|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:42
ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)
Бедные думают, что кроме цепей терять нечего. Ошибаются и те, и другие.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14216
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:45
Hotab написав:
Ошибаются и те, и другие.
кроме тебя и ЛАДа)
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27603
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2425 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:50
Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)
Думаете с налогами сдавать -- не получится?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9122
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:51
Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены...
Бедные думают, что кроме цепей терять нечего. Ошибаются и те, и другие.
Дуже цікаво почути чому, без натягування сови на глобус, припущень/фантазій та заїжжених страшилок
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2047
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:52
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Ошибаются и те, и другие.
кроме тебя и ЛАДа)
Ты разве не веришь, что под окупацией Ирпеня тебе станет мягко скажем «немного хуже»?
В этом , будем верить нереальном случае, юг николаевщины и одесщины будет уже тоже. Куда ты поедешь? С чем?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14216
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:54
Letusrock написав: Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены...
Бедные думают, что кроме цепей терять нечего. Ошибаются и те, и другие.
Дуже цікаво почути чому, без натягування сови на глобус, припущень/фантазій та заїжжених страшилок
Напомните , вы в категории богатых или бедных,, и какой сорт?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14216
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:56
_hunter написав: Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)
Думаете с налогами сдавать -- не получится?
Под 3% годовых в валюте минус налоги? Ну если накопите не только для себя в Мюнхене, но и под сдачу, то под эти проценты сдадите. Вы уже свою купили в Германии, или пока на подсосе у шольца?
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 31 січ, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14216
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 31 січ, 2025 20:57
Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
Ошибаются и те, и другие.
кроме тебя и ЛАДа)
Ты разве не веришь, что под окупацией Ирпеня тебе станет мягко скажем «немного хуже»?
В этом , будем верить нереальном случае, юг николаевщины и одесщины будет уже тоже. Куда ты поедешь? С чем?
ты как маленький ребёнок. лифт сорвался с тросса и летит вниз, хз кто из нас выживет, кто погибнет, кто станет инвалидом, кто сбежит со своего насиженного места и будет жить на социале где то в общаге в чужой стране без понимания её языка/культуры/законов. Все варианты одинаково плохие. Ну может остаться инвалидом хуже всего. Можешь остановить падающий лифт? мы будем очень благодарны. Прогнозы что мы все ошибаемся и/или умрём слегка не к месту.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 31 січ, 2025 21:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27603
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2425 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:02
detroytred написав:
Стосовно Будівельника не сміши.
Бо він не сприйме твоє оце визначення, що я "гажу Будівельнику" (обгадив його))).
копіпастер воєнпенс по визначенню - не може гадити практику Будівельнику...
Бо нуль ні на що впливати не може...
Але коли шістка(не козирна навіть) пробує виставити себе хоча б валетом ( а по факту пробує примазатись до королів) - то цим вона шкодить в першу чергу своїм нащадкам.
Бо вплив тим сильніший чим ближче по відстані
а ближче нащадків-в тебе нікого не має...
Хоча швидше за все в тебе й нащадків немаю ( тобто фізично вони то може є , але побачивши хто ти такий-чухнули від тебе на край світу)
Зауваж - якщо форумчани які тебе не бачили і легко можуть закину в бан - тебе недолюблюють - то уяви гамму емоцій до себе своїх дітей.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27183
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:02
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)
Думаете с налогами сдавать -- не получится?
Под 3% годовых в валюте соус налоги
?
Простите -- снова я ваши надписи не понимаю
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 31 січ, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9122
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|84196
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|258074
|
|
|6076
|903242
|
|