detroytred написав:Не вистачає здібностей. От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування. Але мова була саме про людей. Про неспроможність керувати дронами на оптоволокні.
А от тут вже специфіка оптоволокна. Для дрона на дроті можливості маневрування менші з багатьох причин...
Faceless написав:Наскільки знаю складнощі в іншому - треба вміти обходити перешкоди так, щоб не обірвати волокно, бо це одразу втрата дрона. Зато не бояться РЕБу
Це вміння в що впирається? В знання, в досвід чи в здібності людини.
Верес чітко вказав, що тільки кожен п'ятий чи десятий його оператор (досвідчений та знаючий) зможе працювати на оптоволокні. Тому він за "гру" з частотами, а не за оптоволокно. Для масового застосування.
detroytred написав:Не вистачає здібностей. От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування.
ниче се техника дошла если у человека не хватает способностей ей управлять. Ладно там космический корабль, перегрузки, невесомость, замкнутое пространство, специфическая пища и туалет. Но шоб дроном нельзя было управлять... я шокирован.
Мы, человечество, истинно можем считать себя цивилизацией копья. Именно копье было одним из самых первых орудий охоты и труда, как показывают исследования, еще до появления первых людей — Homo habilis. Нечто вроде протокопий (заостренные палки, которые используют и шимпанзе) применяли наши далекие предки — австралопитеки, а это, минуточку, около трех миллионов лет назад.
Копье сопровождало нас на протяжении этих миллионов лет, служило универсальным орудием в труде, в походе, на охоте и на войне. Оно еще совсем недавно использовалось в военных действиях — каких-то сотню лет назад, в руках кавалерии, — и до сих пор верно сопровождает нас, например, на Олимпиадах.
Копье очень незатейливо в изготовлении. Простейшее копье — это длинная палка с обточенным заостренным концом, обожженным на огне для большей прочности. Но если нет огня, то обточить конец можно и просто острым камнем. Такая агрессивная простота оказалась запредельно эффективной и пугающе смертоносной.
Уверенно встав на ноги, австралопитеки, а затем их потомки — первые Homo, то есть мы с вами, — закошмарили копьями всю окружающую нас живую материю. Когда мы уверенно сжимали древко и уже не знали страха, мы пошли войной друг на друга. Острие копья буквально ваяло наше будущее, разрушало миры и созидало государства, что даже переросло в крылатые выражения, вроде "режим, держащийся на штыках".
Не просто так большая часть ранений в войнах прошлого — именно от колющих, а не от режущих, метательных или иных орудий. Недаром даже метательные, а затем и огнестрельные образцы оружия повторяют элемент копья, то есть острого предмета, который пронзает живую материю.
Не имеет значения, метаете ли вы копье примитивной палкой-металкой, с помощью натянутой тетивы или запускаете короткие наконечники при помощи хитроумного устройства с эффектом расширения газов от сгорающих порошков (додумались же обезьяны до такого). Суть в обоих случаях одинакова: вы конструируете боль и разрушение живой материи с помощью метающих и пронзающих инструментов.