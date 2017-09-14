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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12286122871228812289

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:33

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Это как раз называют преимуществом оптоволокна - можно применять на расстоянии до 10 км и при этом на крайне малых высотах - снимается ограничение прямой видимости (горизонта).
І без оптоволокна дрони працюють і на 30-40 км. Перевага оптоволокна - невразливість до РЕБ


Працюють и дальше.
Но на предельно малых высотах не выйдет - будет за горизонтом. Я написал именно об этом.
невразливість до РЕБ само собой.
Послухайте відео там оператор каже, на яких дальностях працював, і це ФПВ - куди вже нижче, вони бʼють безпосередньо в техніку, живу силу, в бліндажі і окопи. Для зв'язку є ціла інфраструктура з ретрансляцією
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:38

А ви тут цього чела вже викладали?

https://youtube.com/shorts/tIuQ6_2ifmY? ... ULLOlDcQLZ
У вас теж виникає перша думка така ж, як і в мене? ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:44

  Успіх написав:Як сказав би зараз кожен піхотинець з окопу -"су#ка, як ви такі всі мудрі, то чого не на фронті і не керуєте отими дронами, які "прості у керуванні"" 8)

ти ж мріяв піти в СП надавати підтримку ухилянтам, чи як?
flyman
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  #<1 ... 12286122871228812289
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