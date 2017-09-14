Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:14

detroytred написав: Faceless написав: Наскільки знаю складнощі в іншому - треба вміти обходити перешкоди так, щоб не обірвати волокно, бо це одразу втрата дрона. Зато не бояться РЕБу Наскільки знаю складнощі в іншому - треба вміти обходити перешкоди так, щоб не обірвати волокно, бо це одразу втрата дрона. Зато не бояться РЕБу Це вміння в що впирається?

В знання, в досвід чи в здібності людини.



Верес чітко вказав, що тільки кожен п'ятий чи десятий його оператор (досвідчений та знаючий) зможе працювати на оптоволокні.

Тому він за "гру" з частотами, а не за оптоволокно. Для масового застосування. Це вміння в що впирається?В знання, в досвід чи в здібності людини.Верес чітко вказав, що тільки кожен п'ятий чи десятий його оператор (досвідчений та знаючий) зможе працювати на оптоволокні.Тому він за "гру" з частотами, а не за оптоволокно. Для масового застосування.

Теоретик не маючи досвіду керування дронами ні на оптоволокні ін по радіосигналу почувши слова практика що кожен пятий зможе керувати на оптоволокні- відразу виввід для себе висновокДроноводам заважають їх фаберже....Але той хто стикався з практичною діяльністю в будь-чому( а не тільки книжки читав) відразу задає собі парочку уточнюючих питань до Вересаа - кожен пятий-це відразу, а через скільки часу зможе кожен третій а потім і кожен другий?б - чи є потреба в такій кількості дронів на оптоволокні( які обмежені фізичним параметром - довжина оптоволокна(отже до 2-3 км)? а раз не має і їх потрібно тільки кожен пятий до загальної кількості-то виходить що заява Вереса не про проблеми хз навиками дроноводів(чи їх обучаємістю)в - керована фізичними дротами в нас є стугна .... коли оператор її запускає то між оператором і ціллю відсутні перешкоди( така собі пряма наводка) , ефективність же дрона який не летить прямо а піднімається вверх - залежить від висоти на яку він піднявся.. але навіть у випадку коли з висоти дрон помітить ціль- вдарити по ній він не зможе якщо це наприклад за гіркою або в бліндаж, або з доворотом... і так далі...Теоретик-тепер розумієш що навіть коли ти читає ПРАКТИКІВ ти не в стані зрозуміти навіть четверті того що може ховатись під тими чи іншими фразами.Ти бачиш тільки те що можеш зрозуміти , а так як в галузі в якій ти не мав практичних навиків-ти примітив, то й зрозуміти що ти чогось не розумієш - ти не в стані, навіть прочитавши когось ще більш заслуженого ніж Верес.В тебе просто відсутнє необхідна манера мишлення.Ти бачиш тільки те що видно.