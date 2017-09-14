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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:34
Wirująświatła написав: d44 написав:
путіну потрібна проросійська Україна
я тоже думаю оккупация его не интересует, это затратно и человеческих ресурсов у него для оккупации нет. Нужно чтобы Украина сама себя кормила но при этом была пропутинской/пророссийской.
Я ж вам наводив історичні паралелі з Гітлером.
Задайте сам собі питання:
Гітлера цікавила окупація СРСР чи ні?
В Третього Рейху були "человеческие ресурсы" для окупації майже всієї Європи?
Відповівши на ці питання я думаю ви дещо зміните свою думку про "цілі путіна".
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:42
andrijk777 написав: d44 написав: andrijk777 написав:
РПВ нам для того і потрібен щоб переобрати
президента України. І ВР заодно. І надіятись що новий президент буде кращий за теперішнього.
Ось для чого нам потрібен РПВ.
Чим краще, що він зможе змінити (чи повинен) зробити Чи ви маєте на увазі новим президентом медведчука чи хвьодоровича?
У вас якісь дуже дивні питання. Ви напевно живете в якомусь іншому світі ніж я.
А що, важко чи страшно написати?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:45
d44 написав:
Чим краще, що він зможе змінити (чи повинен) зробити Чи ви маєте на увазі новим президентом медведчука чи хвьодоровича?
Так ведь ждём волшебника, который сразу сделает все хорошо. На меньшее мы не согласны. Поэтому опять будем голосовать либо за воспоминания, либо за пустые обещания.
Я вообще плохо понимаю, кто в нынешней ситуации всерьез захочет стать президентом. Скорее всего, засвеченные лица на выборы пойдут, но борьба будет ещё более вялой, чем на предыдущих. Задачей претендентов будет напомнить о себе, но ни в коем случае не победить. Настоящая борьба развернется позже, когда будет просматриваться шанс получить репутацию восстановителя.
Того, кто выиграет эти выборы, обвинят во всех грехах ещё до инаугурации.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:46
andrijk777 написав: fler написав:
На жаль, дійсно попереду у нас важкі часи. Вже зрозуміло (в кулуарах ВР), що і за 100 днів Трамп не завершить війну, однак рпв цілком можливо. З моменту настання рпв нам обріжуть міжнародну допомогу, тому мені не дуже зрозуміло як "рпв може бути для України шансом підсилитись" (ТМ Мендель). Однак, рпв нам всеодно потрібне, щоб зафіксувати лбз та наблизитись до мирної угоди та ін.
ВР це гадюшник, який думає тільки про себе. Вони пристосовуються до обставин і в принципі зараз мало що вирішують в країні. Це не образи, це констатація фактів.
РПВ нам для того і потрібен щоб переобрати президента України
. І ВР заодно. І надіятись що новий президент буде кращий за теперішнього.
Ось для чого нам потрібен РПВ.
Можете огласить список претендентов? Я не бачу ні одного
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:48
Сибарит написав:
Я вообще плохо понимаю, кто в нынешней ситуации
всерьез захочет стать президентом.
юля тимошенко, спит и видит
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