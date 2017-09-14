Euronews: Трамп предупреждает, что тарифы на Канаду и Мексику будут введены в субботу
▪️Президент Дональд Трамп заявил, что его 25% тарифы для Канады и Мексики будут введены в субботу, но он все еще раздумывает над тем, включать ли нефть из этих стран в свои налоги на импорт.
▪️Дональд Трамп заявил, что примет решение, исходя из справедливости цен на нефть, которые устанавливают два торговых партнёра. Однако его угроза введения тарифов связана прежде всего с борьбой против нелегальной иммиграции и контрабанды химикатов, используемых для производства фентанила.
▪️Риск введения тарифов на канадскую и мексиканскую нефть может подорвать неоднократные обещания Трампа снизить общую инфляцию за счет снижения стоимости энергоносителей. Расходы, связанные с тарифами, могут быть переложены на потребителей в виде повышения цен на бензин — вопрос, который Трамп поставил в центр своей республиканской президентской кампании, пообещав снизить стоимость энергоносителей вдвое в течение одного года.
▪️По данным Управления энергетической информации, в октябре Соединенные Штаты ежедневно импортировали почти 4,6 миллиона баррелей нефти из Канады и 563 000 баррелей из Мексики. Дневная добыча нефти в США в этом месяце составила в среднем почти 13,5 млн баррелей в день.
▪️«Нам не нужны товары, которые есть у них», — сказал Трамп. «У нас есть вся нефть, которая вам нужна. У нас есть все деревья, которые вам нужны, то есть пиломатериалы», — подчеркнул президент США.
▪️Трамп также заявил, что Китай будет платить тарифы за экспорт химикатов, используемых для производства фентанила. Ранее он уже заявлял о 10% тарифе, который будет дополнять другие налоги на импорт, взимаемые с товаров из Китая.
▪️Позже Трамп пригрозил новыми тарифами против стран, рассматривающих альтернативу доллару США в качестве средства глобального обмена.
▪️Ранее, в ноябре, президент уже выступал с подобной угрозой в адрес так называемой группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
▪️Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против его страны и других стран означают, что государствам необходимо разработать замену доллару.
fler написав:На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.
не зрозумів про кого з менделів згадка, якщо це колишня секретарка Зеленського, то її недавній вкид-це зондування громадської думки стосовно рпв, ре:міжнародньої допомоги-її обежать, якщо цей пункт буде прописан "в домовленностях", бо на допомогу від Трампа сподіватись не варто (вона вже припинилась), але може тривати допомога від країн НАТО (де проти нас грають Словакії, Угорщина і після виборів лютого 2025 може додатись ще Німеччина). у України залишаються обмежені можливості для спротиву, але вони є (наданої Байденом у грудні 2024(+ракети до Патріот від Їзраїлю) зброї має висточити на 2 місяці, своїх ресурсів ще на 1-2 місяці, тобто до кінця квітня протримаємось.
путін відчуває близкість "перемоги", то з кожним місяцем буде грати "на повищення ставок", це буде пасткою для нього (тому що кожна нова "вимога путіна" потребує згоди Зеленскього, а часи тікають для путіна також)
проблема в тому, що навіть маючи кошти немождиво купити снаряди 155мм, навіть Ізраль знайшов їх тільки в Сербії), закликаю спільноту-хто має кошти -робить донати (хоч по 200грн) на фпв
detroytred написав:"у обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон".
никто не знает минимальных / максимальных целей рф . со слов путина (из видео в авто) он был готов завершить войну в апреле 2022. Хз как это воспринимать как готовность к переговорам и уступкам или как то что цели сво на 2025 год уже другие. Поэтому формат стамбул-2022 стал не актуален.
А ніхто не знає, навіть сам путін. Історія, хоч і не наука, але дає нам представлення як чинять правителі. Які були мінімальні/максимальні цілі війн в Гітлера, Сталіна, Наполеона? Нафіг їм була та Москва? Думаєте Гітлер чи Наполеон спати не могли, тільки думали як би то взяти ту Москву? Ні, звичайно. Апетит приходить під час їжі. Більше вже нічого було захоплювати в Європі - наступна була Москва. Перемогли б Росію, напали б на наступну жертву. "Мінімальні/максимальні цілі" залежать від обставин на поточний момент! - це є відповідь на ваше питання. Слова detroytred з цієї цитати по суті вірні. Путіну не потрібна "вічна війна", але і на "поганий мир" він також на погодиться.
detroytred написав:"у обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон".
никто не знает минимальных / максимальных целей рф . со слов путина (из видео в авто) он был готов завершить войну в апреле 2022. Хз как это воспринимать как готовность к переговорам и уступкам или как то что цели сво на 2025 год уже другие. Поэтому формат стамбул-2022 стал не актуален.
А ніхто не знає, навіть сам путін. Історія, хоч і не наука, але дає нам представлення як чинять правителі. Які були мінімальні/максимальні цілі війн в Гітлера, Сталіна, Наполеона? Нафіг їм була та Москва? Думаєте Гітлер чи Наполеон спати не могли, тільки думали як би то взяти ту Москву? Ні, звичайно. Апетит приходить під час їжі. Більше вже нічого було захоплювати в Європі - наступна була Москва. Перемогли б Росію, напали б на наступну жертву. "Мінімальні/максимальні цілі" залежать від обставин на поточний момент! - це є відповідь на ваше питання. Слова detroytred з цієї цитати по суті вірні. Путіну не потрібна "вічна війна", але і на "поганий мир" він також на погодиться.
так отож, поки Пу жує неньку, Європа може розслабляти булки, питання часу тому припинити допомогу щоби що, на майські шашлики?
Сьогодні ввечері російська армія атакувала ударними безпілотниками Чернігівщину. Внаслідок атаки на околиці міста Чернігова зазнали руйнувань та пошкоджень дачні будинки місцевих мешканців. Інформація про постраждалих не надходила.
detroytred написав:.............. І якщо це дійсно цитата Рубіо, то отой "вкид" про Буданова у парламенті заграв новими фарбами.
На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.