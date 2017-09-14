ЛАД написав:Это как раз называют преимуществом оптоволокна - можно применять на расстоянии до 10 км и при этом на крайне малых высотах - снимается ограничение прямой видимости (горизонта).
І без оптоволокна дрони працюють і на 30-40 км. Перевага оптоволокна - невразливість до РЕБ
Працюють и дальше. Но на предельно малых высотах не выйдет - будет за горизонтом. Я написал именно об этом. невразливість до РЕБ само собой.
Послухайте відео там оператор каже, на яких дальностях працював, і це ФПВ - куди вже нижче, вони бʼють безпосередньо в техніку, живу силу, в бліндажі і окопи. Для зв'язку є ціла інфраструктура з ретрансляцією
Faceless написав:....... ]Послухайте відео там оператор каже, на яких дальностях працював, і це ФПВ - куди вже нижче, вони бʼють безпосередньо в техніку, живу силу, в бліндажі і окопи. Для зв'язку є ціла інфраструктура з ретрансляцією
Верно. Но для дронов на оптоволокне эта инфраструктура не нужна. А она снижает живучесть системы.
Существование Украины под угрозой, - госсекретарь США Рубио Украина откинута в развитии на 100 лет назад в результате войны. Промышленность и энергетика уничтожена, огромное количество населения покинуло страну и никогда не вернется домой. Кто будет платить за восстановление Украины – неизвестно. Администрация Байдена ввела Украину в заблуждение, что они могут победить РФ и вернуть все к моменту 2012 года. https://t.me/kindzadza_chat/82323
І якщо це дійсно цитата Рубіо, то отой "вкид" про Буданова у парламенті заграв новими фарбами.
На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.