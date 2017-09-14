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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:25
ЛАД написав:
Не сомневаюсь, что у каждого вида оружия есть свои достоинства и недостатки.
Но тут в одном источнике "четкая видеокартинка", а в другом "плохая картинка".
Тут точно не может быть "правда і там і там".
Плюс Верес вказав, що тільки кожний його!! п'ятий дронщик зможе працювати з оптоволокном.
Тобто справа саме в можливостях людей.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:27
UA написав:
За рідну чи землю олігархів/агрохолдингів?
Я ж пропонував роздати землю тим хто за неї воює.
Це не суть. Земля або прямо гроші не має принципового значення.
Перефразую - за захист саме своєї країни.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:29
Успіх написав: sashaqbl написав:
Успіх написав:
Ну бо як плять так, що більшість жінок стала думати, що нах їй чоловік... і нах їй діти?
Що виходить, що цінність чоловіка і дітей для багатьох дорівнює "завести кота"?
Що сталося? Гроші закінчилися, жінка на службу жене?
Хех, я знав, що піднімаючи тему про сім'ю/дітей, багато хто буде НЕ обговорювати її масштаби, а буде просто приміряти її до мене
А я ж просто хочу зрозуміти проблеми демографії... проблеми зміни менталітету... зміни цінностей...
То хто ще хоче тему перевести на мене, а не в загальних масштабах обговорити?
Флер, СТМ, Песікот?
Не бачу в загальних масштабах про що обговорити. 8+ млдр. людей, кажуть буде 10+ а потім почне потрохи зменшуватися. Такий прогноз.
Особисто тебе турбують носії паспортів, які досі не можуть зрозуміти, що в Україні мова, а руській мір за порєбріком а не тут? Переживаєш що їх буде не 40 млн, а 0?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:29
detroytred написав:
Це не суть. Земля або прямо гроші не має принципового значення.
Перефразую - за захист саме своєї країни.
А "країна" це що? " С чего начинается родина" вже не проканає
Востаннє редагувалось d44
в П'ят 31 січ, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:29
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Не сомневаюсь, что у каждого вида оружия есть свои достоинства и недостатки.
Но тут в одном источнике "четкая видеокартинка"
, а в другом "плохая картинка"
.
Тут точно не может быть "правда і там і там".
Чіткість відеокартинки залежить від трьох речей - пропускної здатності каналу, роздільної здатності матриці та якості оптики. Що з цього визначаєтсья виключно фізичними характеристиками середовища передачі сигналу?
Не хочу развязывать здесь технический спор, но согласитесь, что эти 2 утверждения противоречат друг другу. По оптоволокну по идее качество передачи должно быть выше, остальное не изменяется при замене радиопередачи на оптоволокно.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:31
detroytred написав: UA написав:
За рідну чи землю олігархів/агрохолдингів?
Я ж пропонував роздати землю тим хто за неї воює.
Це не суть. Земля або прямо гроші не має принципового значення.
Перефразую - за захист саме своєї
країни.
Своєї чи олігархів.
Чому тракторист Микола має бути кращий за родину Ахметових?
Востаннє редагувалось UA
в П'ят 31 січ, 2025 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:32
detroytred написав: ЛАД написав:
Не сомневаюсь, что у каждого вида оружия есть свои достоинства и недостатки.
Но тут в одном источнике "четкая видеокартинка", а в другом "плохая картинка".
Тут точно не может быть "правда і там і там".
Плюс Верес вказав, що тільки кожний його!! п'ятий дронщик зможе працювати з оптоволокном.
Тобто справа саме в можливостях людей.
можливості людей тоже не меняются при замене радиопередачи на оптоволокно.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:33
d44 написав: detroytred написав:
Це не суть. Земля або прямо гроші не має принципового значення.
Перефразую - за захист саме своєї країни.
А "країна" це що? " С чего начинается родина" вже не проканає
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:35
ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Не сомневаюсь, что у каждого вида оружия есть свои достоинства и недостатки.
Но тут в одном источнике "четкая видеокартинка", а в другом "плохая картинка".
Тут точно не может быть "правда і там і там".
Плюс Верес вказав, що тільки кожний його!! п'ятий дронщик зможе працювати з оптоволокном.
Тобто справа саме в можливостях людей.
можливості людей тоже не меняются при замене радиопередачи на оптоволокно.
Не вистачає здібностей.
От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування.
Але мова була саме про людей.
Про неспроможність керувати дронами на оптоволокні.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:36
ЛАД написав:
у развязывать здесь технический спор, но согласитесь, что эти 2 утверждения противоречат друг другу. По оптоволокну по идее качество передачи должно быть выше, остальное не изменяется при замене радиопередачи на оптоволокно.
От власне. Мова про якість журналістики, а не технічні рішення. Оператор, скоріш за все без технічного бекграунду, описав властивості конкретного дрона, порівняв його з попереднім своїм дроном.
Журналіст розширив це порівняння на весь клас дронів.
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