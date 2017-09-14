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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:14
Vadim_ написав: _hunter написав:
Нануя создавалось НАТО?
Для защиты стран-членов НАТО от совка
Так українці це роблять за них 11 рік, допомогти потужно нам не можуть надати , постійно шось мішае...
НУ так если уже делают - можно лишние деньги не тратить...
Это проблема всех крупных чисто бюрократических институций
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:15
Hotab написав:_hunter
чуть потеряют в комфорте.
БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»
Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?
А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»??
Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».
всяко краще ніж ризики окупації чи перспектива обміняти своє брєнне тіло на 15млн
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:15
budivelnik написав: ЛАД написав: Faceless написав:
.......
]Послухайте відео там оператор каже, на яких дальностях працював, і це ФПВ - куди вже нижче, вони бʼють безпосередньо в техніку, живу силу, в бліндажі і окопи. Для зв'язку є ціла інфраструктура з ретрансляцією
Верно.
Но для дронов на оптоволокне эта инфраструктура не нужна. А она снижает живучесть системы.
Ви хоч розумієте що оптоволокно не може вигинатись паралельно землі?
А раз так- то про які 10-20 км дальності польоту йде мова?
Чи у вас дронщик на повітряній кулі НАД землею?
Кожен 1м висоти над землею -це приблизно 2 км прямої видимості....
Тому
або запускаєте з висоти
або не далі ніж на 2 км.....
Оптоволокно це волосінь, ну майже як у спінінга, може вигинатися куди хочеш, і лежати на землі і висіти. З дальністю польоту 2км від дрону нема толку, оператор просто труп
Хоча про 20+ км вище то йшлося не про оптоволоконні
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:16
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Единственный совет это ассимиляция в более выживаемом социуме других государств.
и кто захочет ассимилировать нищебродов? разве что с понижением в правах и свободах.
Никто не мешает.
Проблема в том, что эмигранты везут с собой часть своей культуры и ментальности, не желая меняться, как инородное тело в организме
В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Нужно лишь желание перенять чужую культуру и ментальность.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:17
Letusrock написав: ЛАД написав:
Но если даже её пример показывает, что так нельзя, то не отвечает на вопрос "как надо?"
а) "як всі то всі" (с)
б) партнери впрягаються і проплачують серйозно внаслідок чого в рази паде смертність на фронті
в) дайош перемир"я, тоді проблем з мобілізацією для ротацій не буде
г) командирів-мясників разом з резніковим та "непридатним" вішають на Хрешатику (шутка?)
а) согласен.
б) это не в нашей власти и от нас никак не зависит.
в) согласен. Но как это сделать практически? Может, Трамп поможет. Без этого вряд ли удастся, момент сильно упустили.
г) есть большие шансы, что в этом варианте "повісять на Хрешатику" совсем не тех, кого нужно. Потом расскажут о "перегибах на местах".
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:18
Hotab написав:_hunter
чуть потеряют в комфорте.
БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»
Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?
А ойтішники, які мали пристойну квартиру з паркінгом під будинком знову згадують як це жити в оренді і копити далі на своє. Це точно «чють»??
Це вимушена міра , яка багатьом навіть з грошима дається через надзусилля. Мотивуючи себе «ну нічого, може хоч діти поживуть без проблем».
пул квартир -- в Крыжополе? Как и квартира с паркингом...
>>> Це вимушена міра
Вооот. А теперь сравниваем эти надзусилля с альтернативным вариантом -- и да: получаем после сравнения "чуть".
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:21
Letusrock написав: барабашов написав:
Вон выше Фокс написал что известного обзорщика-ютубера бусифицировали
також на днях бусифікували ще одного блогера по ремонту, відомого у ФБ як "Ремонт Петрович". Зняв кількасекундний рілс у пікселі, без особливих пояснень, лише шось типу "контенту більше небуде"
Так а что тут удивляет?
Выгребут всех. А потом отменят все законные отмазки и тех выгребут. Кто вовремя не сообразит, что "первый сорт" просрочился и стал смердеть мертвечиной.
Нельзя просто тут дышать воздухом. Или на фронт-или вали за бугор.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:23
Hotab написав:_hunter
чуть потеряют в комфорте.
БУ-ГА-ГА
«чють потєряют в комфортє»
Багатопенісні лендлорди продають пул квартир , який їх годував власне лежачи на дивані, і купують в Європі на ці гроші лише щось для себе. Щоб не жити в оренді. Це точно про «чють»?
.......
Лендлордам я бы посоветовал поинтересоваться возможностью продажи недвиги в Харькове а 2022 и ценами. Да даже сегодня можно, хотя уже далеко не так, как в 2022.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:28
Vadim_ написав: Бетон написав: andrijk777 написав:
Ваша доля - голосувати за нового Зеленського.
Голосував один раз у житті за кандидата у президенти Ющенко , бесполезно...
Вижу перспективу развития України только в иностранном президенте и команде , депутатах и судебной всей системой
Судя по всему есть нации запрограмированные на самоуничтожение. Минус 50% населения (грубо), смертность в 3 раза превышает рождаемость. Самая высокая в мире коррупция. И тд
Единственный совет это ассимиляция в более выживаемом социуме других государств.
Никакой Трамп уже не поможет
Жалею что 24 года назад повернувся в Україну(ностальгия хренова) а не в Сан Бенедетто дель Тронто
Сан Бенедетто - для меня особое место
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:30
Приговор бывшему командиру ДШРГ «Русич» Яну Петровскому (Воиславу Тордену) вынесут 7 марта
По данным финского СМИ Yle, сегодня прошло финальное заседание в деле против Петровского, защита просила отпустить его из изолятора, но не добилась успеха.
Мужчину обвиняют в причастности к массовому убийству и пыткам военных украинского батальона «Айдар» в 2014 году. По данным следствия, в тот период он командовал ДШРГ «Русич» под позывным «Славян» и непосредственно расстреливал и ранил украинцев — в том числе вырезал на щеке одного из них символ коловрат.
На одном из прошлых заседаний Петровский заявил, что на самом деле не воевал, а за все зверства и преступления группы ответственен Алексей Мильчаков. Его мужчина описал как диктатора, из-за которого он и покинул ряды «Русича». Сегодня Мильчаков является главой ДШРГ «Русич» и судится с Минюстом из-за брошюры «Украина: новый центр мирового нацизма», в которой вместо фото украинского неонациста была напечатана его фотография с флагом нацистской Германии.
Стоит отметить, что в 2015 году Петровский и Мильчаков выступали в качестве командиров ДШРГ «Русич» c заявлением по факту убийства Бориса Немцова. Боевики сказали, что появившееся в Сети видео с признанием в преступлении от якобы членов «Русича» является попыткой Украины расправиться с группой руками силовиков.
Обвиняемый также назвал свою фотографию с мертвым солдатом отфотошопленной, а видео, на котором он рассуждает о совершенных убийствах, выдумкой: «Это было сделано в пропагандистских целях. Целью было создание легендарного образа группы. Это была просто информационная пропаганда».
В 2017 году Петровский воевал и в Сирии, попал под санкции и сменил имя, став Воиславом Торденом. Он был задержан в Финляндии в 2023 году при попытке переехать в страну вместе с детьми и поступившей в местный университет женой. Прокуратура требует для мужчины пожизненное лишение свободы.
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