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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122961229712298122991230012301>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хлопчика що "Шукав Житло" по Києву мобілізували
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:06

  _hunter написав:Простите -- снова я ваши надписи не понимаю
он имел в виду минус, видимо сейчас заказывает пиццу поэтому написал "соус" сюда, а не курьеру.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:06

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:Думаете с налогами сдавать -- не получится? :roll:

Под 3% годовых в валюте соус налоги?

Простите -- снова я ваши надписи не понимаю :oops:

Ну ничего. А за Шольца смотрю хорошо понял :lol:


лифт сорвался с тросса и летит


Поки що ні.
Але якщо закликати ховатись, ще можна закликати до перевороту в країні.. Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
Тому я і питаю, тобі краще буде під окупацію, чи навіщо оці дії, або принаймні їх підтримка?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 21:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:09

Щойно 2 ракети прилетіли по центру Одеси (готель Брістоль).. :cry:
Країна - терористка руйнує наші файні міста.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:13

  Letusrock написав:Було б цікаво, якби Трамп, Венс та Рубіо наполягли на виборах і неформально підтримали кандидата який розділить їх бачення. Час викинути в смітник це байденівське бурмотіння про "підтримку стільки, скільки потрібно", "піпеточні поставки".
Фактично Saschaqbl вірно сказав - без різниці зараз мінус 2 області, 4 чи 6. Для збереження суверенітету (хоба б від рф) головне досягти мирної угоди / РПВ, плюс зберегти армію та стабільне фінансування.
Вічна війна до "справедливого миру" перетворить нас на безлюдну територію без інфраструктури з якої тікатимусь жінки та школярі, а чоловіки будуть або в окопі або з бангладешу


Это понятно с самого начала.Лично мне было. Я это говорил еще тогда,когда слушавшие нервно оглядывались,опасаясь что их за это посадят.
Теперь об этом говорит Президент США, его секретарь- "Трамповская видлига".
А вот будут ли они нас спасать от нашего же выбора-спорно.
Могут просто умыть руки и понаблюдать,что произойдет без помощи. Потому что куча идиотов до сих пор верит в что-то,и пока реальность не макнет их головой в парашу- они будут настаивать на бескомпромиссной борьбе, лежа на проперженном диване.
Трамп легко может показать кто мы и что мы можем,просто не делая ничего.
И скорее всего он сделает именно так.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:13

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены...
Бедные думают, что кроме цепей терять нечего. Ошибаются и те, и другие.

Дуже цікаво почути чому, без натягування сови на глобус, припущень/фантазій та заїжжених страшилок

Напомните , вы в категории богатых или бедных,, и какой сорт?

питанням на питання не цікаво.
з категорії душею багатий а здоровям побідніше.
А сорт не вищий, бо інакше б горланив за останню вербу, як обліківка "прохожий", шаман та ще парочка їх "колєг"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:13

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Простите -- снова я ваши надписи не понимаю
он имел в виду минус, видимо сейчас заказывает пиццу поэтому написал "соус" сюда, а не курьеру.

С этим пояснение все еще менее понятно стало... Ключевая ставка минус налог? :shock: -- почему минус? -- как эти вещи вообще можно сравнивать? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:14

Letusrock

А сорт не вищий,


Не вищий служить. Очевидно вищий, якщо скоро 3 роки як куєм груші на форумі, розказуючи страшилки, але сам ніяк.

питанням на питання не цікаво.


Так ви не дали вихідні дані для задачі. Як вам давати відповідь,
Янаюра нормально пояснив на днях, як воно в режимі окупації. Тут є люди які жили в Херсоні під час окупаціі, або їх родичі там були. Інфи більш ніж достатньо. Якщо жити в манямірку «у мене нічого взяти, мені нічого не страшно, то..»..

Фільм «визит к минотавру» не памʼятаєш? Там у бідного майстерна скрипок теж наче нічого було взяти. Але..
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 21:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:14

  detroytred написав:
  Faceless написав:Наскільки знаю складнощі в іншому - треба вміти обходити перешкоди так, щоб не обірвати волокно, бо це одразу втрата дрона. Зато не бояться РЕБу
Це вміння в що впирається?
В знання, в досвід чи в здібності людини.

Верес чітко вказав, що тільки кожен п'ятий чи десятий його оператор (досвідчений та знаючий) зможе працювати на оптоволокні.
Тому він за "гру" з частотами, а не за оптоволокно. Для масового застосування.
Теоретик не маючи досвіду керування дронами ні на оптоволокні ін по радіосигналу почувши слова практика що кожен пятий зможе керувати на оптоволокні- відразу виввід для себе висновок
Дроноводам заважають їх фаберже....

Але той хто стикався з практичною діяльністю в будь-чому( а не тільки книжки читав) відразу задає собі парочку уточнюючих питань до Вереса
а - кожен пятий-це відразу, а через скільки часу зможе кожен третій а потім і кожен другий?
б - чи є потреба в такій кількості дронів на оптоволокні( які обмежені фізичним параметром - довжина оптоволокна(отже до 2-3 км)? а раз не має і їх потрібно тільки кожен пятий до загальної кількості-то виходить що заява Вереса не про проблеми хз навиками дроноводів(чи їх обучаємістю)
в - керована фізичними дротами в нас є стугна .... коли оператор її запускає то між оператором і ціллю відсутні перешкоди( така собі пряма наводка) , ефективність же дрона який не летить прямо а піднімається вверх - залежить від висоти на яку він піднявся.. але навіть у випадку коли з висоти дрон помітить ціль- вдарити по ній він не зможе якщо це наприклад за гіркою або в бліндаж, або з доворотом... і так далі...

Теоретик-тепер розумієш що навіть коли ти читає ПРАКТИКІВ ти не в стані зрозуміти навіть четверті того що може ховатись під тими чи іншими фразами.
Ти бачиш тільки те що можеш зрозуміти , а так як в галузі в якій ти не мав практичних навиків-ти примітив, то й зрозуміти що ти чогось не розумієш - ти не в стані, навіть прочитавши когось ще більш заслуженого ніж Верес.
В тебе просто відсутнє необхідна манера мишлення.Ти бачиш тільки те що видно.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:19

  Hotab написав:Поки що ні.
в этом мы с тобой расходимся. ты из секты верующих что можно всё исправить. Даже трамп пукнул со своими ресурсами, а ты всё в чудо веришь. Что сейчас поднимутся ухылянты и как надают лопатами звездюлин.
  Hotab написав:Янаюра нормально пояснив на днях, як воно в режимі окупації. Т
шо? ему там русскую пенсию платят как 3 украинских (даже не захотел говорить сколько). и живёт он не на подвале а у себя дома. Единственное неудобство нельзя бегать с украинским флагом в вышиванке. Неприятно но можно подумать ты или я каждый день с ними бегаем.. хуёвый пример, в буче были кейсы поинтереснее. Про мариуполь хз история порядок цифр умалчивает. Говорю летящий лифт, непонятно кто где окажется когда всё закончится.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 21:27, всього редагувалось 3 разів.
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