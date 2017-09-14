Додано: П'ят 31 січ, 2025 10:44

detroytred написав: підніми для обговорення якесь питання по темі, ніж по сотому колу вистрибнути з рефлексією на мене. підніми для обговорення якесь питання по темі, ніж по сотому колу вистрибнути з рефлексією на мене.

Так от пропозиція така - не гадити тут на форумі тому ж Будівельнику який тебе наразі утримує і реально допомагає ЗСУ - це не важко на мій погляд, просити не флудити тебе навіть і не буду це місія не здійсненна бо це все на що ти здатен у своєму нікчемному існуванні.

А що неприємно про себе правду читати, так? Я в курсі що до твердолобих з першого разу не доходить тому пишу другий раз :Як тільки припиниш це робити тоді і я припиню тебе справедливо чморити, це зрозуміло і твоє щастя що мені є чим зайнятись, тому пишу тут і читаю дуже рідко і як тільки зайду сюди відразу на твоє лайно щодо інших натикаюсь, просто огидноПочни з себе - допоможи фронту, ЗСУ, державі - воюй або працюй, а не хами тут всім і не флуди безкінечно !