Мы, человечество, истинно можем считать себя цивилизацией копья. Именно копье было одним из самых первых орудий охоты и труда, как показывают исследования, еще до появления первых людей — Homo habilis. Нечто вроде протокопий (заостренные палки, которые используют и шимпанзе) применяли наши далекие предки — австралопитеки, а это, минуточку, около трех миллионов лет назад.Копье сопровождало нас на протяжении этих миллионов лет, служило универсальным орудием в труде, в походе, на охоте и на войне. Оно еще совсем недавно использовалось в военных действиях — каких-то сотню лет назад, в руках кавалерии, — и до сих пор верно сопровождает нас, например, на Олимпиадах.Копье очень незатейливо в изготовлении. Простейшее копье — это длинная палка с обточенным заостренным концом, обожженным на огне для большей прочности. Но если нет огня, то обточить конец можно и просто острым камнем. Такая агрессивная простота оказалась запредельно эффективной и пугающе смертоносной.Уверенно встав на ноги, австралопитеки, а затем их потомки — первые Homo, то есть мы с вами, — закошмарили копьями всю окружающую нас живую материю. Когда мы уверенно сжимали древко и уже не знали страха, мы пошли войной друг на друга. Острие копья буквально ваяло наше будущее, разрушало миры и созидало государства, что даже переросло в крылатые выражения, вроде "режим, держащийся на штыках".Не просто так большая часть ранений в войнах прошлого — именно от колющих, а не от режущих, метательных или иных орудий. Недаром даже метательные, а затем и огнестрельные образцы оружия повторяют элемент копья, то есть острого предмета, который пронзает живую материю.Не имеет значения, метаете ли вы копье примитивной палкой-металкой, с помощью натянутой тетивы или запускаете короткие наконечники при помощи хитроумного устройства с эффектом расширения газов от сгорающих порошков (додумались же обезьяны до такого). Суть в обоих случаях одинакова: вы конструируете боль и разрушение живой материи с помощью метающих и пронзающих инструментов.