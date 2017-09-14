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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12287122881228912290>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:33

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Это как раз называют преимуществом оптоволокна - можно применять на расстоянии до 10 км и при этом на крайне малых высотах - снимается ограничение прямой видимости (горизонта).
І без оптоволокна дрони працюють і на 30-40 км. Перевага оптоволокна - невразливість до РЕБ


Працюють и дальше.
Но на предельно малых высотах не выйдет - будет за горизонтом. Я написал именно об этом.
невразливість до РЕБ само собой.
Послухайте відео там оператор каже, на яких дальностях працював, і це ФПВ - куди вже нижче, вони бʼють безпосередньо в техніку, живу силу, в бліндажі і окопи. Для зв'язку є ціла інфраструктура з ретрансляцією
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:38

А ви тут цього чела вже викладали?

https://youtube.com/shorts/tIuQ6_2ifmY? ... ULLOlDcQLZ
У вас теж виникає перша думка така ж, як і в мене? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:44

  Успіх написав:Як сказав би зараз кожен піхотинець з окопу -"су#ка, як ви такі всі мудрі, то чого не на фронті і не керуєте отими дронами, які "прості у керуванні"" 8)

ти ж мріяв піти в СП надавати підтримку ухилянтам, чи як?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:48

  flyman написав:
  Успіх написав:Як сказав би зараз кожен піхотинець з окопу -"су#ка, як ви такі всі мудрі, то чого не на фронті і не керуєте отими дронами, які "прості у керуванні"" 8)

ти ж мріяв піти в СП надавати підтримку ухилянтам, чи як?

...чи "скручувати ухилянтів в баранячий ріг і пакувати в бусік? :mrgreen:
В мене погана пам'ять :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:49

  flyman написав:
  ЛАД написав: а кто пишет всерьёз о внутренних оккупантах. Вы бы хоть смайлик поставили.

глисти

Об этом часто вспоминают земляные черви
Но
Нервная система дождевых червей состоит из слабо развитого головного ганглия (два нервных узла) и брюшной цепочки. Имеют развитую способность к регенерации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:53

  Faceless написав:.......
]Послухайте відео там оператор каже, на яких дальностях працював, і це ФПВ - куди вже нижче, вони бʼють безпосередньо в техніку, живу силу, в бліндажі і окопи. Для зв'язку є ціла інфраструктура з ретрансляцією

Верно.
Но для дронов на оптоволокне эта инфраструктура не нужна. А она снижает живучесть системы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:54

Между РФ и Украиной идёт война не за территории, а за пространство. Можно быть независимой территорией, но входить в западное, нейтральное или пророссийское пространство, — политолог Вадим Карасев
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:59

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
Существование Украины под угрозой, - госсекретарь США Рубио
Украина откинута в развитии на 100 лет назад в результате войны. Промышленность и энергетика уничтожена, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины – неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все к моменту 2012 года.
https://t.me/kindzadza_chat/82323

І якщо це дійсно цитата Рубіо, то отой "вкид" про Буданова у парламенті заграв новими фарбами.


На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:01

  Wirująświatła написав:
Между РФ и Украиной идёт война не за территории, а за пространство. Можно быть независимой территорией, но входить в западное, нейтральное или пророссийское пространство, — политолог Вадим Карасев

єврапрасранство для вищосортних, а не для крипаків халопних
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:04

❗️Трамп не хоче надавати Україні більше допомоги і проти прийняття України в НАТО, – WP

Також він вважає, що контроль за припиненням вогню і гарантії безпеки – це проблема Європи

https://www.washingtonpost.com/opinions ... roops-war/
Xenon
 
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