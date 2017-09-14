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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:43
andrijk777 написав: Vadim_ написав: andrijk777 написав:
Ваша доля - голосувати за нового Зеленського.
Голосував один раз у житті за кандидата у президенти Ющенко , бесполезно...
Вижу перспективу развития України только в иностранном президенте и команде , депутатах и судебной всей системой
Я був майже правий.
Вашу долю вирішать інші.
Так що не хвилюйтесь, я прийду і проголосую якби "за вас".
Який змість відповідати на ваше питання, якщо ви і так не прийдете на виборчу дільницю?
Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:50
Vadim_ написав: andrijk777 написав: Vadim_ написав:
Голосував один раз у житті за кандидата у президенти Ющенко , бесполезно...
Вижу перспективу развития України только в иностранном президенте и команде , депутатах и судебной всей системой
Я був майже правий.
Вашу долю вирішать інші.
Так що не хвилюйтесь, я прийду і проголосую якби "за вас".
Який змість відповідати на ваше питання, якщо ви і так не прийдете на виборчу дільницю?
Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь
Завгар, Тюрьмошенко, Мертвечук.
Ти за кого?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:51
andrijk777 написав:ЛАД
Прошу не відповідати на мої пости, тим більше адресовані не вам.
Тим більше ви вже у мене в бані.
и чем несчастный ЛАД провинился вам не угодил.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:52
Vadim_ написав:
Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь
зараз поки такі обставини що адекватний кандидат з тверезим та реалістичним баченням просто не буде навіть балотуватись. Рівень потужності влади та прихлєбателів-першосортників (в т.ч. лідерів мнєній, журналістів та прочіх активістів) безкомпромісно піднятий до небес, і будь-хто що виступає проти "кордонів91/"страведливогомиру" (тобто хто натякне що "король голий") буде миттєво розстріляний з реактивного гівномету
P.S. Під словом "король" мається на увазі не персонально Зе, а обєктивна реальність яка склалась
Востаннє редагувалось Letusrock
в П'ят 31 січ, 2025 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:53
Vadim_ написав:
Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь
Ні, ви не прислухаєтесь.
А що вибори завтра? Перед виборами я скажу за кого голосую.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:54
flyman написав: ЛАД написав:
Что должен/может сделать президент, чтобы вы признали его лучшим (хотя бы лучшим, чем сегодняшний)?
А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).
не раз писали, але в декого дислексія:
1. зрозумілі чіткі правила, однакові без сортовості, які виконуються,
2. про корупцію лінивий не писав,
3. щось там що на паузі, як і кордони М1860
3. Кто о чём, а вшивый о бане.
Патриотам так не терпится в Польшу к филиппинке, подальше от внутренних оккупантов, а заодно и от внешних?
2. Нынешний у нас шестой. Коррупция появилась только при нём, остальные 5 успешно побеждали?
1. Судя по нашем форуму, диванные патриоты у нас явно относятся к первому сорту - никто из них не служит.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:56
Wirująświatła написав:
и чем несчастный ЛАД провинился вам не угодил.
В нього якась хронічка критика всього що я пишу. Причому мої аргументи зовсім не сприймаються, а йому я писав достатньо розгорнуті пости. Говориш з людиною яку взагалі ні в чому неможливо переконати.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:58
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
и чем несчастный ЛАД провинился вам не угодил.
В нього якась хронічка критика всього що я пишу. Причому мої аргументи зовсім не сприймаються, а йому я писав достатньо розгорнуті пости. Говориш з людиною яку взагалі ні в чому неможливо переконати.
ясн.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:00
Water написав: Vadim_ написав: andrijk777 написав:
Я був майже правий.
Вашу долю вирішать інші.
Так що не хвилюйтесь, я прийду і проголосую якби "за вас".
Який змість відповідати на ваше питання, якщо ви і так не прийдете на виборчу дільницю?
Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь
Завгар, Тюрьмошенко, Мертвечук.
Ти за кого?
А де у спіску куля в лоб, пастор , вила і тягнибок ?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:00
ЛАД написав:
А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).
я думав що приклад з 155-ю бригадою чітко показав що продовжувати мобілізацію подібним чином це провал, навіть якщо здається
що інших способів крім насильницького пакування, нема
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