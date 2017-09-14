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Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хлопчика що "Шукав Житло" по Києву мобілізували
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:06
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:06
Ну ничего. А за Шольца смотрю хорошо понял
Поки що ні.
Але якщо закликати ховатись, ще можна закликати до перевороту в країні.. Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
Тому я і питаю, тобі краще буде під окупацію, чи навіщо оці дії, або принаймні їх підтримка?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 21:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:09
Щойно 2 ракети прилетіли по центру Одеси (готель Брістоль)..
Країна - терористка руйнує наші файні міста.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:13
Это понятно с самого начала.Лично мне было. Я это говорил еще тогда,когда слушавшие нервно оглядывались,опасаясь что их за это посадят.
Теперь об этом говорит Президент США, его секретарь- "Трамповская видлига".
А вот будут ли они нас спасать от нашего же выбора-спорно.
Могут просто умыть руки и понаблюдать,что произойдет без помощи. Потому что куча идиотов до сих пор верит в что-то,и пока реальность не макнет их головой в парашу- они будут настаивать на бескомпромиссной борьбе, лежа на проперженном диване.
Трамп легко может показать кто мы и что мы можем,просто не делая ничего.
И скорее всего он сделает именно так.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:13
питанням на питання не цікаво.
з категорії душею багатий а здоровям побідніше.
А сорт не вищий, бо інакше б горланив за останню вербу, як обліківка "прохожий", шаман та ще парочка їх "колєг"
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:13
С этим пояснение все еще менее понятно стало... Ключевая ставка минус налог? -- почему минус? -- как эти вещи вообще можно сравнивать?
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:14
Letusrock
Не вищий служить. Очевидно вищий, якщо скоро 3 роки як куєм груші на форумі, розказуючи страшилки, але сам ніяк.
Так ви не дали вихідні дані для задачі. Як вам давати відповідь,
Янаюра нормально пояснив на днях, як воно в режимі окупації. Тут є люди які жили в Херсоні під час окупаціі, або їх родичі там були. Інфи більш ніж достатньо. Якщо жити в манямірку «у мене нічого взяти, мені нічого не страшно, то..»..
Фільм «визит к минотавру» не памʼятаєш? Там у бідного майстерна скрипок теж наче нічого було взяти. Але..
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 21:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:14
Теоретик не маючи досвіду керування дронами ні на оптоволокні ін по радіосигналу почувши слова практика що кожен пятий зможе керувати на оптоволокні- відразу виввід для себе висновок
Дроноводам заважають їх фаберже....
Але той хто стикався з практичною діяльністю в будь-чому( а не тільки книжки читав) відразу задає собі парочку уточнюючих питань до Вереса
а - кожен пятий-це відразу, а через скільки часу зможе кожен третій а потім і кожен другий?
б - чи є потреба в такій кількості дронів на оптоволокні( які обмежені фізичним параметром - довжина оптоволокна(отже до 2-3 км)? а раз не має і їх потрібно тільки кожен пятий до загальної кількості-то виходить що заява Вереса не про проблеми хз навиками дроноводів(чи їх обучаємістю)
в - керована фізичними дротами в нас є стугна .... коли оператор її запускає то між оператором і ціллю відсутні перешкоди( така собі пряма наводка) , ефективність же дрона який не летить прямо а піднімається вверх - залежить від висоти на яку він піднявся.. але навіть у випадку коли з висоти дрон помітить ціль- вдарити по ній він не зможе якщо це наприклад за гіркою або в бліндаж, або з доворотом... і так далі...
Теоретик-тепер розумієш що навіть коли ти читає ПРАКТИКІВ ти не в стані зрозуміти навіть четверті того що може ховатись під тими чи іншими фразами.
Ти бачиш тільки те що можеш зрозуміти , а так як в галузі в якій ти не мав практичних навиків-ти примітив, то й зрозуміти що ти чогось не розумієш - ти не в стані, навіть прочитавши когось ще більш заслуженого ніж Верес.
В тебе просто відсутнє необхідна манера мишлення.Ти бачиш тільки те що видно.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:19
в этом мы с тобой расходимся. ты из секты верующих что можно всё исправить. Даже трамп пукнул со своими ресурсами, а ты всё в чудо веришь. Что сейчас поднимутся ухылянты и как надают лопатами звездюлин.
шо? ему там русскую пенсию платят как 3 украинских (даже не захотел говорить сколько). и живёт он не на подвале а у себя дома. Единственное неудобство нельзя бегать с украинским флагом в вышиванке. Неприятно но можно подумать ты или я каждый день с ними бегаем.. хуёвый пример, в буче были кейсы поинтереснее. Про мариуполь хз история порядок цифр умалчивает. Говорю летящий лифт, непонятно кто где окажется когда всё закончится.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 21:27, всього редагувалось 3 разів.
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