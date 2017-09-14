ЛАД написав:Что должен/может сделать президент, чтобы вы признали его лучшим (хотя бы лучшим, чем сегодняшний)? А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).
не раз писали, але в декого дислексія: 1. зрозумілі чіткі правила, однакові без сортовості, які виконуються, 2. про корупцію лінивий не писав, 3. щось там що на паузі, як і кордони М1860
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 31 січ, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
а диванні урапатріоти кажуть, що не потрібна, тобто Україна потрібна, але без українців
Пісекотікі і у Пєрмі, і в УланУде будуть качєствєнно опісивать кірзачі ветеранів СВО, сечі вистачить, запал не іссякне, іссяк не западе. На нас вони тільки тренуються, бо ще ФСБе не сказало "фас!" Поки тільки Баканов віддає тайні накази
ЛАД написав:Что должен/может сделать президент, чтобы вы признали его лучшим (хотя бы лучшим, чем сегодняшний)? А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).
не раз писали, але в декого дислексія: 1. зрозумілі чіткі правила, однакові без сортовості, які виконуються, 2. про корупцію лінивий не писав, 3. щось там що на паузі, як і кордони М1860
Як я пам'ятаю дєсятку хтось інший, крайнє патріотичний, аж до мізків кокарди, молотив у вєрховьях Нілу. По мапі це не Крим і не Дамбас