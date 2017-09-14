Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:54

sashaqbl написав: барабашов написав: Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра)

Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое. Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра)Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.

не пишіть повної ... не пишіть повної ...

Я спрашиваю, не аргументирую.На гражданке подурачиться-поснимать он с оптоволокном не нужен.В шахту я никогда не спускался(и то нужен ли он там, может не настолько сильное там и затухание)Напишите что в руках держали и кто его как сломал.И это - может я путаю квадро-секстакоптер с копией шахеда? Тот понятно что летит быстро и прямо и внатяг порвёт то волокно моментально