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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1229512296122971229812299 ... 12301>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:42

ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)
Бедные думают, что кроме цепей терять нечего. Ошибаются и те, и другие.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:45

  Hotab написав:Ошибаются и те, и другие.
кроме тебя и ЛАДа)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:50

  Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)

Думаете с налогами сдавать -- не получится? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:51

  Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены...
Бедные думают, что кроме цепей терять нечего. Ошибаются и те, и другие.

Дуже цікаво почути чому, без натягування сови на глобус, припущень/фантазій та заїжжених страшилок
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:52

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Ошибаются и те, и другие.
кроме тебя и ЛАДа)

Ты разве не веришь, что под окупацией Ирпеня тебе станет мягко скажем «немного хуже»? :mrgreen:
В этом , будем верить нереальном случае, юг николаевщины и одесщины будет уже тоже. Куда ты поедешь? С чем?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:54

  Letusrock написав:
  Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены...
Бедные думают, что кроме цепей терять нечего. Ошибаются и те, и другие.

Дуже цікаво почути чому, без натягування сови на глобус, припущень/фантазій та заїжжених страшилок

Напомните , вы в категории богатых или бедных,, и какой сорт?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:56

  _hunter написав:
  Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)

Думаете с налогами сдавать -- не получится? :roll:

Под 3% годовых в валюте минус налоги? Ну если накопите не только для себя в Мюнхене, но и под сдачу, то под эти проценты сдадите. Вы уже свою купили в Германии, или пока на подсосе у шольца?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:57

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Ошибаются и те, и другие.
кроме тебя и ЛАДа)

Ты разве не веришь, что под окупацией Ирпеня тебе станет мягко скажем «немного хуже»? :mrgreen:
В этом , будем верить нереальном случае, юг николаевщины и одесщины будет уже тоже. Куда ты поедешь? С чем?

ты как маленький ребёнок. лифт сорвался с тросса и летит вниз, хз кто из нас выживет, кто погибнет, кто станет инвалидом, кто сбежит со своего насиженного места и будет жить на социале где то в общаге в чужой стране без понимания её языка/культуры/законов. Все варианты одинаково плохие. Ну может остаться инвалидом хуже всего. Можешь остановить падающий лифт? мы будем очень благодарны. Прогнозы что мы все ошибаемся и/или умрём слегка не к месту.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Стосовно Будівельника не сміши.
Бо він не сприйме твоє оце визначення, що я "гажу Будівельнику" (обгадив його))).
копіпастер воєнпенс по визначенню - не може гадити практику Будівельнику...
Бо нуль ні на що впливати не може...
Але коли шістка(не козирна навіть) пробує виставити себе хоча б валетом ( а по факту пробує примазатись до королів) - то цим вона шкодить в першу чергу своїм нащадкам.
Бо вплив тим сильніший чим ближче по відстані
а ближче нащадків-в тебе нікого не має...

Хоча швидше за все в тебе й нащадків немаю ( тобто фізично вони то може є , але побачивши хто ти такий-чухнули від тебе на край світу)
Зауваж - якщо форумчани які тебе не бачили і легко можуть закину в бан - тебе недолюблюють - то уяви гамму емоцій до себе своїх дітей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:02

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)

Думаете с налогами сдавать -- не получится? :roll:

Под 3% годовых в валюте соус налоги?

Простите -- снова я ваши надписи не понимаю :oops:
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 31 січ, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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