Hotab написав:Так ви не дали вихідні дані для задачі. Як вам давати відповідь, Янаюоа нормально пояснив на днях, як воно в режимі окупації.
а чому зразу "жити в окупації"? на моменті і для багатих і для бідних є інші варіанти, але чомусь робимо вигляд що є лиш чорне або біле P.S. Мої знайомі з херсонщини та донбасу, всі хто хотів той виїхав (більшість).
Це тому що Ужгороду мало ймовірно що доведеться виїхати, ви так просто розказуєте про «тю, хай виїдуть»? Зараз херсонці живуть на зйомці у всяких Білих церквах. Щось їм на 2 тис грн державної підтримки важкувато… Чи може не ризиновий Київ їх прийме, дасть роботу а УА безкоштовно розселить? Так це ще Харків, Дніпро, Запоріжжя ще не зірвались з місця..
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:Було б цікаво, якби Трамп, Венс та Рубіо наполягли на виборах і неформально підтримали кандидата який розділить їх бачення. Час викинути в смітник це байденівське бурмотіння про "підтримку стільки, скільки потрібно", "піпеточні поставки". Фактично Saschaqbl вірно сказав - без різниці зараз мінус 2 області, 4 чи 6. Для збереження суверенітету (хоба б від рф) головне досягти мирної угоди / РПВ, плюс зберегти армію та стабільне фінансування. Вічна війна до "справедливого миру" перетворить нас на безлюдну територію без інфраструктури з якої тікатимусь жінки та школярі, а чоловіки будуть або в окопі або з бангладешу
Это понятно с самого начала.Лично мне было. Я это говорил еще тогда,когда слушавшие нервно оглядывались,опасаясь что их за это посадят. Теперь об этом говорит Президент США, его секретарь- "Трамповская видлига". А вот будут ли они нас спасать от нашего же выбора-спорно. Могут просто умыть руки и понаблюдать,что произойдет без помощи. Потому что куча идиотов до сих пор верит в что-то,и пока реальность не макнет их головой в парашу- они будут настаивать на бескомпромиссной борьбе, лежа на проперженном диване. Трамп легко может показать кто мы и что мы можем,просто не делая ничего. И скорее всего он сделает именно так.
Вы на якый дылянці фронта? или на проперженном? Нас кинули на растерзание параши , і помогли наши казнокради , Нануя создавалось НАТО?
Hotab написав:Так ви не дали вихідні дані для задачі. Як вам давати відповідь, Янаюоа нормально пояснив на днях, як воно в режимі окупації.
а чому зразу "жити в окупації"? на моменті і для багатих і для бідних є інші варіанти, але чомусь робимо вигляд що є лиш чорне або біле P.S. Мої знайомі з херсонщини та донбасу, всі хто хотів той виїхав (більшість).
Це тому що Ужгороду мало ймовірно що доведеться виїхати, ви так просто розказуєте про «тю, хай виїдуть»? Зараз херсонці живуть на зйомці у всяких Білих церквах. Щось їм на 2 тис грн державної підтримки важкувато… Чи може не ризиновий Київ їх прийме, дасть роботу а УА безкоштовно розселить? Так це ще Харків, Дніпро, Запоріжжя ще не зірвались з місця..
Очевидно же -- речь про "чуть более западные" варианты
Letusrock написав:Було б цікаво, якби Трамп, Венс та Рубіо наполягли на виборах і неформально підтримали кандидата який розділить їх бачення. Час викинути в смітник це байденівське бурмотіння про "підтримку стільки, скільки потрібно", "піпеточні поставки". Фактично Saschaqbl вірно сказав - без різниці зараз мінус 2 області, 4 чи 6. Для збереження суверенітету (хоба б від рф) головне досягти мирної угоди / РПВ, плюс зберегти армію та стабільне фінансування. Вічна війна до "справедливого миру" перетворить нас на безлюдну територію без інфраструктури з якої тікатимусь жінки та школярі, а чоловіки будуть або в окопі або з бангладешу
Это понятно с самого начала.Лично мне было. Я это говорил еще тогда,когда слушавшие нервно оглядывались,опасаясь что их за это посадят. Теперь об этом говорит Президент США, его секретарь- "Трамповская видлига". А вот будут ли они нас спасать от нашего же выбора-спорно. Могут просто умыть руки и понаблюдать,что произойдет без помощи. Потому что куча идиотов до сих пор верит в что-то,и пока реальность не макнет их головой в парашу- они будут настаивать на бескомпромиссной борьбе, лежа на проперженном диване. Трамп легко может показать кто мы и что мы можем,просто не делая ничего. И скорее всего он сделает именно так.