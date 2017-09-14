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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12281122821228312284>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:03

  Василь-Рівне написав:......... як тільки зайду сюди відразу на твоє лайно щодо інших натикаюсь, просто огидно .....

Поэтому вы решили добавить лайна.
И, похоже, заходите только для этого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:08

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:а тепер згадаємо як тут більшість до середини 2023 бились пятою в груди про кордони91, репарації та розпад рф, а будь-які більш реалістичні/прагматичні погляди відразу підпадали під категорію "іпсо, наративи, зрада, ждуни"

Тут проблема не в прагматичних поглядах. Погляди, щоб злити країну - ніхера не прагматичні.
На жаль ситуація змінилася в США, і міняється в деяких європейських країнах не на нашу користь. Якщо Трамп захоче нас злити - то доведеться домовлятися на доволі поганих умовах. Тому й прогрівають суспільтво

Що значить на доволі поганих умовах?
Тобто що може бути гірше за "злити країну"?

Якщо ж "злити країну" це і є лише "домовитися на поганих умовах", а не капітуляція, то чому б це не було зробити раніше?
Бо поганими можна вважати будь-які умови, окрім кордонів 91, контрибуцій з репараціями і т.д.

А злив країни відбувається щодня через втрати країною найсвідоміших громадян на фронті, руйнування економіки, еміграцію населення, загострення протиріч в суспільстві під час війни. Так і до точки неповернення можна дійти.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 31 січ, 2025 12:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:12

  Wirująświatła написав:..........
А тут просто смешно
https://t.me/black_slipper/27816

Тут, по-моему, смешнее следующее за этим текстовое сообщение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:24

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Ви переоцінюєте важливість перемоги україни для сша. Він просто вмиє руки і переключить увагу на приєднання гренландії. Скільки там авіаносців в королівському датському?

Можливо й так. А може й ні. Поки літаки зі Штатів у Жешув літають.
Я не виключаю варіанту, що якщо хуйло буде сильно брикатися(а поки що виглядає так, що він не шибко готовий домовлятися), то військова допомога навіть посилиться.
Хоча ймовірніше на умовах ленд-лізу.
Інше питання, що фінансові та гуманітарні програми скоротять однозначно. Не вийде тилу жити по стандартах мирного часу.

Ваша україноцентричність понятна. Но домовленості ідуть не тільки про Україну. Вона скоріше є предметом торгу зі сторони трампа.
Не хочуть домовлятися саме наші вони хотять "вічної війни" як в ізраелі. Але все йде до того що домовленості будуть між сша і росією а наші дипломати зачекають за дверима.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:27

  detroytred написав:А злив країни відбувається щодня через втрати країною найсвідоміших громадян на фронті, руйнування економіки, еміграцію населення, загострення протиріч в суспільстві під час війни. Так і до точки неповернення можна дійти.

Думаєте ще не дійшло?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:28

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Зайка, беспокоится нужно когда ты симпатизируешь и одобряешь.
у меня была одноклассница заИка, в начале учебного года пацаны исправили в журнале и на й, и учителя начали называть её "зайка", весь клас на этом месте ржал от живота.

Яка сурова і поучітєльная історія :lol: то вже булінг?
а виправити взад їй кодекс строітєля комунізму мішав?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:33

  UA написав:
  detroytred написав:А злив країни відбувається щодня через втрати країною найсвідоміших громадян на фронті, руйнування економіки, еміграцію населення, загострення протиріч в суспільстві під час війни. Так і до точки неповернення можна дійти.

Думаєте ще не дійшло?

Не маю ні рівня знань, ні даних для визначення.
А фахівці та посадові особи, які спроможні зробити та надати такі розрахунки, звісно мовчать.
Бо генеральна лінія чітко вказана -- "до звільнення останньої верби" і хоч лопатами.
Чіткіше нікуди.
Як з нею можна буде перевзутися на хоч якісь перемовини та інший результат -- загадка загадок.

Для мене очевидно одне - війна на виснаження веде в напрямку піррової перемоги. І чим довше, тим ближче до неї.
Тобто навіть за свого програшу рфія може виграти.
То нахіба отака ціна? За що?
Де ота Ферарі буде?
Вийде в точності, як ото з боротьбою більшовиків на шляху до комунізму. Ціну сплатили, а комунізм (Ферарі) все рівно не отримали.
А могли погодитися на Лайноса...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 31 січ, 2025 12:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:34

  Banderlog написав:а виправити взад їй кодекс строітєля комунізму мішав?
имхо она так подумала что "взад" ещё хуже, зайка - милое животное, а заИка - дефект речи. Лучше быть милой зайкой, чем "девочкой с дефектом".
  Banderlog написав:то вже булінг?
булинг это другое.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:38

  detroytred написав:
  UA написав:Думаєте ще не дійшло?

Не маю ні рівня знань, ні даних для визначення.
А фахівці та посадові особи, які спроможні зробити та надати такі розрахунки, звісно мовчать.
Бо генеральна лінія чітко вказана -- "до звільнення останньої верби" і хоч лопатами.
Чіткіше нікуди.
Як з нею можна буде перевзутися на хоч якісь перемовини та інший результат -- загадка загадок.

Для мене очевидно одне - війна на виснаження веде в напрямку піррової перемоги. І чим довше, тим ближче до неї.

То просто гроші давали під проект "до звільнення останньої верби"
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:42

Демографія - камнем вниз ©

  UA написав:
  detroytred написав:А злив країни відбувається щодня через втрати країною найсвідоміших громадян на фронті, руйнування економіки, еміграцію населення, загострення протиріч в суспільстві під час війни. Так і до точки неповернення можна дійти.

Думаєте ще не дійшло?

А я думаю, що вже деякі(або й багато) речей не повернуться...

Он чого тільки вартувала піднята тема про сім'ю... дітей....
Таке враження, що багато сучасних жінок тепер не тільки собі роблять штучні губи й цицьки, але й мозок :mrgreen:

Ну бо як плять так, що більшість жінок стала думати, що нах їй чоловік... і нах їй діти?
Що виходить, що цінність чоловіка і дітей для багатьох дорівнює "завести кота"?🤦🏻

Тоді виникає питання - а яка цінність жінок?(якщо їх, навіть, до армії призвати не можна?) :lol:
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