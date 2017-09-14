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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:43
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 31 січ, 2025 21:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:47
konstantin kirovograd написав:
https://antikor.com.ua/articles/748711-byvshij_nardep_sergej_kivalov_poluchaet_samuju_boljshuju_pensiju_v_ukraine__246_tysjach_griven_v_mesjats
Кивалов через суд повысил себе пенсию несколько лет назад с 14 до 246)))а самая большая пенсия судьи 390 штук.Это при том что половина пенсов не получает и 4000.
Да уж справедливости никогда не будет.
был такой анекдот, молодожёны. через год после свадьбы муж спрашивает жену почему у нас до сих пор нет ребенка, она отвечает откуда ему взяться, мы никуда не ходим, к нам никто не приходит.
так же и мы ждем что справедливость кто то принесёт, не то мессия, не то президент, а может трамп или ветераны зсу. Помню как левые люди с майдана попали в раду, козак гаврилюк например. Такую справедливость навели.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 31 січ, 2025 21:50, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:48
Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)
Бедные думают, что кроме цепей терять нечего. Ошибаются и те, и другие.
Бедные, может, и не потеряют (совсем бедные, а не по меркам здешних экспертов, для которых 1000 долл. в месяц это не деньги). Они могут свалить в Европу и, работая на любой работе, будут жить, как минимум, не хуже, чем здесь.
А богатые и средний класс на Западе точно потеряют. Конечно, кроме супербогатых - Ахметов и там будет себя чувствовать неплохо. Потеряют ли в финансовом отношении здесь, не берусь судить, может и нет. Как сумеют пристроиться к новым властям. Те, чьё положение определяется близостью к власти, потеряют почти наверняка.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 21:54
Vadim_ написав:
У меня родственник , не гражданин Италии, вьехавший нелегально через Мароко, вид на жительство, работал в поте лица а не жил на пособие,
кстати , его маму(мою тёщю) с раком кишечьника лечили и содержали в больнице Италии бесплатно до похорон,не гражданка Италії ,на сейчас он имеет три дома(два сдаёт в аренду) и квартиру, вообщем каждій евро(грівну) как я не считает
Настало время акуительных историй. Розкажіть
на гілці «еміграція/заробітчанство» айтішникам на зйомних квартирах в гешпаніях/ппольщах, що то вони недостатньо потіють лицем.
Ябі тоже не поверил , но там такой рінок контрафакта...Простіе машинки швейніе , по лекалам "Гуччі и Прадо"
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 31 січ, 2025 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:00
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены-варшавы-швейцарии (интересно, как они собираются там без налогов сдавать квартиры?)
Бедные думают, что кроме цепей терять нечего. Ошибаются и те, и другие.
Бедные, может, и не потеряют (совсем бедные, а не по меркам здешних экспертов, для которых 1000 долл. в месяц это не деньги). Они могут свалить в Европу и, работая на любой работе, будут жить, как минимум, не хуже, чем здесь.
А богатые и средний класс на Западе точно потеряют. Конечно, кроме супербогатых - Ахметов и там будет себя чувствовать неплохо. Потеряют ли в финансовом отношении здесь, не берусь судить, может и нет. Как сумеют пристроиться к новым властям. Те, чьё положение определяется близостью к власти, потеряют почти наверняка.
Ну да -- чуть потеряют в комфорте. Но там-то посыл, что чуть ли не должны останутся -- после жутчайших евпропейских налогов...
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:02
_hunter написав:
Нануя создавалось НАТО?
Для защиты стран-членов НАТО от совка
Так українці це роблять за них 11 рік, допомогти потужно нам не можуть надати , постійно шось мішае...
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:04
Hotab написав:Wirująświatła
ты еще не понял что люди настолько разочарованы в текущей власти, в этой бесконечной лжи про контрнаступление и войдём в Крым, что никуда ехать не будут.
Не розумію навіщо ти це пишеш мені, а не Летусроку, який каже «тю, всі мої знайомі виїхали, теж мені проблема».
вони виїхали "трошки" західніше ніж в Ужгород
_hunter написав:
Очевидно же -- речь про "чуть более западные" варианты
саме так
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:06
budivelnik написав: ЛАД написав: Faceless написав:
.......
]Послухайте відео там оператор каже, на яких дальностях працював, і це ФПВ - куди вже нижче, вони бʼють безпосередньо в техніку, живу силу, в бліндажі і окопи. Для зв'язку є ціла інфраструктура з ретрансляцією
Верно.
Но для дронов на оптоволокне эта инфраструктура не нужна. А она снижает живучесть системы.
Ви хоч розумієте що оптоволокно не може вигинатись паралельно землі?
А раз так- то про які 10-20 км дальності польоту йде мова?
Чи у вас дронщик на повітряній кулі НАД землею?
Кожен 1м висоти над землею -це приблизно 2 км прямої видимості....
Тому
або запускаєте з висоти
або не далі ніж на 2 км.....
Я писал по материалам статьи, на которую давал ссылку. 20 км там (и, соответственно, у меня) не было. А 10 км было. Как это практически, не знаю. Сами понимаете, я с ними не работал.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:08
барабашов написав:
Вон выше Фокс написал что известного обзорщика-ютубера бусифицировали
також на днях бусифікували ще одного блогера по ремонту, відомого у ФБ як "Ремонт Петрович". Зняв кількасекундний рілс у пікселі, без особливих пояснень, лише шось типу "контенту більше небуде"
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:10
_hunter
чуть потеряют в комфорте.
БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»
Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?
А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»??
Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».
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