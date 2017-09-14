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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1229212293122941229512296>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:43

  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:
  andrijk777 написав:Ваша доля - голосувати за нового Зеленського. :D

Голосував один раз у житті за кандидата у президенти Ющенко , бесполезно...
Вижу перспективу развития України только в иностранном президенте и команде , депутатах и судебной всей системой

Я був майже правий.
Вашу долю вирішать інші.
Так що не хвилюйтесь, я прийду і проголосую якби "за вас".
Який змість відповідати на ваше питання, якщо ви і так не прийдете на виборчу дільницю?

Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:50

  Vadim_ написав:
  andrijk777 написав:
  Vadim_ написав:Голосував один раз у житті за кандидата у президенти Ющенко , бесполезно...
Вижу перспективу развития України только в иностранном президенте и команде , депутатах и судебной всей системой

Я був майже правий.
Вашу долю вирішать інші.
Так що не хвилюйтесь, я прийду і проголосую якби "за вас".
Який змість відповідати на ваше питання, якщо ви і так не прийдете на виборчу дільницю?

Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь

Завгар, Тюрьмошенко, Мертвечук.
Ти за кого?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:51

  andrijk777 написав:ЛАД
Прошу не відповідати на мої пости, тим більше адресовані не вам.
Тим більше ви вже у мене в бані.

и чем несчастный ЛАД провинился вам не угодил.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь

зараз поки такі обставини що адекватний кандидат з тверезим та реалістичним баченням просто не буде навіть балотуватись. Рівень потужності влади та прихлєбателів-першосортників (в т.ч. лідерів мнєній, журналістів та прочіх активістів) безкомпромісно піднятий до небес, і будь-хто що виступає проти "кордонів91/"страведливогомиру" (тобто хто натякне що "король голий") буде миттєво розстріляний з реактивного гівномету
P.S. Під словом "король" мається на увазі не персонально Зе, а обєктивна реальність яка склалась
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 31 січ, 2025 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:53

  Vadim_ написав:Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь

Ні, ви не прислухаєтесь.
А що вибори завтра? Перед виборами я скажу за кого голосую. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:54

  flyman написав:
  ЛАД написав:Что должен/может сделать президент, чтобы вы признали его лучшим (хотя бы лучшим, чем сегодняшний)?
А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).

не раз писали, але в декого дислексія:
1. зрозумілі чіткі правила, однакові без сортовості, які виконуються,
2. про корупцію лінивий не писав,
3. щось там що на паузі, як і кордони М1860

3. Кто о чём, а вшивый о бане. :)
Патриотам так не терпится в Польшу к филиппинке, подальше от внутренних оккупантов, а заодно и от внешних?
2. Нынешний у нас шестой. Коррупция появилась только при нём, остальные 5 успешно побеждали?
1. Судя по нашем форуму, диванные патриоты у нас явно относятся к первому сорту - никто из них не служит. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:56

  Wirująświatła написав:и чем несчастный ЛАД провинился вам не угодил.

В нього якась хронічка критика всього що я пишу. Причому мої аргументи зовсім не сприймаються, а йому я писав достатньо розгорнуті пости. Говориш з людиною яку взагалі ні в чому неможливо переконати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 19:58

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:и чем несчастный ЛАД провинился вам не угодил.

В нього якась хронічка критика всього що я пишу. Причому мої аргументи зовсім не сприймаються, а йому я писав достатньо розгорнуті пости. Говориш з людиною яку взагалі ні в чому неможливо переконати.

ясн. :(
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:00

  Water написав:
  Vadim_ написав:
  andrijk777 написав:Я був майже правий.
Вашу долю вирішать інші.
Так що не хвилюйтесь, я прийду і проголосую якби "за вас".
Який змість відповідати на ваше питання, якщо ви і так не прийдете на виборчу дільницю?

Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь

Завгар, Тюрьмошенко, Мертвечук.
Ти за кого?

А де у спіску куля в лоб, пастор , вила і тягнибок ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).

я думав що приклад з 155-ю бригадою чітко показав що продовжувати мобілізацію подібним чином це провал, навіть якщо здається що інших способів крім насильницького пакування, нема
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