RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12287122881228912290

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:09

  Xenon написав:
❗️Трамп не хоче надавати Україні більше допомоги і проти прийняття України в НАТО, – WP

Також він вважає, що контроль за припиненням вогню і гарантії безпеки – це проблема Європи

https://www.washingtonpost.com/opinions ... roops-war/

вже знайшли рижого
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38172
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:12

Euronews: Трамп предупреждает, что тарифы на Канаду и Мексику будут введены в субботу

▪️Президент Дональд Трамп заявил, что его 25% тарифы для Канады и Мексики будут введены в субботу, но он все еще раздумывает над тем, включать ли нефть из этих стран в свои налоги на импорт.

▪️Дональд Трамп заявил, что примет решение, исходя из справедливости цен на нефть, которые устанавливают два торговых партнёра. Однако его угроза введения тарифов связана прежде всего с борьбой против нелегальной иммиграции и контрабанды химикатов, используемых для производства фентанила.

▪️Риск введения тарифов на канадскую и мексиканскую нефть может подорвать неоднократные обещания Трампа снизить общую инфляцию за счет снижения стоимости энергоносителей. Расходы, связанные с тарифами, могут быть переложены на потребителей в виде повышения цен на бензин — вопрос, который Трамп поставил в центр своей республиканской президентской кампании, пообещав снизить стоимость энергоносителей вдвое в течение одного года.

▪️По данным Управления энергетической информации, в октябре Соединенные Штаты ежедневно импортировали почти 4,6 миллиона баррелей нефти из Канады и 563 000 баррелей из Мексики. Дневная добыча нефти в США в этом месяце составила в среднем почти 13,5 млн баррелей в день.

▪️«Нам не нужны товары, которые есть у них», — сказал Трамп. «У нас есть вся нефть, которая вам нужна. У нас есть все деревья, которые вам нужны, то есть пиломатериалы», — подчеркнул президент США.

▪️Трамп также заявил, что Китай будет платить тарифы за экспорт химикатов, используемых для производства фентанила. Ранее он уже заявлял о 10% тарифе, который будет дополнять другие налоги на импорт, взимаемые с товаров из Китая.

▪️Позже Трамп пригрозил новыми тарифами против стран, рассматривающих альтернативу доллару США в качестве средства глобального обмена.

▪️Ранее, в ноябре, президент уже выступал с подобной угрозой в адрес так называемой группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

▪️Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против его страны и других стран означают, что государствам необходимо разработать замену доллару.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27585
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:26

  fler написав:На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.


не зрозумів про кого з менделів згадка, якщо це колишня секретарка Зеленського, то її недавній вкид-це зондування громадської думки стосовно рпв,
ре:міжнародньої допомоги-її обежать, якщо цей пункт буде прописан "в домовленностях", бо на допомогу від Трампа сподіватись не варто (вона вже припинилась), але може тривати допомога від країн НАТО (де проти нас грають Словакії, Угорщина і після виборів лютого 2025 може додатись ще Німеччина).
у України залишаються обмежені можливості для спротиву, але вони є (наданої Байденом у грудні 2024(+ракети до Патріот від Їзраїлю) зброї має висточити на 2 місяці, своїх ресурсів ще на 1-2 місяці, тобто до кінця квітня протримаємось.

путін відчуває близкість "перемоги", то з кожним місяцем буде грати "на повищення ставок", це буде пасткою для нього (тому що кожна нова "вимога путіна" потребує згоди Зеленскього, а часи тікають для путіна також)

проблема в тому, що навіть маючи кошти немождиво купити снаряди 155мм, навіть Ізраль знайшов їх тільки в Сербії), закликаю спільноту-хто має кошти -робить донати (хоч по 200грн) на фпв
prodigy
 
Повідомлень: 11768
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3277 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:27

  flyman написав:
  Xenon написав:
❗️Трамп не хоче надавати Україні більше допомоги і проти прийняття України в НАТО, – WP

Також він вважає, що контроль за припиненням вогню і гарантії безпеки – це проблема Європи

https://www.washingtonpost.com/opinions ... roops-war/

вже знайшли рижого


пі..
prodigy
 
Повідомлень: 11768
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3277 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:28

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:"у обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон".
никто не знает минимальных / максимальных целей рф . со слов путина (из видео в авто) он был готов завершить войну в апреле 2022. Хз как это воспринимать как готовность к переговорам и уступкам или как то что цели сво на 2025 год уже другие. Поэтому формат стамбул-2022 стал не актуален.

А ніхто не знає, навіть сам путін.
Історія, хоч і не наука, але дає нам представлення як чинять правителі.
Які були мінімальні/максимальні цілі війн в Гітлера, Сталіна, Наполеона?
Нафіг їм була та Москва? Думаєте Гітлер чи Наполеон спати не могли, тільки думали як би то взяти ту Москву? :D :D Ні, звичайно.
Апетит приходить під час їжі. Більше вже нічого було захоплювати в Європі - наступна була Москва. Перемогли б Росію, напали б на наступну жертву.
"Мінімальні/максимальні цілі" залежать від обставин на поточний момент! - це є відповідь на ваше питання.
Слова detroytred з цієї цитати по суті вірні. Путіну не потрібна "вічна війна", але і на "поганий мир" він також на погодиться.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6055
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:31

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:"у обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон".
никто не знает минимальных / максимальных целей рф . со слов путина (из видео в авто) он был готов завершить войну в апреле 2022. Хз как это воспринимать как готовность к переговорам и уступкам или как то что цели сво на 2025 год уже другие. Поэтому формат стамбул-2022 стал не актуален.

А ніхто не знає, навіть сам путін.
Історія, хоч і не наука, але дає нам представлення як чинять правителі.
Які були мінімальні/максимальні цілі війн в Гітлера, Сталіна, Наполеона?
Нафіг їм була та Москва? Думаєте Гітлер чи Наполеон спати не могли, тільки думали як би то взяти ту Москву? :D :D Ні, звичайно.
Апетит приходить під час їжі. Більше вже нічого було захоплювати в Європі - наступна була Москва. Перемогли б Росію, напали б на наступну жертву.
"Мінімальні/максимальні цілі" залежать від обставин на поточний момент! - це є відповідь на ваше питання.
Слова detroytred з цієї цитати по суті вірні. Путіну не потрібна "вічна війна", але і на "поганий мир" він також на погодиться.

так отож, поки Пу жує неньку, Європа може розслабляти булки, питання часу
тому припинити допомогу щоби що, на майські шашлики?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38172
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:38

Schmit
 
Повідомлень: 4764
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:49

  flyman написав:вже знайшли рижого
и бетон пропал( может его поймало тцк?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27585
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Зруйновані та пошкоджені дачні будинки: наслідки атаки ворожого безпілотника на Чернігів (Фото)
29.01.2025

Сьогодні ввечері російська армія атакувала ударними безпілотниками Чернігівщину. Внаслідок атаки на околиці міста Чернігова зазнали руйнувань та пошкоджень дачні будинки місцевих мешканців. Інформація про постраждалих не надходила.

2) Фоторепортаж з місця падіння російського безпілотника в Чернігові (Фото)
31 січня орієнтовно о 9:15 в Чернігові пролунав вибух.

Росіяни атакували безпілотником околицю Чернігова, йдеться про мікрорайон «Масани».
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11120
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:12

  fler написав:
  detroytred написав:..............
І якщо це дійсно цитата Рубіо, то отой "вкид" про Буданова у парламенті заграв новими фарбами.


На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.

"Колеблюсь вместе с линией партии". :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32796
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 12287122881228912290
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 83335
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 257231
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 902371
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (2006)
31.01.2025 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.