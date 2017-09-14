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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1229412295122961229712298 ... 12301>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:22

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:вже знайшли рижого
и бетон пропал( может его поймало тцк?

Да он больше меня и намного, там все 140кг и без пуза
Его только мусора с Кордом на блокпосте могут заблокировать и силами отделения как то вытащить и пакануть

140 и без пуза , поджарый Султан Рахманов с ростом 2,20?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:29

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Единственный совет это ассимиляция в более выживаемом социуме других государств.
и кто захочет ассимилировать нищебродов? разве что с понижением в правах и свободах.

Так в местных АТБ тоже кому-то работать нужно :wink:
А так -- "с паршивой овцы хоть покращення демографии"...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:29

  andrijk777 написав:

Раніш взагалі була проблема двох Україн - Західної(про-європейської) і Східної(про-російської). І вся політична боротьба точилась навколо цього. Прям зека вибрали, головне СВОГО! Ось вибрали по-російських президентів - тепер ці території під РФ, добились таки свого.
ви вроді молодий а ведетесь на старі розводи... всі ті презеденти однакові. І яник і ющенко і медведчук і юля і порох кормились з рук кучми.
Порох був одним з засновників партії регіонів. А медведчук даж колись грів під крильцем першого презедента україни л. Кравчука. :lol:
Яник теж хотів в європу. А головний спонсор пр і не тільки :wink: активно інвестує зараз в європейську економіку.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:30

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  andrijk777 написав:Ваша доля - голосувати за нового Зеленського. :D

Голосував один раз у житті за кандидата у президенти Ющенко , бесполезно...
Вижу перспективу развития України только в иностранном президенте и команде , депутатах и судебной всей системой


Судя по всему есть нации запрограмированные на самоуничтожение. Минус 50% населения (грубо), смертность в 3 раза превышает рождаемость. Самая высокая в мире коррупция. И тд
Единственный совет это ассимиляция в более выживаемом социуме других государств.
Никакой Трамп уже не поможет

Жалею что 24 года назад повернувся в Україну(ностальгия хренова) а не в Сан Бенедетто дель Тронто
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:30

и бетон пропал( может его поймало тцк?[/quote]
Да он больше меня и намного, там все 140кг и без пуза
Его только мусора с Кордом на блокпосте могут заблокировать и силами отделения как то вытащить и пакануть[/quote]
где вы одежду берёте таких размеров...[/quote]
Да я не больше ВиктрФёдорыча, даже худее
Бетон пусть не 60го, а 64го, 66го, а в обтяжку спорт или оверсайз и 5-6ХЛ пройдут. Джинсы тоже 40-42, как и Трампоний к примеру.
Вот где одевается Стефанчук(185кг), Вирастюк(175кг) и Корявченков(210кг) - вопрос. Хотя есть магазины сети "Великан", были вроде до 22года точно.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:33

  барабашов написав:Хотя есть магазины сети "Великан", были вроде до 22года точно.
я думал там велики продают
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:33

  Letusrock написав:Було б цікаво, якби Трамп, Венс та Рубіо наполягли на виборах і неформально підтримали кандидата який розділить їх бачення. Час викинути в смітник це байденівське бурмотіння про "підтримку стільки, скільки потрібно", "піпеточні поставки".
Фактично Saschaqbl вірно сказав - без різниці зараз мінус 2 області, 4 чи 6. Для збереження суверенітету (хоба б від рф) головне досягти мирної угоди / РПВ, плюс зберегти армію та стабільне фінансування.
Вічна війна до "справедливого миру" перетворить нас на безлюдну територію без інфраструктури з якої тікатимусь жінки та школярі, а чоловіки будуть або в окопі або з бангладешу

Этикет не позволяет: это же прямое вмешательство в политику суверенной страны...
Но я подозреваю -- если 90-дневный "намек" кое-кто не поймет -- будут я более прямые.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:36

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:и бетон пропал( может его поймало тцк?

Да он больше меня и намного, там все 140кг и без пуза
Его только мусора с Кордом на блокпосте могут заблокировать и силами отделения как то вытащить и пакануть

140 и без пуза , поджарый Султан Рахманов с ростом 2,20?

Султан за 200 весил когда к нам в качалку горняка приходил(45 лет и старше)
А перед смертью так все 250, еле по лестнице подымался в ЦУМе.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:36

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).

я думав що приклад з 155-ю бригадою чітко показав що продовжувати мобілізацію подібним чином це провал, навіть якщо здається що інших способів крім насильницького пакування, нема

Да и рост числа СОЧ -- на что-то, наверное, намекает...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:37

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).

я думав що приклад з 155-ю бригадою чітко показав що продовжувати мобілізацію подібним чином це провал, навіть якщо здається що інших способів крім насильницького пакування, нема
Я не знаю подробностей истории со 155 бригадой, не могу судить.
Но если даже её пример показывает, что так нельзя, то не отвечает на вопрос "как надо?"
Всё же многие мобилизованные воюют нормально.
Но если народ массово не хочет защищать свою страну, то...
Я не вижу выхода в такой ситуации.

Большевики в 1МВ выступали с лозунгом поражения своего правительства с тем, чтобы облегчить революцию.
Многие здесь, выступающие против коррупции, мобилизации, сортовости и пр., похоже придерживаются такой же идеи.
Но большевики выступали против, имея идею, ЗА которую выступали. Чего сегодня можно добиваться? В случае поражения что-то улучшится? Ой, вряд ли. А вот ухудшиться может многое. И ухудшится. И той вольницы, которая есть сейчас, не будет. А коррупция, мобилизация, сортовость останется.
ЛАД
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