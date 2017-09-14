detroytred написав:замість цього вирішив відкрити для себе другий бізнес
ПроФФесоре я пішов добровольцем на війну, а ти на диван, різницю відчуваєш? Бізнес - третій, причому збитковий, може хочеш долучитися - ласкаво прошу, викладаю фото дронщика третьої штурмової який безкоштовно отримав наш недешевий але дуже якісний виріб. Якихось нещасних 65$ і тобі буде не соромно дивитись в очі дітям, онукам і я надам фото на виробі якого буде написано детройтед, то що по руках, чи ти тільки трутнем можеш існувати і тягнути кошти з тих же ЗСУ не даючи їм в заміну нічого? Га?
Ти питання перечитай і спробуй відповісти саме на нього. Інтерес має саме цей твій феномен. Можу повторити: як будучи отаким турбопатріотом офіцером запасу медиком йти добровольцем на фронт "щоб допомогти своїй Вітчизні у біді" і за два роки не дійти, замість цього відкрити другий бізнес?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 31 січ, 2025 10:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ти питання перечитай і спробуй відповісти саме на нього. Інтерес має саме цей твій феномен.
В твоїй цитаті немає питання - в тебе просто якесь марення, а от в мене є до тебе питання - ні, пропозиція, бо питати чому професійний військовий замість того щоб захищати Вітчизну, просиджує на дивані а такі речі як офіцерська честь мають значення для нього лише як спосіб в 40 років звалити на пенсію і при цьому набиратись нахабства відправляти інших на війну. Так от пропозиція така - не гадити тут на форумі тому ж Будівельнику який тебе наразі утримує і реально допомагає ЗСУ - це не важко на мій погляд, просити не флудити тебе навіть і не буду це місія не здійсненна бо це все на що ти здатен у своєму нікчемному існуванні.
detroytred написав:Ти питання перечитай і спробуй відповісти саме на нього. Інтерес має саме цей твій феномен.
В твоїй цитаті немає питання - в тебе просто якесь марення, а от в мене є до тебе питання - ні, пропозиція, бо питати чому професійний військовий замість того щоб захищати Вітчизну, просиджує на дивані а такі речі як офіцерська честь мають значення для нього лише як спосіб в 40 років звалити на пенсію і при цьому набиратись нахабства відправляти інших на війну. Так от пропозиція така - не гадити тут на форумі тому ж Будівельнику який тебе наразі утримує і реально допомагає ЗСУ - це не важко на мій погляд, просити не флудити тебе навіть і не буду це місія не здійсненна бо це все на що ти здатен у своєму нікчемному існуванні.
Повторю ще раз: "Можу повторити: як будучи отаким турбопатріотом офіцером запасу медиком, йти добровольцем на фронт "щоб допомогти своїй Вітчизні у біді" і за два роки не дійти, замість цього відкрити другий бізнес?"
Ти знов прибріхуєш. Стосовно *набиратись нахабства відправляти інших на війну" і "не гадити тут на форумі тому ж Будівельнику". Подивись уважніше.
Давай краще про себе. Це буде і цікаво, і пізнавально. Феномен, як ніяк. З "касти розумних", як ти кажеш. А ще краще -- підніми для обговорення якесь питання по темі, ніж по сотому колу вистрибнути з рефлексією на мене.
detroytred написав:підніми для обговорення якесь питання по темі, ніж по сотому колу вистрибнути з рефлексією на мене.
А що неприємно про себе правду читати, так? Я в курсі що до твердолобих з першого разу не доходить тому пишу другий раз : Так от пропозиція така - не гадити тут на форумі тому ж Будівельнику який тебе наразі утримує і реально допомагає ЗСУ - це не важко на мій погляд, просити не флудити тебе навіть і не буду це місія не здійсненна бо це все на що ти здатен у своєму нікчемному існуванні. Як тільки припиниш це робити тоді і я припиню тебе справедливо чморити, це зрозуміло і твоє щастя що мені є чим зайнятись, тому пишу тут і читаю дуже рідко і як тільки зайду сюди відразу на твоє лайно щодо інших натикаюсь, просто огидно Почни з себе - допоможи фронту, ЗСУ, державі - воюй або працюй, а не хами тут всім і не флуди безкінечно !
Существование Украины под угрозой, - госсекретарь США Рубио
Украина откинута в развитии на 100 лет назад в результате войны. Промышленность и энергетика уничтожена, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины – неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все к моменту 2012 года.
detroytred написав:підніми для обговорення якесь питання по темі, ніж по сотому колу вистрибнути з рефлексією на мене.
А що неприємно про себе правду читати, так? Я в курсі що до твердолобих з першого разу не доходить тому пишу другий раз : Так от пропозиція така - не гадити тут на форумі тому ж Будівельнику який тебе наразі утримує і реально допомагає ЗСУ - це не важко на мій погляд, просити не флудити тебе навіть і не буду це місія не здійсненна бо це все на що ти здатен у своєму нікчемному існуванні. Як тільки припиниш це робити тоді і я припиню тебе справедливо чморити, це зрозуміло і твоє щастя що мені є чим зайнятись, тому пишу тут і читаю дуже рідко і як тільки зайду сюди відразу на твоє лайно щодо інших натикаюсь, просто огидно Почни з себе - допоможи фронту, ЗСУ, державі - воюй або працюй, а не хами тут всім і не флуди безкінечно !
Справа не в приємно чи неприємно. Не в моєму сприйнятті твоїх і Ко тупеньких претензій-нападок. Справа у безглуздості і нецікавості. Бо ти по сотому колу про одне і теж навіть після десятка відповідей тобі.
Тому й пропоную тобі замість вигадок і перекручень про іншого поясни свій феномен. Надай відповідь про себе. Див. питання вище тричі задане. Це дійсно цікаво та інформативно. Стосовно Будівельника не сміши. Бо він не сприйме твоє оце визначення, що я "гажу Будівельнику" (обгадив його))).
Але, що дійсно на жаль, ти хитродупо зливаєшся від відповіді про свій феномен, намагаєшся підмінити своїм хероїчними гнівом, сміливістю та рішучістю боротися зі мною. Це глупо, чудило.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 31 січ, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Существование Украины под угрозой, - госсекретарь США Рубио
Украина откинута в развитии на 100 лет назад в результате войны. Промышленность и энергетика уничтожена, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины – неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все к моменту 2012 года.
Существование Украины под угрозой, - госсекретарь США Рубио
Украина откинута в развитии на 100 лет назад в результате войны. Промышленность и энергетика уничтожена, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины – неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все к моменту 2012 года.