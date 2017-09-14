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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12286122871228812289>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:51

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:"у обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон".
никто не знает минимальных / максимальных целей рф . со слов путина (из видео в авто) он был готов завершить войну в апреле 2022. Хз как это воспринимать как готовность к переговорам и уступкам или как то что цели сво на 2025 год уже другие. Поэтому формат стамбул-2022 стал не актуален.

Не менше значення мають стимули для США-Китаю завершити цю війну.

Про це обидві сторони не дуже гутарять. Вони ніпрічьом))
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Не вистачає здібностей.
От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування.
ниче се техника дошла если у человека не хватает способностей ей управлять. Ладно там космический корабль, перегрузки, невесомость, замкнутое пространство, специфическая пища и туалет. Но шоб дроном нельзя было управлять... я шокирован.

Що вас дивує? Не кожен може управляти болідом - це ж вас не дивує. А дроном, з оглядом від першої особи, де складно навіть зорієнтуватися в просторі, де на тобі контроль по всім ступеням свободи і все це летить під 120 км/годину - це треба майстерність.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:54

  sashaqbl написав:
  барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра)
Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.

не пишіть повної ...

Я спрашиваю, не аргументирую.
На гражданке подурачиться-поснимать он с оптоволокном не нужен.
В шахту я никогда не спускался(и то нужен ли он там, может не настолько сильное там и затухание)
Напишите что в руках держали и кто его как сломал.
И это - может я путаю квадро-секстакоптер с копией шахеда? Тот понятно что летит быстро и прямо и внатяг порвёт то волокно моментально
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 31 січ, 2025 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:56

Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра)
Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.
Якого затуханія сігнала, якраз по волокну і на пару десятків км спокійно літають і сигнал по ньому ж, головна проблема- фізичні перешкоди на шляху. А от в степу тому ними так масово й користуються, що перешкод мало, а ребом їх не заглушити
Саме волокно досить міцне, щоб не переживати що порветься просто від прискорення
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:13

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Существование Украины под угрозой, - госсекретарь США Рубио

Украина откинута в развитии на 100 лет назад в результате войны. Промышленность и энергетика уничтожена, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины – неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все к моменту 2012 года.

https://t.me/kindzadza_chat/82323

Блінкен напередодні повномасштабки сказав: "Нехай спробує. Ми готові".

І якщо це дійсно цитата Рубіо, то отой "вкид" про Буданова у парламенті заграв новими фарбами.

Рік+ тому Залужний вказував, що суверенітет збережено.

Ссылка на интервью Рубио - https://www.youtube.com/watch?v=42nQDD2-wbc.
Стоит послушать всё - там всего 6 мин. 42 сек. (больше, чем по ссылке Виталия). В конце ещё минута рекламы золота, тоже стоит послушать. У кого с английским плохо (как и у меня :) ), включите субтитры, всё понятно, хотя перевод, конечно, так себе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:18

  барабашов написав:может я путаю квадро-секстакоптер с копией шахеда?

тут про квадроберов чтобы вы не путались, столько всего нового появилось
с 3й минуты
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:20

  барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра)
Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.

Это как раз называют преимуществом оптоволокна - можно применять на расстоянии до 10 км и при этом на крайне малых высотах - снимается ограничение прямой видимости (горизонта).
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:22

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра)
Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.

Это как раз называют преимуществом оптоволокна - можно применять на расстоянии до 10 км и при этом на крайне малых высотах - снимается ограничение прямой видимости (горизонта).
І без оптоволокна дрони працюють і на 30-40 км. Перевага оптоволокна - невразливість до РЕБ

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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:27

  ЛАД написав: а кто пишет всерьёз о внутренних оккупантах. Вы бы хоть смайлик поставили.

глисти
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра)
Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.

Это как раз называют преимуществом оптоволокна - можно применять на расстоянии до 10 км и при этом на крайне малых высотах - снимается ограничение прямой видимости (горизонта).
І без оптоволокна дрони працюють і на 30-40 км. Перевага оптоволокна - невразливість до РЕБ

[youtube]xP7JA33QXPw[/youtu..]

Працюють и дальше.
Но на предельно малых высотах не выйдет - будет за горизонтом. Я написал именно об этом.
невразливість до РЕБ само собой.
ЛАД
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