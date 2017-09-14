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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122911229212293122941229512296>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:22

  d44 написав:путіну потрібна проросійська Україна

а диванні урапатріоти кажуть, що не потрібна, тобто Україна потрібна, але без українців
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

навіть корейці цінують життя
«Платять величезні суми». Північнокорейці купують фальшиві довідки, щоб не потрапити на війну РФ проти України — Newsweek
Жителі Північної Кореї платять величезні за мірками країни суми за підроблені діагнози в довідках, щоб уберегти своїх рідних від відправки на війну Росії проти України.

на Раші родичі більш прохавані - Лада Каліна на дорозі не валяється :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 31 січ, 2025 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:25

  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:Можете огласить список претендентов? Я не бачу ні одного

Ваша доля - голосувати за нового Зеленського. :D

Голосував один раз у житті за кандидата у президенти Ющенко , бесполезно...
Вижу перспективу развития України только в иностранном президенте и команде , депутатах и судебной всей системой
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:26

  ЛАД написав:Что должен/может сделать президент, чтобы вы признали его лучшим (хотя бы лучшим, чем сегодняшний)?
А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).

не раз писали, але в декого дислексія:
1. зрозумілі чіткі правила, однакові без сортовості, які виконуються,
2. про корупцію лінивий не писав,
3. щось там що на паузі, як і кордони М1860
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 31 січ, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:28

  Vadim_ написав:Вижу перспективу развития України только в иностранном президенте и команде , депутатах и судебной всей системой

Трамп уже занят, остаётся Байден 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:31

  flyman написав:
  d44 написав:путіну потрібна проросійська Україна

а диванні урапатріоти кажуть, що не потрібна, тобто Україна потрібна, але без українців

Пісекотікі і у Пєрмі, і в УланУде будуть качєствєнно опісивать кірзачі ветеранів СВО, сечі вистачить, запал не іссякне, іссяк не западе.
На нас вони тільки тренуються, бо ще ФСБе не сказало "фас!"
Поки тільки Баканов віддає тайні накази
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:33

  Vadim_ написав:
  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:Можете огласить список претендентов? Я не бачу ні одного

Ваша доля - голосувати за нового Зеленського. :D

Голосував один раз у житті за кандидата у президенти Ющенко , бесполезно...
Вижу перспективу развития України только в иностранном президенте и команде , депутатах и судебной всей системой

Я був майже правий.
Вашу долю вирішать інші.
Так що не хвилюйтесь, я прийду і проголосую якби "за вас".
Який змість відповідати на ваше питання, якщо ви і так не прийдете на виборчу дільницю?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:34

  flyman написав:
  ЛАД написав:Что должен/может сделать президент, чтобы вы признали его лучшим (хотя бы лучшим, чем сегодняшний)?
А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).

не раз писали, але в декого дислексія:
1. зрозумілі чіткі правила, однакові без сортовості, які виконуються,
2. про корупцію лінивий не писав,
3. щось там що на паузі, як і кордони М1860

Як я пам'ятаю дєсятку хтось інший, крайнє патріотичний, аж до мізків кокарди, молотив у вєрховьях Нілу.
По мапі це не Крим і не Дамбас
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:37

ЛАД
Прошу не відповідати на мої пости, тим більше адресовані не вам.
Тим більше ви вже у мене в бані.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:38

  барабашов написав:Як я пам'ятаю дєсятку хтось інший, крайнє патріотичний, аж до мізків кокарди, молотив у вєрховьях Нілу.
По мапі це не Крим і не Дамбас

скоропостіжна бюджетна сіськопенсія воєнного мірного врємєні вслєдствіі ускорінной амортізаціі ізноса клімаксічєскіх условій незмазаних салямі плюс фумігатори
flyman
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