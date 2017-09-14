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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:33
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Это как раз называют преимуществом оптоволокна - можно применять на расстоянии до 10 км и при этом на крайне малых высотах - снимается ограничение прямой видимости (горизонта).
І без оптоволокна дрони працюють і на 30-40 км. Перевага оптоволокна - невразливість до РЕБ
Працюють и дальше.
Но на предельно малых высотах не выйдет - будет за горизонтом. Я написал именно об этом.
невразливість до РЕБ само собой.
Послухайте відео там оператор каже, на яких дальностях працював, і це ФПВ - куди вже нижче, вони бʼють безпосередньо в техніку, живу силу, в бліндажі і окопи. Для зв'язку є ціла інфраструктура з ретрансляцією
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Faceless
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:38
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:44
Успіх написав:
Як сказав би зараз кожен піхотинець з окопу -"су#ка, як ви такі всі мудрі, то чого не на фронті і не керуєте отими дронами, які "прості у керуванні""
ти ж мріяв піти в СП надавати підтримку ухилянтам, чи як?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:48
flyman написав: Успіх написав:
Як сказав би зараз кожен піхотинець з окопу -"су#ка, як ви такі всі мудрі, то чого не на фронті і не керуєте отими дронами, які "прості у керуванні""
ти ж мріяв піти в СП надавати підтримку ухилянтам, чи як?
...чи "скручувати ухилянтів в баранячий ріг і пакувати в бусік?
В мене погана пам'ять
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