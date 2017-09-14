detroytred написав:"у обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон".
никто не знает минимальных / максимальных целей рф . со слов путина (из видео в авто) он был готов завершить войну в апреле 2022. Хз как это воспринимать как готовность к переговорам и уступкам или как то что цели сво на 2025 год уже другие. Поэтому формат стамбул-2022 стал не актуален.
Не менше значення мають стимули для США-Китаю завершити цю війну.
Про це обидві сторони не дуже гутарять. Вони ніпрічьом))
detroytred написав:Не вистачає здібностей. От тільки не пам'ятаю з чим складності виникають -- з картинкою чи чутливістю керування.
ниче се техника дошла если у человека не хватает способностей ей управлять. Ладно там космический корабль, перегрузки, невесомость, замкнутое пространство, специфическая пища и туалет. Но шоб дроном нельзя было управлять... я шокирован.
Що вас дивує? Не кожен може управляти болідом - це ж вас не дивує. А дроном, з оглядом від першої особи, де складно навіть зорієнтуватися в просторі, де на тобі контроль по всім ступеням свободи і все це летить під 120 км/годину - це треба майстерність.
барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра) Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.
не пишіть повної ...
Я спрашиваю, не аргументирую. На гражданке подурачиться-поснимать он с оптоволокном не нужен. В шахту я никогда не спускался(и то нужен ли он там, может не настолько сильное там и затухание) Напишите что в руках держали и кто его как сломал. И это - может я путаю квадро-секстакоптер с копией шахеда? Тот понятно что летит быстро и прямо и внатяг порвёт то волокно моментально
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 31 січ, 2025 14:57, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра) Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.
Якого затуханія сігнала, якраз по волокну і на пару десятків км спокійно літають і сигнал по ньому ж, головна проблема- фізичні перешкоди на шляху. А от в степу тому ними так масово й користуються, що перешкод мало, а ребом їх не заглушити Саме волокно досить міцне, щоб не переживати що порветься просто від прискорення
Существование Украины под угрозой, - госсекретарь США Рубио
Украина откинута в развитии на 100 лет назад в результате войны. Промышленность и энергетика уничтожена, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины – неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все к моменту 2012 года.
Блінкен напередодні повномасштабки сказав: "Нехай спробує. Ми готові".
І якщо це дійсно цитата Рубіо, то отой "вкид" про Буданова у парламенті заграв новими фарбами.
Рік+ тому Залужний вказував, що суверенітет збережено.
Ссылка на интервью Рубио - https://www.youtube.com/watch?v=42nQDD2-wbc. Стоит послушать всё - там всего 6 мин. 42 сек. (больше, чем по ссылке Виталия). В конце ещё минута рекламы золота, тоже стоит послушать. У кого с английским плохо (как и у меня ), включите субтитры, всё понятно, хотя перевод, конечно, так себе.
барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра) Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.
Это как раз называют преимуществом оптоволокна - можно применять на расстоянии до 10 км и при этом на крайне малых высотах - снимается ограничение прямой видимости (горизонта).
барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра) Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.
Это как раз называют преимуществом оптоволокна - можно применять на расстоянии до 10 км и при этом на крайне малых высотах - снимается ограничение прямой видимости (горизонта).
І без оптоволокна дрони працюють і на 30-40 км. Перевага оптоволокна - невразливість до РЕБ
барабашов написав:Волокно это сильно тонкое, иначе как дрон его стягивать с катушки будет, и поэтому наверно рвётся не только от веток на пути, но и от резких манёвров(ветра) Да и за пять км(горизонт) уже не запустишь дрон, затухание сигнала от камеры наверно большое.
Это как раз называют преимуществом оптоволокна - можно применять на расстоянии до 10 км и при этом на крайне малых высотах - снимается ограничение прямой видимости (горизонта).
І без оптоволокна дрони працюють і на 30-40 км. Перевага оптоволокна - невразливість до РЕБ
[youtube]xP7JA33QXPw[/youtu..]
Працюють и дальше. Но на предельно малых высотах не выйдет - будет за горизонтом. Я написал именно об этом. невразливість до РЕБ само собой.