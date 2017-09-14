Почему мои выводы почти всегда совпадают с теми кто воюет и никогда не совпадают с диванными рагуль патриотами? Кто объяснит. ПС. Тему что такое воевать почти 3 года может понять тот, что воюет хотя бы год. Я так думаю.
Антипсихотические препараты (нейролептики, антипсихотики) – это психотропные средства, подавляющие высшую нервную деятельность
другими словами это нейронные яды или нейротоксины. СДВГ растет, но тут может быть гипер диагностика. Несколько дней назад общался с мамочкой которая оформила ребенку инвалидность (за деньги) чтобы получить доступ к каким то госпрограммам. Она мне это сама рассказала. Честно я не знал как реагировать. Эти программы должны быть доступны всем, чтобы родители не вытворяли такие кульбиты.
UA написав:врожденные психиатрические отклонения.
называется генетическая предрасположенность. На сегодня считается основной, но не единственной причиной. СДВГ можно получить... съев макароны если у ребенка аллергия на глютен.
UA написав:Ты ж наверное знаешь статистику по СДВГ среди рецидивистов
Антипсихотические препараты (нейролептики, антипсихотики) – это психотропные средства, подавляющие высшую нервную деятельность
другими словами это нейронные яды или нейротоксины. СДВГ растет, но тут может быть гипер диагностика. Несколько дней назад общался с мамочкой которая оформила ребенку инвалидность (за деньги) чтобы получить доступ к каким то госпрограммам. Она мне это сама рассказала. Честно я не знал как реагировать. Эти программы должны быть доступны всем, чтобы родители не вытворяли такие кульбиты.
Виталий, это очень смешное обращение к ЮА. Как раз ответ на мой вопрос "где Вы находите вечных неадекватов, как и сам?!!!". Но поняла по ЮА, они сами видят куда обращаться. Рыбак рыбака...
не путайте поставить на место и перевоспитать. "Поставить на место" дает краткосрочный эффект, иногда несколько секунд, далее человек продолжает быть самим собой. Если бы так просто решались проблемы, они были бы давно решены.
последнее видео с путиным (я выкладывал) где он рассказывает про стамбул меня вообще сбило с толку, жаль оператор не задал вопроса почему нельзя просто вернуться к стамбульскому документу и сыграть в него заново? интересно что бы ответил путин, Зеленский и партнеры не хотят или у самого ху появились дополнительные хотелки. А может си сказал зер гуд вальдемар санкции раша капут
Интересно,что это за организм ехал на заднем сидении авто и давал ЛБГТ-РПЦ очкарику интервью. Я бы дал персонажу от силы лет 60 внешне, сравните с 70ти летним Трампом 8 лет назад, Сталлоне или тем более Рейганом и Патрушевым. Но в самом начале он напомнил мне "первого киборга из Т-1», «когда на каркас ещё не умели напылять живую плоть и использовали резиновый камуфляж»
detroytred написав:А поки вивчаю практиків розвитку ринку-економіки країн. І там твоїх пісень про тільки еволюційний шлях, кожен до дзеркала ті іншої відсеб'ятини не зустрічав. Там про створення сприятливих умов для розвитку ринку регуляторами ринку.
Торгуй не хлібом-горілкою, а докторськими, Нобелівськими, більше заробиш. Раз вважаєш, що в твоїх співах є сенс на рівні розвитку ринку-економіки країни.
ПроФФесор економіки та регуляції ринку проффесійний військовий мирного часу вже настільки теоретично - диванно натасканий, що може вже пора відкривати великий бізнес а не повчати надуваючи щоки тих хто реально працює і платить податки? Що ти робиш в цей вкрай важкий час для країни крім того як тягнеш з неї гроши? Яким чином ти наближаєш закінчення війни? Фінансово - ні ти не платиш податки,а навпаки цмудиш кров у держави, працюєш - ні, держава тебе годує, може сидиш з паяльником і паяєш плати дл я дронів - ні бо ж ти великий іканаміст, тобі ж нема коли щось корисне для країни робити, бо в інтернеті така незліченна купа форумів де треба зробити спробу виставити себе розумним, але проблема в тому що оці розумні в касту яких ти твердолобо намагаєшся впхнутися відразу бачать хто ти і час від часу вказують твоє місце, але Данінга Крюгера не дає це зрозуміти, от так і марнуєш своє нікчемне життя замість того щоб хоч палець об палець стукнути щоб допомогти своїй Вітчизні у біді
detroytred написав:А поки вивчаю практиків розвитку ринку-економіки країн. І там твоїх пісень про тільки еволюційний шлях, кожен до дзеркала ті іншої відсеб'ятини не зустрічав. Там про створення сприятливих умов для розвитку ринку регуляторами ринку.
