммам. Она мне это сама рассказала. Честно я не знал как реагировать. Эти программы должны быть доступны всем, чтобы родители не вытворяли такие кульбиты.
  UA написав:врожденные психиатрические отклонения.
называется генетическая предрасположенность. На сегодня считается основной, но не единственной причиной. СДВГ можно получить... съев макароны если у ребенка аллергия на глютен.
  UA написав:Ты ж наверное знаешь статистику по СДВГ среди рецидивистов
среди рецидивистов не знаю. Читал исследование что среди наркоманов много тех, кто в детстве был с СДВГ. https://www.researchgate.net/publicatio ... w-up_study

Ничего удивительного, СДВГ это нарушение поведения которые трудно поддаются коррекции.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 02:07, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 01:55

  Wirująświatła написав:
  UA написав:просто с детства лечат медикаментозно
чтобы все понимали о чем речь
Антипсихотические препараты (нейролептики, антипсихотики) – это психотропные средства, подавляющие высшую нервную деятельность
другими словами это нейронные яды или нейротоксины. СДВГ растет, но тут может быть гипер диагностика. Несколько дней назад общался с мамочкой которая оформила ребенку инвалидность (за деньги) чтобы получить доступ к каким то госпрограммам. Она мне это сама рассказала. Честно я не знал как реагировать. Эти программы должны быть доступны всем, чтобы родители не вытворяли такие кульбиты.

Виталий, это очень смешное обращение к ЮА. Как раз ответ на мой вопрос "где Вы находите вечных неадекватов, как и сам?!!!". Но поняла по ЮА, они сами видят куда обращаться. Рыбак рыбака...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 02:06

  UA написав:В штатах их просто с детства лечат медикаментозно.


Если не ошибаюсь,кроме нейролептиков там есть протокол лечения вкусняшками типа амфетамина при СДВГ.В Кокрейне есть статья даже.
Штаты-волшебная страна. Там и алпразолам жрут горстями.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 03:33

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Хуйло поставь на место. Заплачу.
не путайте поставить на место и перевоспитать. "Поставить на место" дает краткосрочный эффект, иногда несколько секунд, далее человек продолжает быть самим собой. Если бы так просто решались проблемы, они были бы давно решены.

последнее видео с путиным (я выкладывал) где он рассказывает про стамбул меня вообще сбило с толку, жаль оператор не задал вопроса почему нельзя просто вернуться к стамбульскому документу и сыграть в него заново? интересно что бы ответил путин, Зеленский и партнеры не хотят или у самого ху появились дополнительные хотелки. А может си сказал зер гуд вальдемар санкции раша капут

Интересно,что это за организм ехал на заднем сидении авто и давал ЛБГТ-РПЦ очкарику интервью.
Я бы дал персонажу от силы лет 60 внешне, сравните с 70ти летним Трампом 8 лет назад, Сталлоне или тем более Рейганом и Патрушевым.
Но в самом начале он напомнил мне "первого киборга из Т-1», «когда на каркас ещё не умели напылять живую плоть и использовали резиновый камуфляж»
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А поки вивчаю практиків розвитку ринку-економіки країн.
І там твоїх пісень про тільки еволюційний шлях, кожен до дзеркала ті іншої відсеб'ятини не зустрічав.
Там про створення сприятливих умов для розвитку ринку регуляторами ринку.

Торгуй не хлібом-горілкою, а докторськими, Нобелівськими, більше заробиш. Раз вважаєш, що в твоїх співах є сенс на рівні розвитку ринку-економіки країни.

ПроФФесор економіки та регуляції ринку проффесійний військовий мирного часу вже настільки теоретично - диванно натасканий, що може вже пора відкривати великий бізнес а не повчати надуваючи щоки тих хто реально працює і платить податки? Що ти робиш в цей вкрай важкий час для країни крім того як тягнеш з неї гроши? Яким чином ти наближаєш закінчення війни? Фінансово - ні ти не платиш податки,а навпаки цмудиш кров у держави, працюєш - ні, держава тебе годує, може сидиш з паяльником і паяєш плати дл я дронів - ні бо ж ти великий іканаміст, тобі ж нема коли щось корисне для країни робити, бо в інтернеті така незліченна купа форумів де треба зробити спробу виставити себе розумним, але проблема в тому що оці розумні в касту яких ти твердолобо намагаєшся впхнутися відразу бачать хто ти і час від часу вказують твоє місце, але Данінга Крюгера не дає це зрозуміти, от так і марнуєш своє нікчемне життя замість того щоб хоч палець об палець стукнути щоб допомогти своїй Вітчизні у біді :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 09:29

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