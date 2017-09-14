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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12280122811228212283>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:32

  Wirująświatła написав:_hunter у Трампа в случае провала попытки заморозить конфликт есть 2 варианта, 1й спихнуть всех собак на Байдена, типа это Байден развязал войну, пообещал Украине Ленд Лизу и половину обещанного не выполнил. Либо удвоить военную помощь, но тогда уже в случае провала на Байдена его не спихнешь. этот спич что я выложил выше (там по ссылке видео) как раз намекает на 1й вариант.
  detroytred написав:І якщо це дійсно цитата Рубіо,
я тоже было не поверил, но по ссылке видео где он это говорит.

Ви переоцінюєте важливість перемоги україни для сша. Він просто вмиє руки і переключить увагу на приєднання гренландії. Скільки там авіаносців в королівському датському?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:33

  detroytred написав:Суверенітет під патронатом Заходу.
Малось на увазі.
не более чем мечты, что кто то будет финансировать, а великий правитель править вечно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:36

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:_hunter у Трампа в случае провала попытки заморозить конфликт есть 2 варианта, 1й спихнуть всех собак на Байдена, типа это Байден развязал войну, пообещал Украине Ленд Лизу и половину обещанного не выполнил. Либо удвоить военную помощь, но тогда уже в случае провала на Байдена его не спихнешь. этот спич что я выложил выше (там по ссылке видео) как раз намекает на 1й вариант.
  detroytred написав:І якщо це дійсно цитата Рубіо,
я тоже было не поверил, но по ссылке видео где он это говорит.

Ви переоцінюєте важливість перемоги україни для сша. Він просто вмиє руки і переключить увагу на приєднання гренландії. Скільки там авіаносців в королівському датському?

Дик, Віталій це і каже.
Про він просто вмиє руки.

Це я опоную, що - не дадуть йому просто вмити руки.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:38

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Суверенітет під патронатом Заходу.
Малось на увазі.
не более чем мечты, что кто то будет финансировать, а великий правитель править вечно.

Я не про правителя.
А про курс країни.

Поки виконує функцію, будуть фінансувати.
Це дешевше.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:39

  detroytred написав:Це я опоную, що - не дадуть йому просто вмити руки.
то бандерлог еще не проснулся)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це я опоную, що - не дадуть йому просто вмити руки.
то бандерлог еще не проснулся)
Дєтскій сон мясніков - якась моторошна мабуть пісенька
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:42

  stm написав:Виталий, это очень смешное обращение к ЮА. Как раз ответ на мой вопрос "где Вы находите вечных неадекватов, как и сам?!!!". Но поняла по ЮА, они сами видят куда обращаться. Рыбак рыбака...

Зайка, беспокоится нужно когда ты симпатизируешь и одобряешь.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а тепер згадаємо як тут більшість до середини 2023 бились пятою в груди про кордони91, репарації та розпад рф, а будь-які більш реалістичні/прагматичні погляди відразу підпадали під категорію "іпсо, наративи, зрада, ждуни"

Тут проблема не в прагматичних поглядах. Погляди, щоб злити країну - ніхера не прагматичні.
На жаль ситуація змінилася в США, і міняється в деяких європейських країнах не на нашу користь. Якщо Трамп захоче нас злити - то доведеться домовлятися на доволі поганих умовах. Тому й прогрівають суспільтво
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ви переоцінюєте важливість перемоги україни для сша. Він просто вмиє руки і переключить увагу на приєднання гренландії. Скільки там авіаносців в королівському датському?

Можливо й так. А може й ні. Поки літаки зі Штатів у Жешув літають.
Я не виключаю варіанту, що якщо хуйло буде сильно брикатися(а поки що виглядає так, що він не шибко готовий домовлятися), то військова допомога навіть посилиться.
Хоча ймовірніше на умовах ленд-лізу.
Інше питання, що фінансові та гуманітарні програми скоротять однозначно. Не вийде тилу жити по стандартах мирного часу.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:52

  UA написав:Зайка, беспокоится нужно когда ты симпатизируешь и одобряешь.
у меня была одноклассница заИка, в начале учебного года пацаны исправили в журнале и на й, и учителя начали называть её "зайка", весь клас на этом месте ржал от живота.
Wirująświatła
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