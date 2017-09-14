Почему мои выводы почти всегда совпадают с теми кто воюет и никогда не совпадают с диванными рагуль патриотами? Кто объяснит. ПС. Тему что такое воевать почти 3 года может понять тот, что воюет хотя бы год. Я так думаю.
Антипсихотические препараты (нейролептики, антипсихотики) – это психотропные средства, подавляющие высшую нервную деятельность
другими словами это нейронные яды или нейротоксины. СДВГ растет, но тут может быть гипер диагностика. Несколько дней назад общался с мамочкой которая оформила ребенку инвалидность (за деньги) чтобы получить доступ к каким то госпрограммам. Она мне это сама рассказала. Честно я не знал как реагировать. Эти программы должны быть доступны всем, чтобы родители не вытворяли такие кульбиты.
UA написав:врожденные психиатрические отклонения.
называется генетическая предрасположенность. На сегодня считается основной, но не единственной причиной. СДВГ можно получить... съев макароны если у ребенка аллергия на глютен.
UA написав:Ты ж наверное знаешь статистику по СДВГ среди рецидивистов
Антипсихотические препараты (нейролептики, антипсихотики) – это психотропные средства, подавляющие высшую нервную деятельность
другими словами это нейронные яды или нейротоксины. СДВГ растет, но тут может быть гипер диагностика. Несколько дней назад общался с мамочкой которая оформила ребенку инвалидность (за деньги) чтобы получить доступ к каким то госпрограммам. Она мне это сама рассказала. Честно я не знал как реагировать. Эти программы должны быть доступны всем, чтобы родители не вытворяли такие кульбиты.
Виталий, это очень смешное обращение к ЮА. Как раз ответ на мой вопрос "где Вы находите вечных неадекватов, как и сам?!!!". Но поняла по ЮА, они сами видят куда обращаться. Рыбак рыбака...
не путайте поставить на место и перевоспитать. "Поставить на место" дает краткосрочный эффект, иногда несколько секунд, далее человек продолжает быть самим собой. Если бы так просто решались проблемы, они были бы давно решены.
последнее видео с путиным (я выкладывал) где он рассказывает про стамбул меня вообще сбило с толку, жаль оператор не задал вопроса почему нельзя просто вернуться к стамбульскому документу и сыграть в него заново? интересно что бы ответил путин, Зеленский и партнеры не хотят или у самого ху появились дополнительные хотелки. А может си сказал зер гуд вальдемар санкции раша капут
Интересно,что это за организм ехал на заднем сидении авто и давал ЛБГТ-РПЦ очкарику интервью. Я бы дал персонажу от силы лет 60 внешне, сравните с 70ти летним Трампом 8 лет назад, Сталлоне или тем более Рейганом и Патрушевым. Но в самом начале он напомнил мне "первого киборга из Т-1», «когда на каркас ещё не умели напылять живую плоть и использовали резиновый камуфляж»
detroytred написав:А поки вивчаю практиків розвитку ринку-економіки країн. І там твоїх пісень про тільки еволюційний шлях, кожен до дзеркала ті іншої відсеб'ятини не зустрічав. Там про створення сприятливих умов для розвитку ринку регуляторами ринку.
Торгуй не хлібом-горілкою, а докторськими, Нобелівськими, більше заробиш. Раз вважаєш, що в твоїх співах є сенс на рівні розвитку ринку-економіки країни.
ПроФФесор економіки та регуляції ринку проффесійний військовий мирного часу вже настільки теоретично - диванно натасканий, що може вже пора відкривати великий бізнес а не повчати надуваючи щоки тих хто реально працює і платить податки? Що ти робиш в цей вкрай важкий час для країни крім того як тягнеш з неї гроши? Яким чином ти наближаєш закінчення війни? Фінансово - ні ти не платиш податки,а навпаки цмудиш кров у держави, працюєш - ні, держава тебе годує, може сидиш з паяльником і паяєш плати дл я дронів - ні бо ж ти великий іканаміст, тобі ж нема коли щось корисне для країни робити, бо в інтернеті така незліченна купа форумів де треба зробити спробу виставити себе розумним, але проблема в тому що оці розумні в касту яких ти твердолобо намагаєшся впхнутися відразу бачать хто ти і час від часу вказують твоє місце, але Данінга Крюгера не дає це зрозуміти, от так і марнуєш своє нікчемне життя замість того щоб хоч палець об палець стукнути щоб допомогти своїй Вітчизні у біді