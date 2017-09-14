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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12298122991230012301>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:30

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Так ви не дали вихідні дані для задачі. Як вам давати відповідь,
Янаюоа нормально пояснив на днях, як воно в режимі окупації.

а чому зразу "жити в окупації"? на моменті і для багатих і для бідних є інші варіанти, але чомусь робимо вигляд що є лиш чорне або біле
P.S. Мої знайомі з херсонщини та донбасу, всі хто хотів той виїхав (більшість).


Це тому що Ужгороду мало ймовірно що доведеться виїхати, ви так просто розказуєте про «тю, хай виїдуть»? :D
Зараз херсонці живуть на зйомці у всяких Білих церквах. Щось їм на 2 тис грн державної підтримки важкувато… Чи може не ризиновий Київ їх прийме, дасть роботу а УА безкоштовно розселить? Так це ще Харків, Дніпро, Запоріжжя ще не зірвались з місця..
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:30

https://antikor.com.ua/articles/748711- ... _v_mesjats
Кивалов через суд повысил себе пенсию несколько лет назад с 14 до 246)))а самая большая пенсия судьи 390 штук.Это при том что половина пенсов не получает и 4000.
Да уж справедливости никогда не будет.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:31

  ЛАД написав:Но сегодняшние критики как-то забыли что и сортовость, и коррупция появились далеко не сегодня.
поэтому зеленский не виноват) надо найти тех с кого началась коррупция, наказать их, тогда заживём!
  Hotab написав:Так це ще Харків, Дніпро, Запоріжжя ще не зірвались з місця..
ты еще не понял что люди настолько разочарованы в текущей власти, в этой бесконечной лжи про контрнаступление и войдём в Крым, что никуда ехать не будут. Потому что их там кинут ни с чем.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 21:35, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:33

  Господар Вельзевула написав:
  Letusrock написав:Було б цікаво, якби Трамп, Венс та Рубіо наполягли на виборах і неформально підтримали кандидата який розділить їх бачення. Час викинути в смітник це байденівське бурмотіння про "підтримку стільки, скільки потрібно", "піпеточні поставки".
Фактично Saschaqbl вірно сказав - без різниці зараз мінус 2 області, 4 чи 6. Для збереження суверенітету (хоба б від рф) головне досягти мирної угоди / РПВ, плюс зберегти армію та стабільне фінансування.
Вічна війна до "справедливого миру" перетворить нас на безлюдну територію без інфраструктури з якої тікатимусь жінки та школярі, а чоловіки будуть або в окопі або з бангладешу


Это понятно с самого начала.Лично мне было. Я это говорил еще тогда,когда слушавшие нервно оглядывались,опасаясь что их за это посадят.
Теперь об этом говорит Президент США, его секретарь- "Трамповская видлига".
А вот будут ли они нас спасать от нашего же выбора-спорно.
Могут просто умыть руки и понаблюдать,что произойдет без помощи. Потому что куча идиотов до сих пор верит в что-то,и пока реальность не макнет их головой в парашу- они будут настаивать на бескомпромиссной борьбе, лежа на проперженном диване.
Трамп легко может показать кто мы и что мы можем,просто не делая ничего.
И скорее всего он сделает именно так.

Вы на якый дылянці фронта? или на проперженном?
Нас кинули на растерзание параши , і помогли наши казнокради ,
Нануя создавалось НАТО?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:34

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Так ви не дали вихідні дані для задачі. Як вам давати відповідь,
Янаюоа нормально пояснив на днях, як воно в режимі окупації.

а чому зразу "жити в окупації"? на моменті і для багатих і для бідних є інші варіанти, але чомусь робимо вигляд що є лиш чорне або біле
P.S. Мої знайомі з херсонщини та донбасу, всі хто хотів той виїхав (більшість).


Це тому що Ужгороду мало ймовірно що доведеться виїхати, ви так просто розказуєте про «тю, хай виїдуть»? :D
Зараз херсонці живуть на зйомці у всяких Білих церквах. Щось їм на 2 тис грн державної підтримки важкувато… Чи може не ризиновий Київ їх прийме, дасть роботу а УА безкоштовно розселить? Так це ще Харків, Дніпро, Запоріжжя ще не зірвались з місця..

Очевидно же -- речь про "чуть более западные" варианты :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:Хлопчика що "Шукав Житло" по Києву мобілізували
Тобто, знайшов нарешті?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:39

Wirująświatła


ты еще не понял что люди настолько разочарованы в текущей власти, в этой бесконечной лжи про контрнаступление и войдём в Крым, что никуда ехать не будут.


Не розумію навіщо ти це пишеш мені, а не Летусроку, який каже «тю, всі мої знайомі виїхали, теж мені проблема».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:39

  Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Letusrock написав:Було б цікаво, якби Трамп, Венс та Рубіо наполягли на виборах і неформально підтримали кандидата який розділить їх бачення. Час викинути в смітник це байденівське бурмотіння про "підтримку стільки, скільки потрібно", "піпеточні поставки".
Фактично Saschaqbl вірно сказав - без різниці зараз мінус 2 області, 4 чи 6. Для збереження суверенітету (хоба б від рф) головне досягти мирної угоди / РПВ, плюс зберегти армію та стабільне фінансування.
Вічна війна до "справедливого миру" перетворить нас на безлюдну територію без інфраструктури з якої тікатимусь жінки та школярі, а чоловіки будуть або в окопі або з бангладешу


Это понятно с самого начала.Лично мне было. Я это говорил еще тогда,когда слушавшие нервно оглядывались,опасаясь что их за это посадят.
Теперь об этом говорит Президент США, его секретарь- "Трамповская видлига".
А вот будут ли они нас спасать от нашего же выбора-спорно.
Могут просто умыть руки и понаблюдать,что произойдет без помощи. Потому что куча идиотов до сих пор верит в что-то,и пока реальность не макнет их головой в парашу- они будут настаивать на бескомпромиссной борьбе, лежа на проперженном диване.
Трамп легко может показать кто мы и что мы можем,просто не делая ничего.
И скорее всего он сделает именно так.

Нануя создавалось НАТО?

Для защиты стран-членов НАТО от совка :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:41

  Hotab написав:Не розумію навіщо ти це пишеш мені, а не Летусроку, який каже «тю, всі мої знайомі виїхали, теж мені проблема».
из ужгорода можно пешком эвакуироваться. Летусрок тоже по своему наивен.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:42

  Vadim_ написав:Вы на якый дылянці фронта? или на проперженном?
Нас кинули на растерзание параши , і помогли наши казнокради ,
Нануя создавалось НАТО?



Я на диване. Лежу жду пока станет настолько х*ево, что будет смысл валить.
Пока недостаточно плохо что бы валить и сверхплохо что бы жить.
Адова мука.
Господар Вельзевула
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