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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:03
Василь-Рівне написав:
......... як тільки зайду сюди відразу на твоє лайно щодо інших натикаюсь, просто огидно .....
Поэтому вы решили добавить лайна.
И, похоже, заходите только для этого.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:08
sashaqbl написав: Letusrock написав:
а тепер згадаємо як тут більшість до середини 2023 бились пятою в груди про кордони91, репарації та розпад рф, а будь-які більш реалістичні/прагматичні погляди відразу підпадали під категорію "іпсо, наративи, зрада, ждуни"
Тут проблема не в прагматичних поглядах. Погляди, щоб злити країну - ніхера не прагматичні.
На жаль ситуація змінилася в США, і міняється в деяких європейських країнах не на нашу користь. Якщо Трамп захоче нас злити - то доведеться домовлятися на доволі поганих умовах. Тому й прогрівають суспільтво
Що значить на доволі поганих умовах?
Тобто що може бути гірше за "злити країну"?
Якщо ж "злити країну" це і є лише "домовитися на поганих умовах", а не капітуляція, то чому б це не було зробити раніше?
Бо поганими можна вважати будь-які умови, окрім кордонів 91, контрибуцій з репараціями і т.д.
А злив країни відбувається щодня через втрати країною найсвідоміших громадян на фронті, руйнування економіки, еміграцію населення, загострення протиріч в суспільстві під час війни. Так і до точки неповернення можна дійти.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 31 січ, 2025 12:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:12
Тут, по-моему, смешнее следующее за этим текстовое сообщение.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:24
sashaqbl написав: Banderlog написав:
Ви переоцінюєте важливість перемоги україни для сша. Він просто вмиє руки і переключить увагу на приєднання гренландії. Скільки там авіаносців в королівському датському?
Можливо й так. А може й ні. Поки літаки зі Штатів у Жешув літають.
Я не виключаю варіанту, що якщо хуйло буде сильно брикатися(а поки що виглядає так, що він не шибко готовий домовлятися), то військова допомога навіть посилиться.
Хоча ймовірніше на умовах ленд-лізу.
Інше питання, що фінансові та гуманітарні програми скоротять однозначно. Не вийде тилу жити по стандартах мирного часу.
Ваша україноцентричність понятна. Но домовленості ідуть не тільки про Україну. Вона скоріше є предметом торгу зі сторони трампа.
Не хочуть домовлятися саме наші вони хотять "вічної війни" як в ізраелі. Але все йде до того що домовленості будуть між сша і росією а наші дипломати зачекають за дверима.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:27
detroytred написав:
А злив країни відбувається щодня через втрати країною найсвідоміших громадян на фронті, руйнування економіки, еміграцію населення, загострення протиріч в суспільстві під час війни. Так і до точки неповернення можна дійти
.
Думаєте ще не дійшло?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:28
Wirująświatła написав: UA написав:
Зайка, беспокоится нужно когда ты симпатизируешь и одобряешь.
у меня была одноклассница заИка, в начале учебного года пацаны исправили в журнале и на й, и учителя начали называть её "зайка", весь клас на этом месте ржал от живота.
Яка сурова і поучітєльная історія
то вже булінг?
а виправити взад їй кодекс строітєля комунізму мішав?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:33
UA написав: detroytred написав:
А злив країни відбувається щодня через втрати країною найсвідоміших громадян на фронті, руйнування економіки, еміграцію населення, загострення протиріч в суспільстві під час війни. Так і до точки неповернення можна дійти
.
Думаєте ще не дійшло?
Не маю ні рівня знань, ні даних для визначення.
А фахівці та посадові особи, які спроможні зробити та надати такі розрахунки, звісно мовчать.
Бо генеральна лінія чітко вказана -- "до звільнення останньої верби" і хоч лопатами.
Чіткіше нікуди.
Як з нею можна буде перевзутися на хоч якісь перемовини та інший результат -- загадка загадок.
Для мене очевидно одне - війна на виснаження веде в напрямку піррової перемоги. І чим довше, тим ближче до неї.
Тобто навіть за свого програшу рфія може виграти.
То нахіба отака ціна? За що?
Де ота Ферарі буде?
Вийде в точності, як ото з боротьбою більшовиків на шляху до комунізму. Ціну сплатили, а комунізм (Ферарі) все рівно не отримали.
А могли погодитися на Лайноса...
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 31 січ, 2025 12:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:34
Banderlog написав:
а виправити взад їй кодекс строітєля комунізму мішав?
имхо она так подумала что "взад" ещё хуже, зайка - милое животное, а заИка - дефект речи. Лучше быть милой зайкой, чем "девочкой с дефектом".
Banderlog написав:
то вже булінг?
булинг это другое.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 31 січ, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:38
detroytred написав: UA написав:
Думаєте ще не дійшло?
Не маю ні рівня знань, ні даних для визначення.
А фахівці та посадові особи, які спроможні зробити та надати такі розрахунки, звісно мовчать.
Бо генеральна лінія чітко вказана -- "до звільнення останньої верби" і хоч лопатами.
Чіткіше нікуди.
Як з нею можна буде перевзутися на хоч якісь перемовини та інший результат -- загадка загадок.
Для мене очевидно одне - війна на виснаження веде в напрямку піррової перемоги. І чим довше, тим ближче до неї.
То просто гроші давали під проект "до звільнення останньої верби"
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:42
UA написав: detroytred написав:
А злив країни відбувається щодня через втрати країною найсвідоміших громадян на фронті, руйнування економіки, еміграцію населення, загострення протиріч в суспільстві під час війни. Так і до точки неповернення можна дійти
.
Думаєте ще не дійшло?
А я думаю, що вже деякі(або й багато) речей не повернуться...
Он чого тільки вартувала піднята тема про сім'ю... дітей....
Таке враження, що багато сучасних жінок тепер не тільки собі роблять штучні губи й цицьки, але й мозок
Ну бо як плять так, що більшість жінок стала думати, що нах їй чоловік... і нах їй діти?
Що виходить, що цінність чоловіка і дітей для багатьох дорівнює "завести кота"?🤦🏻
Тоді виникає питання - а яка цінність жінок?(якщо їх, навіть, до армії призвати не можна?)
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