Торгуй не хлібом-горілкою, а докторськими, Нобелівськими, більше заробиш. Раз вважаєш, що в твоїх співах є сенс на рівні розвитку ринку-економіки країни.
ПроФФесор економіки та регуляції ринку проффесійний військовий мирного часу вже настільки теоретично - диванно натасканий, що може вже пора відкривати великий бізнес а не повчати надуваючи щоки тих хто реально працює і платить податки? Що ти робиш в цей вкрай важкий час для країни крім того як тягнеш з неї гроши? Яким чином ти наближаєш закінчення війни? Фінансово - ні ти не платиш податки,а навпаки цмудиш кров у держави, працюєш - ні, держава тебе годує, може сидиш з паяльником і паяєш плати дл я дронів - ні бо ж ти великий іканаміст, тобі ж нема коли щось корисне для країни робити, бо в інтернеті така незліченна купа форумів де треба зробити спробу виставити себе розумним, але проблема в тому що оці розумні в касту яких ти твердолобо намагаєшся впхнутися відразу бачать хто ти і час від часу вказують твоє місце, але Данінга Крюгера не дає це зрозуміти, от так і марнуєш своє нікчемне життя замість того щоб хоч палець об палець стукнути щоб допомогти своїй Вітчизні у біді
Тобто збрехав у першому реченні (не я професор економіки, а я вивчаю думки професорів економіки) і далі почав співати.
Не вигадуй про інших, краще про себе поясни нарешті, як ти два роки йшов-йшов добровольцем на фронт "щоб допомогти своїй Вітчизні у біді", тим паче будучи офіцером запасу медиком, і так і не дійшов, бо замість цього вирішив відкрити для себе другий бізнес. Тобі ж підказували, як потрапити на військову службу без проблем навіть після отого твого одного сидіння в кабінеті командира вч в перші дні війни, коли він відмовив. Такий феномен турбопатріота буде цікавий на відміну від сотого кола твоїх рефлексій.
detroytred написав:замість цього вирішив відкрити для себе другий бізнес
ПроФФесоре я пішов добровольцем на війну, а ти звалив піджавши хвоста на диван, різницю відчуваєш? Бізнес - третій, причому збитковий, може хочеш долучитися - ласкаво прошу, викладаю фото дронщика третьої штурмової який безкоштовно отримав наш недешевий але дуже якісний виріб. Якихось нещасних 65$ і тобі буде не соромно дивитись в очі дітям, онукам і я надам фото на виробі якого буде написано детройтед, то що по руках, чи ти тільки трутнем можеш існувати і тягнути кошти з тих же ЗСУ не даючи їм в заміну нічого? Га? Лице Героя добровольця не заблюрюю, він сказав немає сенсу - три рази був на телемарафоні, є велике з ним телеінтерв'ю на каналі Терра.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 31 січ, 2025 10:24, всього редагувалось 2 разів.
Державний секретар США Марко Рубіо вкотре висловив свою позицію про те, що російсько-українську війну потрібно завершувати шляхом переговорів, у яких "обидві сторони повинні чимось поступатися" "Насамперед, дозвольте мені сказати: ми вважаємо те, що зробив Путін, було жахливим. Вторгнення в іншу країну, звірства, які він скоїв – він зробив жахливі речі",- сказав Рубіо. Втім, за його словами, від самого початку існувала "нечесність", яка полягала в тому, що американська адміністрація "якимось чином змусила людей повірити", що Україна зможе перемогти Росію. У цьому зв’язку Рубіо розкритикував попередній підхід підтримки України, назвавши його фінансуванням "затяжної тупикової ситуації", яка призводила до більших страждань. Він зазначив, що це "повертає Україну на 100 років назад", адже знищується енергетична інфраструктура України, й багато українців виїжджають та оселяються назавжди закордоном. "Це їхнє майбутнє, і в цьому відношенні воно під загрозою",- резюмував він. Рубіо також наголосив, що на думку президента США Дональда Трампа, "це затяжний конфлікт, і його потрібно закінчувати". У цьому контексті він підкреслив, що потрібно вступати в переговори. А в будь-яких переговорах, за його словами, "обидві сторони повинні чимось поступатися". Він висловив упевненість, що надалі потрібно притримуватися "жорсткої дипломатії", однак, повторив він, "обидві сторони в переговорах повинні щось дати, і це займе час".
а тепер згадаємо як тут більшість до середини 2023 бились пятою в груди про кордони91, репарації та розпад рф, а будь-які більш реалістичні/прагматичні погляди відразу підпадали під категорію "іпсо, наративи, зрада, ждуни"
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 31 січ, 2025 10:19, всього редагувалось 1 раз.