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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1229712298122991230012301>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:19

  _hunter написав:
  Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)

Думаете с налогами сдавать -- не получится? :roll:

У меня родственник , не гражданин Италии, вьехавший нелегально через Мароко из Китая, вид на жительство, работал в поте лица а не жил на пособие,
кстати , его маму(мою тёщю) с раком кишечьника лечили и содержали в больнице Италии бесплатно до похорон,не гражданка Италії ,на сейчас он имеет три дома(два сдаёт в аренду) и квартиру, вообщем каждій евро(грівну) как я не считает
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 31 січ, 2025 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но если даже её пример показывает, что так нельзя, то не отвечает на вопрос "как надо?"

а) "як всі то всі" (с)
б) партнери впрягаються і проплачують серйозно внаслідок чого в рази паде смертність на фронті
в) дайош перемир"я, тоді проблем з мобілізацією для ротацій не буде
г) командирів-мясників разом з резніковим та "непридатним" вішають на Хрешатику (шутка?)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А то там каби - придумали як носії збивати? Рустамзаде казав про якісь хитрі дроноракети. Без профілактики кабів та ракетного паритету все марно
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:23

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)

Думаете с налогами сдавать -- не получится? :roll:

У меня родственник , не гражданин Италии, вьехавший нелегально через Мароко, вид на жительство, работал в поте лица а не жил на пособие,
кстати , его маму(мою тёщю) с раком кишечьника лечили и содержали в больнице Италии бесплатно до похорон,не гражданка Италії ,на сейчас он имеет три дома(два сдаёт в аренду) и квартиру, вообщем каждій евро(грівну) как я не считает

Ну, как говорится -- "что и требовалось доказать"...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так ви не дали вихідні дані для задачі. Як вам давати відповідь,
Янаюоа нормально пояснив на днях, як воно в режимі окупації.

а чому зразу "жити в окупації"? на моменті і для багатих і для бідних є інші варіанти, але чомусь робимо вигляд що є лиш чорне або біле
P.S. Мої знайомі з херсонщини та донбасу, всі хто хотів той виїхав (більшість).
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:24

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
]Послухайте відео там оператор каже, на яких дальностях працював, і це ФПВ - куди вже нижче, вони бʼють безпосередньо в техніку, живу силу, в бліндажі і окопи. Для зв'язку є ціла інфраструктура з ретрансляцією
Верно.
Но для дронов на оптоволокне эта инфраструктура не нужна. А она снижает живучесть системы.
Ви хоч розумієте що оптоволокно не може вигинатись паралельно землі?
А раз так- то про які 10-20 км дальності польоту йде мова?
Чи у вас дронщик на повітряній кулі НАД землею?
Кожен 1м висоти над землею -це приблизно 2 км прямої видимості....
Тому
або запускаєте з висоти
або не далі ніж на 2 км.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:25

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)

Думаете с налогами сдавать -- не получится? :roll:

У меня родственник , не гражданин Италии, вьехавший нелегально через Мароко, вид на жительство, работал в поте лица а не жил на пособие,
кстати , его маму(мою тёщю) с раком кишечьника лечили и содержали в больнице Италии бесплатно до похорон,не гражданка Италії ,на сейчас он имеет три дома(два сдаёт в аренду) и квартиру, вообщем каждій евро(грівну) как я не считает

Настало время акуительных историй.
Розкажіть на гілці «еміграція/заробітчанство» айтішникам на зйомних квартирах в гешпаніях/ппольщах, що то вони недостатньо потіють лицем. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:25

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Но если даже её пример показывает, что так нельзя, то не отвечает на вопрос "как надо?"

а) "як всі то всі" (с)
б) партнери впрягаються і проплачують серйозно внаслідок чого в рази паде смертність на фронті
в) дайош перемир"я, тоді проблем з мобілізацією для ротацій не буде
г) командирів-мясників разом з резніковим та "непридатним" вішають на Хрешатику (шутка?)

С начальным утверждением -- конечно, не поспорить. НО: может просто попробовать -- как-то НЕ ТАК? :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 31 січ, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:27

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Простите -- снова я ваши надписи не понимаю
он имел в виду минус, видимо сейчас заказывает пиццу поэтому написал "соус" сюда, а не курьеру.

Вон выше Фокс написал что известного обзорщика-ютубера бусифицировали
Так и эту вкуснейшую пятничную пиццу с ароматом «негритянского» и соусом с «крокодильего» оплаченную онлайн сожрут в прикампусном ТЦК ,вместе с курьером
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:28

  andrijk777 написав:............
Раніш взагалі була проблема двох Україн - Західної(про-європейської) і Східної(про-російської). І вся політична боротьба точилась навколо цього. Прям зека вибрали, головне СВОГО! Ось вибрали по-російських президентів - тепер ці території під РФ, добились таки свого.

Очередная ну не ложь, но искажение действительности. Восток тоже давно был за ЕС и уже довольно давно сильно ослабели антинатовские настроения, а последние годы (ещё до начала полномасштабной), по-моему, практически исчезли.
То, что Восток не придерживался принципа "що завгодно, аби подалі від Росії", это да. Ну так и принцип не сильно умный.
А у политиков не хватило ума работать на сплочение Украины, а не на её раскол. Причём исключительно из личных амбиций и интересов. Последний президент, который старался быть президентом всего народа без его деления на части, был Кучма.
Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, сортовостью и пр., боролись с языком, нежеланием называть центральные площади именами Бандеры и Шухевича. А под этой маркой тихо обделывали свои делишки.
Точно так же Янукович грёб под себя с обратными лозунгами. И/или без них.
Но сегодняшние критики как-то забыли что и сортовость, и коррупция появились далеко не сегодня.
ЛАД
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