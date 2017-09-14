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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1228312284122851228612287>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:14

Рф захопить Київ та Львів у 2026 році, якщо Сполучені Штати зупинять допомогу Україні, — The Hill.

Видання заявляє, що в такому випадку до 2026 року Україна втратить ефективну протиповітряну оборону, що дозволить рф проводити безперервні бомбардування.

росія розмістить свої сили вздовж кордону НАТО та буде готова до нападу за межами України до 2030 року.

https://thehill.com/opinion/national-se ... -analysis/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:18

  UA написав:
  detroytred написав:
  UA написав:Тракторист Микола забив

Тракторист Микола зможе протистояти столітнєму досвіду залучення та примусу лише тоді, коли дійсно задовбеться вщент.
До цього поки ще далеко.
Броня крєпка і танки наші бистрі...

Тому грають завжди через можновладців, а не через трактористів.

1. При тов. сталіні не було 300 телеграмканалів порочащих світлий образ НКВС.
2. Місцеві можновладці безідейні.
Тільки бабло.
Тому примус більше схожий на сознательную диверсию та провакацию.
Це як в 1941 агіт. плакат на якому зображено співробітника НКВД, який пиздить якогось пристарілого чувака на очах його жинки та дітей :mrgreen:
У сучасних можновладців не проскакує думка, шо щось не так.

Навіщо приклад совдепу та ідеї.
Є США і в'єтнамська.
Де демократія, протести ого-го і війна на якомусь іншому континенті.

А тут війна за рідну землю..

Система залучення многоліка))
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:19

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:
Плюс оптоволоконных БПЛА очевиден — неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, такой тип связи дает оператору четкую видеокартинку, позволяющую использовать дрон как для разведки, так и для поражения объектов противника.
Например, с помощью опто-FPV можно уверенно отличить макет от настоящей боевой единицы.
Российские источники регулярно выкладывают видео поражения такими дронами украинской бронетехники, машин, блиндажей, лодок и даже кадры охоты за отдельными военнослужащими ВСУ на позициях.
https://www.bbc.com/russian/articles/cm27d729kx5o
Странно, детройт выкладывал "Движ", там говорили о таких дронах достаточно неодобрительно - плохая картинка и очень сложно управлять.
А здесь пишут о широком применении россиянами и о резком росте выпуска у нас и обещают, что к осени их будет примерно столько же, сколько обычных.

Дивне питання. Ви не припускаєте, що правда і там і там?
Штука в тому, що універсальної зброї не існує.
FPV на оптоволокні, як і будь-яка інша зброя - це нішева штука, яка має конкретні сценарії застосування, конкретні переваги і недоліки. І перспективи розвитку...

Не сомневаюсь, что у каждого вида оружия есть свои достоинства и недостатки.
Но тут в одном источнике "четкая видеокартинка", а в другом "плохая картинка".
Тут точно не может быть "правда і там і там".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:20

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Тогда Путину ещё даже не приходило в голову требовать 4 области.
Но тогда США и Европа рассказывали о "неограниченной поддержке", которая на практике оказалась достаточно ограниченной. А мы повторили опыт Будапештского меморандума.

А як на рахунок обмеження для ЗСУ? Чи ви не бачили проекту стамбульських угод,я ким хуйло трусив перед журналістами?
Як на мене, це значно гірше, ніж здача 4 чи навтіь 6 областей

Да 100 раз же уже это обговаривали: нет вообще никакого смысла смотреть на начальные условия переговоров.
(точнее это даже не начальные)
https://www.bbc.com/russian/articles/c9rre20dw7lo

Ну и потом от пу уже были заявы "если бы просто вывели войска из двух областей -- ничего бы не было"...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 31 січ, 2025 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не сомневаюсь, что у каждого вида оружия есть свои достоинства и недостатки.
Но тут в одном источнике "четкая видеокартинка", а в другом "плохая картинка".
Тут точно не может быть "правда і там і там".

Чіткість відеокартинки залежить від трьох речей - пропускної здатності каналу, роздільної здатності матриці та якості оптики. Що з цього визначаєтсья виключно фізичними характеристиками середовища передачі сигналу?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:21

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:то бандерлог еще не проснулся)
Дєтскій сон мясніков - якась моторошна мабуть пісенька

"Не читал, но осуждаю".
Вы бы сначала послушали. А так похоже на начинающийся маразм.
У вас до обіду мабуть почуття гумору заглушене почуттям голоду :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:21

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Тогда Путину ещё даже не приходило в голову требовать 4 области.
Но тогда США и Европа рассказывали о "неограниченной поддержке", которая на практике оказалась достаточно ограниченной. А мы повторили опыт Будапештского меморандума.

А як на рахунок обмеження для ЗСУ? Чи ви не бачили проекту стамбульських угод,я ким хуйло трусив перед журналістами?
Як на мене, це значно гірше, ніж здача 4 чи навтіь 6 областей

Вы всерьёз думаете, что сейчас не будет таких требований (обмеження для ЗСУ)? Но + к ним 4 области.
А какие ещё 2 области вы хотите добавить? Харьков и Днепр? :mrgreen:
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2025 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:22

  UA написав:У сучасних можновладців не проскакує думка, шо щось не так.
наоборот они знают финал и что не будет разбирательств куда ушли западные ярды и кто избивал ухылянтов. Почему бы не красть и не избивать?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А як на рахунок обмеження для ЗСУ? Чи ви не бачили проекту стамбульських угод,я ким хуйло трусив перед журналістами?
Як на мене, це значно гірше, ніж здача 4 чи навтіь 6 областей
А накой тоді армія? Для генералів і нижче, щоб задля неї шість областе віддати? Круто у нас підміняють значення, як зараз "Батьківщина" яку як би соромно не захищати і "Держава", яку примусують захищати.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:24

  detroytred написав:
  UA написав:1. При тов. сталіні не було 300 телеграмканалів порочащих світлий образ НКВС.
2. Місцеві можновладці безідейні.
Тільки бабло.
Тому примус більше схожий на сознательную диверсию та провакацию.
Це як в 1941 агіт. плакат на якому зображено співробітника НКВД, який пиздить якогось пристарілого чувака на очах його жинки та дітей :mrgreen:
У сучасних можновладців не проскакує думка, шо щось не так.

Навіщо приклад совдепу та ідеї.
Є США і в'єтнамська.
Де демократія, протести ого-го і війна на якомусь іншому континенті.

А тут війна за рідну землю..

Система залучення многоліка))

За рідну чи землю олігархів/агрохолдингів?
Я ж пропонував роздати землю тим хто за неї воює.
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