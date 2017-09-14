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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12284122851228612287

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не вистачає здібностей.
От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування.
Але мова була саме про людей.
Про неспроможність керувати дронами на оптоволокні.

А от тут вже специфіка оптоволокна. Для дрона на дроті можливості маневрування менші з багатьох причин...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:39

  UA написав:Своєї чи олігархів.
Чому тракторист Микола має бути кращий за родину Ахметових?

Не кожного тракториста це питання турбує. Достатньо визначення "захисту своєї країни".

Для кожного пересічного знаходиться свій стимул-пояснення-гачок-примус.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:40

Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:Плюс Верес вказав, що тільки кожний його!! п'ятий дронщик зможе працювати з оптоволокном.

Тобто справа саме в можливостях людей.

можливості людей тоже не меняются при замене радиопередачи на оптоволокно.

Не вистачає здібностей.
От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування.

Але мова була саме про людей.
Про неспроможність керувати дронами на оптоволокні.
Наскільки знаю складнощі в іншому - треба вміти обходити перешкоди так, щоб не обірвати волокно, бо це одразу втрата дрона. Зато не бояться РЕБу
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:44

  Faceless написав:Наскільки знаю складнощі в іншому - треба вміти обходити перешкоди так, щоб не обірвати волокно, бо це одразу втрата дрона. Зато не бояться РЕБу

Це вміння в що впирається?
В знання, в досвід чи в здібності людини.

Верес чітко вказав, що тільки кожен п'ятий чи десятий його оператор (досвідчений та знаючий) зможе працювати на оптоволокні.
Тому він за "гру" з частотами, а не за оптоволокно. Для масового застосування.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:48

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:--------------------------
Wirująświatła
то бандерлог еще не проснулся)
[youtube]Blyr--0_TKQ[/youtu..].
--------------------------
Дєтскій сон мясніков - якась моторошна мабуть пісенька

"Не читал, но осуждаю".
Вы бы сначала послушали. А так похоже на начинающийся маразм.
У вас до обіду мабуть почуття гумору заглушене почуттям голоду :)

Я позавтракал.
Но надоели шутки на аналогичные темы. Тем более, не понятно у кого это шутки, а кто пишет всерьёз о внутренних оккупантах. Вы бы хоть смайлик поставили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:56

  Faceless написав:
detroytred написав:
  ЛАД написав:-------------------------
detroytred
Плюс Верес вказав, що тільки кожний його!! п'ятий дронщик зможе працювати з оптоволокном.

Тобто справа саме в можливостях людей.
-------------------------
можливості людей тоже не меняются при замене радиопередачи на оптоволокно.

Не вистачає здібностей.
От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування.

Але мова була саме про людей.
Про неспроможність керувати дронами на оптоволокні.
Наскільки знаю складнощі в іншому - треба вміти обходити перешкоди так, щоб не обірвати волокно, бо це одразу втрата дрона. Зато не бояться РЕБу

Это я понимаю.
Но было сказано именно о картинке.
При этом говорится, что к осени дронов на радиоуправлении и на оптоволокне будет по количеству 50/50.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:05

  detroytred написав:Не вистачає здібностей.
От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування.
ниче се техника дошла если у человека не хватает способностей ей управлять. Ладно там космический корабль, перегрузки, невесомость, замкнутое пространство, специфическая пища и туалет. Но шоб дроном нельзя было управлять... я шокирован.
Мы, человечество, истинно можем считать себя цивилизацией копья. Именно копье было одним из самых первых орудий охоты и труда, как показывают исследования, еще до появления первых людей — Homo habilis. Нечто вроде протокопий (заостренные палки, которые используют и шимпанзе) применяли наши далекие предки — австралопитеки, а это, минуточку, около трех миллионов лет назад.

Копье сопровождало нас на протяжении этих миллионов лет, служило универсальным орудием в труде, в походе, на охоте и на войне. Оно еще совсем недавно использовалось в военных действиях — каких-то сотню лет назад, в руках кавалерии, — и до сих пор верно сопровождает нас, например, на Олимпиадах.

Копье очень незатейливо в изготовлении. Простейшее копье — это длинная палка с обточенным заостренным концом, обожженным на огне для большей прочности. Но если нет огня, то обточить конец можно и просто острым камнем. Такая агрессивная простота оказалась запредельно эффективной и пугающе смертоносной.

Уверенно встав на ноги, австралопитеки, а затем их потомки — первые Homo, то есть мы с вами, — закошмарили копьями всю окружающую нас живую материю. Когда мы уверенно сжимали древко и уже не знали страха, мы пошли войной друг на друга. Острие копья буквально ваяло наше будущее, разрушало миры и созидало государства, что даже переросло в крылатые выражения, вроде "режим, держащийся на штыках".

Не просто так большая часть ранений в войнах прошлого — именно от колющих, а не от режущих, метательных или иных орудий. Недаром даже метательные, а затем и огнестрельные образцы оружия повторяют элемент копья, то есть острого предмета, который пронзает живую материю.

Не имеет значения, метаете ли вы копье примитивной палкой-металкой, с помощью натянутой тетивы или запускаете короткие наконечники при помощи хитроумного устройства с эффектом расширения газов от сгорающих порошков (додумались же обезьяны до такого). Суть в обоих случаях одинакова: вы конструируете боль и разрушение живой материи с помощью метающих и пронзающих инструментов.

https://t.me/yigal_levin/79191

у военкоров кризис жанра
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:15

  Faceless написав:Наскільки знаю складнощі в іншому - треба вміти обходити перешкоди так, щоб не обірвати волокно, бо це одразу втрата дрона. Зато не бояться РЕБу
надо придумать дроны ножницы для борьбы с оптиковолокном.
Wirująświatła
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