detroytred написав:Ти питання перечитай і спробуй відповісти саме на нього. Інтерес має саме цей твій феномен.
В твоїй цитаті немає питання - в тебе просто якесь марення, а от в мене є до тебе питання - ні, пропозиція, бо питати чому професійний військовий замість того щоб захищати Вітчизну, просиджує на дивані а такі речі як офіцерська честь мають значення для нього лише як спосіб в 40 років звалити на пенсію і при цьому набиратись нахабства відправляти інших на війну. Так от пропозиція така - не гадити тут на форумі тому ж Будівельнику який тебе наразі утримує і реально допомагає ЗСУ - це не важко на мій погляд, просити не флудити тебе навіть і не буду це місія не здійсненна бо це все на що ти здатен у своєму нікчемному існуванні.
Повторю ще раз: "Можу повторити: як будучи отаким турбопатріотом офіцером запасу медиком, йти добровольцем на фронт "щоб допомогти своїй Вітчизні у біді" і за два роки не дійти, замість цього відкрити другий бізнес?"
Ти знов прибріхуєш. Стосовно *набиратись нахабства відправляти інших на війну" і "не гадити тут на форумі тому ж Будівельнику". Подивись уважніше.
Давай краще про себе. Це буде і цікаво, і пізнавально. Феномен, як ніяк. З "касти розумних", як ти кажеш. А ще краще -- підніми для обговорення якесь питання по темі, ніж по сотому колу вистрибнути з рефлексією на мене.
detroytred написав:підніми для обговорення якесь питання по темі, ніж по сотому колу вистрибнути з рефлексією на мене.
А що неприємно про себе правду читати, так? Я в курсі що до твердолобих з першого разу не доходить тому пишу другий раз : Так от пропозиція така - не гадити тут на форумі тому ж Будівельнику який тебе наразі утримує і реально допомагає ЗСУ - це не важко на мій погляд, просити не флудити тебе навіть і не буду це місія не здійсненна бо це все на що ти здатен у своєму нікчемному існуванні. Як тільки припиниш це робити тоді і я припиню тебе справедливо чморити, це зрозуміло і твоє щастя що мені є чим зайнятись, тому пишу тут і читаю дуже рідко і як тільки зайду сюди відразу на твоє лайно щодо інших натикаюсь, просто огидно Почни з себе - допоможи фронту, ЗСУ, державі - воюй або працюй, а не хами тут всім і не флуди безкінечно !
Существование Украины под угрозой, - госсекретарь США Рубио
Украина откинута в развитии на 100 лет назад в результате войны. Промышленность и энергетика уничтожена, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины – неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все к моменту 2012 года.
detroytred написав:підніми для обговорення якесь питання по темі, ніж по сотому колу вистрибнути з рефлексією на мене.
А що неприємно про себе правду читати, так? Я в курсі що до твердолобих з першого разу не доходить тому пишу другий раз : Так от пропозиція така - не гадити тут на форумі тому ж Будівельнику який тебе наразі утримує і реально допомагає ЗСУ - це не важко на мій погляд, просити не флудити тебе навіть і не буду це місія не здійсненна бо це все на що ти здатен у своєму нікчемному існуванні. Як тільки припиниш це робити тоді і я припиню тебе справедливо чморити, це зрозуміло і твоє щастя що мені є чим зайнятись, тому пишу тут і читаю дуже рідко і як тільки зайду сюди відразу на твоє лайно щодо інших натикаюсь, просто огидно Почни з себе - допоможи фронту, ЗСУ, державі - воюй або працюй, а не хами тут всім і не флуди безкінечно !
Справа не в приємно чи неприємно. Не в моєму сприйнятті твоїх і Ко тупеньких претензій-нападок. Справа у безглуздості і нецікавості. Бо ти по сотому колу про одне і теж навіть після десятка відповідей тобі.
Тому й пропоную тобі замість вигадок і перекручень про іншого поясни свій феномен. Надай відповідь про себе. Див. питання вище тричі задане. Це дійсно цікаво та інформативно. Стосовно Будівельника не сміши. Бо він не сприйме твоє оце визначення, що я "гажу Будівельнику" (обгадив його))).
Але, що дійсно на жаль, ти хитродупо зливаєшся від відповіді про свій феномен, намагаєшся підмінити своїм хероїчними гнівом, сміливістю та рішучістю боротися зі мною. Це глупо, чудило.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 31 січ, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Существование Украины под угрозой, - госсекретарь США Рубио
Украина откинута в развитии на 100 лет назад в результате войны. Промышленность и энергетика уничтожена, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины – неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все к моменту 2012 года.
Существование Украины под угрозой, - госсекретарь США Рубио
Украина откинута в развитии на 100 лет назад в результате войны. Промышленность и энергетика уничтожена, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины – неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все к моменту 2012 года.
_hunter у Трампа в случае провала попытки заморозить конфликт есть 2 варианта, 1й спихнуть всех собак на Байдена, типа это Байден развязал войну, пообещал Украине Ленд Лизу и половину обещанного не выполнил. Либо удвоить военную помощь, но тогда уже в случае провала на Байдена его не спихнешь. этот спич что я выложил выше (там по ссылке видео) как раз намекает на 1й вариант.
detroytred написав:І якщо це дійсно цитата Рубіо,
я тоже было не поверил, но по ссылке видео где он это говорит.
Wirująświatła написав:_hunter у Трампа в случае провала попытки заморозить конфликт есть 2 варианта, 1й спихнуть всех собак на Байдена, типа это Байден развязал войну, пообещал Украине Ленд Лиз и нифига не выполнил. Либо удвоить военную помощь, но тогда уже в случае провала на Байдена его не спихнешь. этот спич что я выложил выше (там по ссылке видео) как раз намекает на 1й вариант.
Саме так. Два шляхи і поки більше намір до 1го варіанту. Але. Але є демократи і суттєва частина респів, які намагаються і будуть намагатися не дати Трампу випригнути з колії.
50\50. Моє бачення 70\30 -- що у разі провалу припинення війни Трамп не вистрибне з колії. Прийдеться йому підвищувати ставки. Як кажуть, Байден в порівнянні з Трампом буде миротворцем)) Власне тому він так легко і впевнено переміг... Щоб замість демів зробити "розвалини" хремля (або! - Європи). В принципі, глобально Штатам і Китаю пофіг які з цих двох. Краще -- обох. Вони бенефіціари за будь-якого результату.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 31 січ, 2025 11:28, всього редагувалось 1 раз.