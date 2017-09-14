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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:08
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
и чем несчастный ЛАД провинился вам не угодил.
В нього якась хронічка критика всього що я пишу. Причому мої аргументи зовсім не сприймаються, а йому я писав достатньо розгорнуті пости. Говориш з людиною яку взагалі ні в чому неможливо переконати.
в нього хронічна критика хто не за його любімчика
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 31 січ, 2025 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:08
Господар Вельзевула написав:
У него просто другое мнение,и он чуть ли не единственный здесь,кто умеет его отстаивать без оскорблений и переходов на личности.
наконец то и у ЛАДа появился фалловер.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:08
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
и чем несчастный ЛАД провинился вам не угодил.
В нього якась хронічка критика всього що я пишу. Причому мої аргументи зовсім не сприймаються, а йому я писав достатньо розгорнуті пости. Говориш з людиною яку взагалі ні в чому неможливо переконати.
Может, аргументы не очень убедительные?
Я вам тоже отвечал "достатньо розгорнуто". И вы тоже не согласились. Это не повод для чс.
Так что, скорее, причины в том, что я написал выше.
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ЛАД
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:10
Letusrock написав: ЛАД написав:
А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).
я думав що приклад з 155-ю бригадою чітко показав що продовжувати мобілізацію подібним чином це провал, навіть якщо здається
що інших способів крім насильницького пакування, нема
кажуть, що стопісяті пішли ЗіПом, мовляв влада вчицця на помилках - не всі ще полімери просра.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:10
Wirująświatła написав: flyman написав:
вже знайшли рижого
и бетон пропал( может его поймало тцк?
Да он больше меня и намного, там все 140кг и без пуза
Его только мусора с Кордом на блокпосте могут заблокировать и силами отделения как то вытащить и пакануть
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барабашов
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:14
Було б цікаво, якби Трамп, Венс та Рубіо наполягли на виборах і неформально підтримали кандидата який розділить їх бачення. Час викинути в смітник це байденівське бурмотіння про "підтримку стільки, скільки потрібно", "піпеточні поставки".
Фактично Saschaqbl вірно сказав - без різниці зараз мінус 2 області, 4 чи 6. Для збереження суверенітету (хоба б від рф) головне досягти мирної угоди / РПВ, плюс зберегти армію та стабільне фінансування.
Вічна війна до "справедливого миру" перетворить нас на безлюдну територію без інфраструктури з якої тікатимусь жінки та школярі, а чоловіки будуть або в окопі або з бангладешу
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Letusrock
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:14
Letusrock написав: Vadim_ написав:
Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь
зараз поки такі обставини що адекватний кандидат з тверезим та реалістичним баченням просто не буде навіть балотуватись. Рівень потужності влади та прихлєбателів-першосортників (в т.ч. лідерів мнєній, журналістів та прочіх активістів) безкомпромісно піднятий до небес, і будь-хто що виступає проти "кордонів91/"страведливогомиру" (тобто хто натякне що "король голий") буде миттєво розстріляний з реактивного гівномету
P.S. Під словом "король" мається на увазі не персонально Зе, а обєктивна реальність яка склалась
Думав багато над цим питанням. Я з вами не згідний.
Якщо кандидат бачить що у нього рейтинг 3-5% то який йому зміст балотуватись? Витрачати гроші впусту? "адекватний кандидат" не має зайвих грошей.
Але цей рейтинг 3-5% йому формує саме народ! Зрозуміло під впливом продажних журналістів і блогерів.
Але якщо народ слухає і вірить цим блогерам то хто йому дохтор?
Раніш взагалі була проблема двох Україн - Західної(про-європейської) і Східної(про-російської). І вся політична боротьба точилась навколо цього. Прям зека вибрали, головне СВОГО! Ось вибрали по-російських президентів - тепер ці території під РФ, добились таки свого.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:19
барабашов написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
вже знайшли рижого
и бетон пропал( может его поймало тцк?
Да он больше меня и намного, там все 140кг и без пуза
Его только мусора с Кордом на блокпосте могут заблокировать и силами отделения как то вытащить и пакануть
где вы одежду берёте таких размеров...
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:19
Vadim_ написав: andrijk777 написав: Vadim_ написав:
Можете огласить список претендентов? Я не бачу ні одного
Ваша доля - голосувати за нового Зеленського.
Голосував один раз у житті за кандидата у президенти Ющенко , бесполезно...
Вижу перспективу развития України только в иностранном президенте и команде , депутатах и судебной всей системой
Судя по всему есть нации запрограмированные на самоуничтожение. Минус 50% населения (грубо), смертность в 3 раза превышает рождаемость. Самая высокая в мире коррупция. И тд
Единственный совет это ассимиляция в более выживаемом социуме других государств.
Никакой Трамп уже не поможет
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Бетон
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:22
Бетон написав:
Единственный совет это ассимиляция в более выживаемом социуме других государств.
и кто захочет ассимилировать нищебродов? разве что с понижением в правах и свободах.
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