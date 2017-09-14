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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12289122901229112292>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:24

транспорт для бездорожья

если бы еще ласты ну или кеды 45 размера...
тот кто придумал велосипед был бы в шоке
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:28

  Wirująświatła написав:если бы еще ласты ну или кеды 45 размера...
тот кто придумал велосипед был бы в шоке

штурмовий варіант буде? з антидроновою сіткою, РЕБом і т.п.?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:31

  flyman написав:штурмовий варіант буде? з антидроновою сіткою, РЕБом і т.п.?
и шоб ещё летал как дрон?

шок контент молодой боец без ног садится в авто
https://www.youtube.com/shorts/sO7ptfos ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 17:53

  ЛАД написав:
  fler написав:
  detroytred написав:..............
І якщо це дійсно цитата Рубіо, то отой "вкид" про Буданова у парламенті заграв новими фарбами.


На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.

"Колеблюсь вместе с линией партии". :)
а Ви сумнівались? :lol: підіждіть трохи...
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:03

Верес про оптоволокно:
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:12

  fler написав:На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.

ВР це гадюшник, який думає тільки про себе. Вони пристосовуються до обставин і в принципі зараз мало що вирішують в країні. Це не образи, це констатація фактів.

РПВ нам для того і потрібен щоб переобрати президента України. І ВР заодно. І надіятись що новий президент буде кращий за теперішнього.
Ось для чого нам потрібен РПВ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:РПВ нам для того і потрібен щоб переобрати президента України. І ВР заодно. І надіятись що новий президент буде кращий за теперішнього.
Ось для чого нам потрібен РПВ.
Чим краще, що він зможе змінити (чи повинен) зробити Чи ви маєте на увазі новим президентом медведчука чи хвьодоровича?
  andrijk777 написав:А ніхто не знає, навіть сам путін.
Історія, хоч і не наука, але дає нам представлення як чинять правителі.
Які були мінімальні/максимальні цілі війн в Гітлера, Сталіна, Наполеона?
Нафіг їм була та Москва? Думаєте Гітлер чи Наполеон спати не могли, тільки думали як би то взяти ту Москву? Ні, звичайно.
Апетит приходить під час їжі. Більше вже нічого було захоплювати в Європі - наступна була Москва. Перемогли б Росію, напали б на наступну жертву.
"Мінімальні/максимальні цілі" залежать від обставин на поточний момент! - це є відповідь на ваше питання.
Слова detroytred з цієї цитати по суті вірні. Путіну не потрібна "вічна війна", але і на "поганий мир" він також на погодиться.
путіну потрібна проросійська Україна
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:27

  d44 написав:путіну потрібна проросійська Україна
я тоже думаю оккупация его не интересует, это затратно и человеческих ресурсов у него для оккупации нет. Нужно чтобы Украина сама себя кормила но при этом была пропутинской/пророссийской.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:29

  d44 написав:
  andrijk777 написав:РПВ нам для того і потрібен щоб переобрати президента України. І ВР заодно. І надіятись що новий президент буде кращий за теперішнього.
Ось для чого нам потрібен РПВ.
Чим краще, що він зможе змінити (чи повинен) зробити Чи ви маєте на увазі новим президентом медведчука чи хвьодоровича?

У вас якісь дуже дивні питання. Ви напевно живете в якомусь іншому світі ніж я.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:ВР це гадюшник, який думає тільки про себе. Вони пристосовуються до обставин і в принципі зараз мало що вирішують в країні. Це не образи, це констатація фактів.
РПВ нам для того і потрібен щоб переобрати президента України. І ВР заодно. І надіятись що новий президент буде кращий за теперішнього.
Ось для чого нам потрібен РПВ.

Цього разу змушений погодитися.
sashaqbl
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