Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:57

Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав: Ошибаются и те, и другие. Ошибаются и те, и другие. кроме тебя и ЛАДа) кроме тебя и ЛАДа)

Ты разве не веришь, что под окупацией Ирпеня тебе станет мягко скажем «немного хуже»?

В этом , будем верить нереальном случае, юг николаевщины и одесщины будет уже тоже. Куда ты поедешь? С чем? Ты разве не веришь, что под окупацией Ирпеня тебе станет мягко скажем «немного хуже»?В этом , будем верить нереальном случае, юг николаевщины и одесщины будет уже тоже. Куда ты поедешь? С чем?

ты как маленький ребёнок. лифт сорвался с тросса и летит вниз, хз кто из нас выживет, кто погибнет, кто станет инвалидом, кто сбежит со своего насиженного места и будет жить на социале где то в общаге в чужой стране без понимания её языка/культуры/законов. Все варианты одинаково плохие. Ну может остаться инвалидом хуже всего. Можешь остановить падающий лифт? мы будем очень благодарны. Прогнозы что мы все ошибаемся и/или умрём слегка не к месту.