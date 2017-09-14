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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12284122851228612287>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:25

  ЛАД написав:Не сомневаюсь, что у каждого вида оружия есть свои достоинства и недостатки.
Но тут в одном источнике "четкая видеокартинка", а в другом "плохая картинка".
Тут точно не может быть "правда і там і там".

Плюс Верес вказав, що тільки кожний його!! п'ятий дронщик зможе працювати з оптоволокном.

Тобто справа саме в можливостях людей.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:27

  UA написав:За рідну чи землю олігархів/агрохолдингів?
Я ж пропонував роздати землю тим хто за неї воює.

Це не суть. Земля або прямо гроші не має принципового значення.
Перефразую - за захист саме своєї країни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:29

  Успіх написав:
  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Ну бо як плять так, що більшість жінок стала думати, що нах їй чоловік... і нах їй діти?
Що виходить, що цінність чоловіка і дітей для багатьох дорівнює "завести кота"?

Що сталося? Гроші закінчилися, жінка на службу жене?

Хех, я знав, що піднімаючи тему про сім'ю/дітей, багато хто буде НЕ обговорювати її масштаби, а буде просто приміряти її до мене :mrgreen:
А я ж просто хочу зрозуміти проблеми демографії... проблеми зміни менталітету... зміни цінностей...


То хто ще хоче тему перевести на мене, а не в загальних масштабах обговорити?
Флер, СТМ, Песікот? :mrgreen:

Не бачу в загальних масштабах про що обговорити. 8+ млдр. людей, кажуть буде 10+ а потім почне потрохи зменшуватися. Такий прогноз.
Особисто тебе турбують носії паспортів, які досі не можуть зрозуміти, що в Україні мова, а руській мір за порєбріком а не тут? Переживаєш що їх буде не 40 млн, а 0?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це не суть. Земля або прямо гроші не має принципового значення.
Перефразую - за захист саме своєї країни.
А "країна" це що? " С чего начинается родина" вже не проканає
Востаннє редагувалось d44 в П'ят 31 січ, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:29

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не сомневаюсь, что у каждого вида оружия есть свои достоинства и недостатки.
Но тут в одном источнике "четкая видеокартинка", а в другом "плохая картинка".
Тут точно не может быть "правда і там і там".

Чіткість відеокартинки залежить від трьох речей - пропускної здатності каналу, роздільної здатності матриці та якості оптики. Що з цього визначаєтсья виключно фізичними характеристиками середовища передачі сигналу?

Не хочу развязывать здесь технический спор, но согласитесь, что эти 2 утверждения противоречат друг другу. По оптоволокну по идее качество передачи должно быть выше, остальное не изменяется при замене радиопередачи на оптоволокно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:31

  detroytred написав:
  UA написав:За рідну чи землю олігархів/агрохолдингів?
Я ж пропонував роздати землю тим хто за неї воює.

Це не суть. Земля або прямо гроші не має принципового значення.
Перефразую - за захист саме своєї країни.

Своєї чи олігархів.
Чому тракторист Микола має бути кращий за родину Ахметових?
Востаннє редагувалось UA в П'ят 31 січ, 2025 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:32

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Не сомневаюсь, что у каждого вида оружия есть свои достоинства и недостатки.
Но тут в одном источнике "четкая видеокартинка", а в другом "плохая картинка".
Тут точно не может быть "правда і там і там".

Плюс Верес вказав, що тільки кожний його!! п'ятий дронщик зможе працювати з оптоволокном.

Тобто справа саме в можливостях людей.

можливості людей тоже не меняются при замене радиопередачи на оптоволокно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:33

  d44 написав:
  detroytred написав:Це не суть. Земля або прямо гроші не має принципового значення.
Перефразую - за захист саме своєї країни.
А "країна" це що? " С чего начинается родина" вже не проканає


flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:35

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Не сомневаюсь, что у каждого вида оружия есть свои достоинства и недостатки.
Но тут в одном источнике "четкая видеокартинка", а в другом "плохая картинка".
Тут точно не может быть "правда і там і там".

Плюс Верес вказав, що тільки кожний його!! п'ятий дронщик зможе працювати з оптоволокном.

Тобто справа саме в можливостях людей.

можливості людей тоже не меняются при замене радиопередачи на оптоволокно.

Не вистачає здібностей.
От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування.

Але мова була саме про людей.
Про неспроможність керувати дронами на оптоволокні.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:у развязывать здесь технический спор, но согласитесь, что эти 2 утверждения противоречат друг другу. По оптоволокну по идее качество передачи должно быть выше, остальное не изменяется при замене радиопередачи на оптоволокно.

От власне. Мова про якість журналістики, а не технічні рішення. Оператор, скоріш за все без технічного бекграунду, описав властивості конкретного дрона, порівняв його з попереднім своїм дроном.
Журналіст розширив це порівняння на весь клас дронів.
sashaqbl
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