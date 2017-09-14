detroytred написав:Не вистачає здібностей. От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування.
ниче се техника дошла если у человека не хватает способностей ей управлять. Ладно там космический корабль, перегрузки, невесомость, замкнутое пространство, специфическая пища и туалет. Но шоб дроном нельзя было управлять... я шокирован.
Мы, человечество, истинно можем считать себя цивилизацией копья. Именно копье было одним из самых первых орудий охоты и труда, как показывают исследования, еще до появления первых людей — Homo habilis. Нечто вроде протокопий (заостренные палки, которые используют и шимпанзе) применяли наши далекие предки — австралопитеки, а это, минуточку, около трех миллионов лет назад.
Копье сопровождало нас на протяжении этих миллионов лет, служило универсальным орудием в труде, в походе, на охоте и на войне. Оно еще совсем недавно использовалось в военных действиях — каких-то сотню лет назад, в руках кавалерии, — и до сих пор верно сопровождает нас, например, на Олимпиадах.
Копье очень незатейливо в изготовлении. Простейшее копье — это длинная палка с обточенным заостренным концом, обожженным на огне для большей прочности. Но если нет огня, то обточить конец можно и просто острым камнем. Такая агрессивная простота оказалась запредельно эффективной и пугающе смертоносной.
Уверенно встав на ноги, австралопитеки, а затем их потомки — первые Homo, то есть мы с вами, — закошмарили копьями всю окружающую нас живую материю. Когда мы уверенно сжимали древко и уже не знали страха, мы пошли войной друг на друга. Острие копья буквально ваяло наше будущее, разрушало миры и созидало государства, что даже переросло в крылатые выражения, вроде "режим, держащийся на штыках".
Не просто так большая часть ранений в войнах прошлого — именно от колющих, а не от режущих, метательных или иных орудий. Недаром даже метательные, а затем и огнестрельные образцы оружия повторяют элемент копья, то есть острого предмета, который пронзает живую материю.
Не имеет значения, метаете ли вы копье примитивной палкой-металкой, с помощью натянутой тетивы или запускаете короткие наконечники при помощи хитроумного устройства с эффектом расширения газов от сгорающих порошков (додумались же обезьяны до такого). Суть в обоих случаях одинакова: вы конструируете боль и разрушение живой материи с помощью метающих и пронзающих инструментов.
Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра) Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.
барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра) Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.
Для слуг це не найгірший сценарій, бо тоді можна з "чистим серцем" зі зруйнованого Львова героїчно втекти до своїх вже давно підготовлених маєточків і рахуночків, та навіть створити якийсь уряд у вигнанні, увійти в історію, як Петлюри/Винниченки, написати багато книг про переможну потужність і незламну незламність... А який найгірший для них сценарій? Та будь-яка зупинка бойових дій - вибори - втрата влади - відповідальність.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 31 січ, 2025 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Якщо саме отак розглядати, то виходить цікава картинко! Мова овсі не про Україну. Мова про те, на які поступки Штатам згодна тоді піти Європа, щоб Штати не припинили підтримку України і не сталося оце "росія розмістить свої сили вздовж кордону НАТО та буде готова до нападу за межами України до 2030 року."?
Що Штати витребують з Європи?! Тобто можливе припинення допомоги по суті це шантаж саме європейців. ___________________________________ Хоча гра все оте. Бо, наприклад, є від Рубіо отаке: "Рубио передает ИМХО хороший сигнал... "у обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон"... Это можно прочесть как то, что планам РФ овладеть Украиной и получить идеологический контроль не суждено сбыться... Т.е. США будут помогать сохранить нам и субъектность и суверенитет." (С) __________________________________ Як не дивись, але ціль у всій цій війні все ж таки Європа... Саме її трохи стригуть, як вівцю. Хрєново, що через нашу країну, нашу територію.
detroytred написав:"у обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон".
никто не знает минимальных / максимальных целей рф . со слов путина (из видео в авто) он был готов завершить войну в апреле 2022. Хз как это воспринимать как готовность к переговорам и уступкам или как то что цели сво на 2025 год уже другие. Поэтому формат стамбул-2022 стал не актуален.