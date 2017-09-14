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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122821228312284122851228612287>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:54

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Це я опоную, що - не дадуть йому просто вмити руки.
то бандерлог еще не проснулся)
Дєтскій сон мясніков - якась моторошна мабуть пісенька

"Не читал, но осуждаю".
Вы бы сначала послушали. А так похоже на начинающийся маразм.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:54

  detroytred написав:
  UA написав:То просто гроші давали під проект "до звільнення останньої верби"

Імхо.
І не припинять.
Все крутиться лише над більше чи менше будуть давати.
Різниця компенсується сплатою з нашого боку.
Менше дають, більше за наш рахунок.
І навпаки.

Тракторист Микола забив великого та товстого на практику оплати чужих хотелок його життям.
Ситуацію можуть виправити тільки штурмовики Дамир и Алмир Ахметови як леви воюючи за папину шахту в Покровську.
Ну і Песикіт з мінометною плитою на плечах в Серебрянскому лісі звичайно.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну бо як плять так, що більшість жінок стала думати, що нах їй чоловік... і нах їй діти?
Що виходить, що цінність чоловіка і дітей для багатьох дорівнює "завести кота"?

Що сталося? Гроші закінчилися, жінка на службу жене?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 12:56

  ЛАД написав:
Плюс оптоволоконных БПЛА очевиден — неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, такой тип связи дает оператору четкую видеокартинку, позволяющую использовать дрон как для разведки, так и для поражения объектов противника.
Например, с помощью опто-FPV можно уверенно отличить макет от настоящей боевой единицы.
Российские источники регулярно выкладывают видео поражения такими дронами украинской бронетехники, машин, блиндажей, лодок и даже кадры охоты за отдельными военнослужащими ВСУ на позициях.
https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o
Странно, детройт выкладывал "Движ", там говорили о таких дронах достаточно неодобрительно - плохая картинка и очень сложно управлять.
А здесь пишут о широком применении россиянами и о резком росте выпуска у нас и обещают, что к осени их будет примерно столько же, сколько обычных.

Дивне питання. Ви не припускаєте, що правда і там і там?
Штука в тому, що універсальної зброї не існує.
FPV на оптоволокні, як і будь-яка інша зброя - це нішева штука, яка має конкретні сценарії застосування, конкретні переваги і недоліки. І перспективи розвитку...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:01

  UA написав:Тракторист Микола забив

Тракторист Микола зможе протистояти столітнєму досвіду залучення та примусу лише тоді, коли дійсно задовбеться вщент.
До цього поки ще далеко.
Броня крєпка і танки наші бистрі...

Тому грають завжди через можновладців, а не через трактористів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:05

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:а тепер згадаємо як тут більшість до середини 2023 бились пятою в груди про кордони91, репарації та розпад рф, а будь-які більш реалістичні/прагматичні погляди відразу підпадали під категорію "іпсо, наративи, зрада, ждуни"

Тут проблема не в прагматичних поглядах. Погляди, щоб злити країну - ніхера не прагматичні.
На жаль ситуація змінилася в США, і міняється в деяких європейських країнах не на нашу користь. Якщо Трамп захоче нас злити - то доведеться домовлятися на доволі поганих умовах. Тому й прогрівають суспільтво

Проблема таки "в прагматичних поглядах".
Весной 22 или зимой 22-23 условия для переговоров были значительно лучше. Тогда Путину ещё даже не приходило в голову требовать 4 области.
Но тогда США и Европа рассказывали о "неограниченной поддержке", которая на практике оказалась достаточно ограниченной. А мы повторили опыт Будапештского меморандума.
А разговоры диванных патриотов "про репарації та розпад рф" и тогда выглядели не очень реалистично, но возражения воспринимались как "іпсо, наративи, зрада, ждуни". Да и сегодня некоторые так подходят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тогда Путину ещё даже не приходило в голову требовать 4 области.
Но тогда США и Европа рассказывали о "неограниченной поддержке", которая на практике оказалась достаточно ограниченной. А мы повторили опыт Будапештского меморандума.

А як на рахунок обмеження для ЗСУ? Чи ви не бачили проекту стамбульських угод,я ким хуйло трусив перед журналістами?
Як на мене, це значно гірше, ніж здача 4 чи навтіь 6 областей
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 31 січ, 2025 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:11

За крок до перевороту думок©

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Ну бо як плять так, що більшість жінок стала думати, що нах їй чоловік... і нах їй діти?
Що виходить, що цінність чоловіка і дітей для багатьох дорівнює "завести кота"?

Що сталося? Гроші закінчилися, жінка на службу жене?

Хех, я знав, що піднімаючи тему про сім'ю/дітей, багато хто буде НЕ обговорювати її масштаби, а буде просто приміряти її до мене :mrgreen:
А я ж просто хочу зрозуміти проблеми демографії... проблеми зміни менталітету... зміни цінностей...


То хто ще хоче тему перевести на мене, а не в загальних масштабах обговорити?
Флер, СТМ, Песікот? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:11

  detroytred написав:..........
Бо генеральна лінія чітко вказана -- "до звільнення останньої верби" і хоч лопатами.
Чіткіше нікуди.
Як з нею можна буде перевзутися на хоч якісь перемовини та інший результат -- загадка загадок.
Чёткости, по-моему, уже нет. И вже перевзулися.

Для мене очевидно одне - війна на виснаження веде в напрямку піррової перемоги. І чим довше, тим ближче до неї.
До піррової поразки. Будет новый термин в истории.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:13

  detroytred написав:
  UA написав:Тракторист Микола забив

Тракторист Микола зможе протистояти столітнєму досвіду залучення та примусу лише тоді, коли дійсно задовбеться вщент.
До цього поки ще далеко.
Броня крєпка і танки наші бистрі...

Тому грають завжди через можновладців, а не через трактористів.

1. При тов. сталіні не було 300 телеграмканалів порочащих світлий образ НКВС.
2. Місцеві можновладці безідейні.
Тільки бабло.
Тому примус більше схожий на сознательную диверсию та провакацию.
Це як в 1941 агіт. плакат на якому зображено співробітника НКВД, який пиздить якогось пристарілого чувака на очах його жинки та дітей :mrgreen:
У сучасних можновладців не проскакує думка, шо щось не так.
UA
 
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