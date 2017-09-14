detroytred написав:.............. І якщо це дійсно цитата Рубіо, то отой "вкид" про Буданова у парламенті заграв новими фарбами.
На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.
fler написав:На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.
ВР це гадюшник, який думає тільки про себе. Вони пристосовуються до обставин і в принципі зараз мало що вирішують в країні. Це не образи, це констатація фактів.
РПВ нам для того і потрібен щоб переобрати президента України. І ВР заодно. І надіятись що новий президент буде кращий за теперішнього. Ось для чого нам потрібен РПВ.
andrijk777 написав:РПВ нам для того і потрібен щоб переобрати президента України. І ВР заодно. І надіятись що новий президент буде кращий за теперішнього. Ось для чого нам потрібен РПВ.
Чим краще, що він зможе змінити (чи повинен) зробити Чи ви маєте на увазі новим президентом медведчука чи хвьодоровича?
andrijk777 написав:А ніхто не знає, навіть сам путін. Історія, хоч і не наука, але дає нам представлення як чинять правителі. Які були мінімальні/максимальні цілі війн в Гітлера, Сталіна, Наполеона? Нафіг їм була та Москва? Думаєте Гітлер чи Наполеон спати не могли, тільки думали як би то взяти ту Москву? Ні, звичайно. Апетит приходить під час їжі. Більше вже нічого було захоплювати в Європі - наступна була Москва. Перемогли б Росію, напали б на наступну жертву. "Мінімальні/максимальні цілі" залежать від обставин на поточний момент! - це є відповідь на ваше питання. Слова detroytred з цієї цитати по суті вірні. Путіну не потрібна "вічна війна", але і на "поганий мир" він також на погодиться.
andrijk777 написав:ВР це гадюшник, який думає тільки про себе. Вони пристосовуються до обставин і в принципі зараз мало що вирішують в країні. Це не образи, це констатація фактів. РПВ нам для того і потрібен щоб переобрати президента України. І ВР заодно. І надіятись що новий президент буде кращий за теперішнього. Ось для чого нам потрібен РПВ.