|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:35
Letusrock написав:
Було б цікаво, якби Трамп, Венс та Рубіо наполягли на виборах і неформально підтримали кандидата який розділить їх бачення. Час викинути в смітник це байденівське бурмотіння про "підтримку стільки, скільки потрібно", "піпеточні поставки".
Фактично Saschaqbl вірно сказав - без різниці зараз мінус 2 області, 4 чи 6. Для збереження суверенітету (хоба б від рф) головне досягти мирної угоди / РПВ, плюс зберегти армію та стабільне фінансування.
Вічна війна до "справедливого миру" перетворить нас на безлюдну територію без інфраструктури з якої тікатимусь жінки та школярі, а чоловіки будуть або в окопі або з бангладешу
з таким державним управлінням війну на виснеження не витягненнути, а
маленька совкоармія не переможе велику совкоармію
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38184
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:38
andrijk777 написав: Letusrock написав: Vadim_ написав:
Не бачу претендентів, може те оголосити ,? може и прислухаюсь
зараз поки такі обставини що адекватний кандидат з тверезим та реалістичним баченням просто не буде навіть балотуватись. Рівень потужності влади та прихлєбателів-першосортників (в т.ч. лідерів мнєній, журналістів та прочіх активістів) безкомпромісно піднятий до небес, і будь-хто що виступає проти "кордонів91/"страведливогомиру" (тобто хто натякне що "король голий") буде миттєво розстріляний з реактивного гівномету
P.S. Під словом "король" мається на увазі не персонально Зе, а обєктивна реальність яка склалась
Думав багато над цим питанням. Я з вами не згідний.
Якщо кандидат бачить що у нього рейтинг 3-5% то який йому зміст балотуватись? Витрачати гроші впусту? "адекватний кандидат" не має зайвих грошей.
Але цей рейтинг 3-5% йому формує саме народ! Зрозуміло під впливом продажних журналістів і блогерів.
Але якщо народ слухає і вірить цим блогерам то хто йому дохтор?
Раніш взагалі була проблема двох Україн - Західної(про-європейської) і Східної(про-російської). І вся політична боротьба точилась навколо цього. Прям зека вибрали, головне СВОГО! Ось вибрали по-російських президентів - тепер ці території під РФ, добились таки свого.
за незалежні була переважна більшість, а потім олігархи та політики ділити, замість того щоб об"єднувати
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38184
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:38
prodigy - мої співчуття ....
Як ВИ , як місто ?
Дуже понівечено ?
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5060
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4517 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:41
Бетон написав:
Судя по всему есть нации запрограмированные на самоуничтожение. Минус 50% населения (грубо), смертность в 3 раза превышает рождаемость. Самая высокая в мире коррупция. И тд
Единственный совет это ассимиляция в более выживаемом социуме других государств.
Никакой Трамп уже не поможет
Маячня, є певний відсоток збоченців, який захоплює "пануючі висоти" і намагаються в будь-яку ціну зберегти своє статус-кво
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38184
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:42
_hunter
А теперь сравниваем эти надзусилля с альтернативным вариантом -- и да: получаем после сравнения "чуть".
А, так порівняння з гіпотетичною окупацією? Ну тоді «чють». А якщо з тим, як живуть без окупації, і що взагалі то треба (чи не треба? ) захищати, так зовсім не «чють».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14222
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:50
Бетон написав:
..........
Судя по всему есть нации запрограмированные на самоуничтожение. Минус 50% населения (грубо), смертность в 3 раза превышает рождаемость. Самая высокая в мире коррупция. И тд
Единственный совет это ассимиляция в более выживаемом социуме других государств.
Никакой Трамп уже не поможет
К сожалению, похоже, что Бетон
прав.
Я, правда, ещё не потерял надежду на Трампа (в смысле заключения мира/перемирия).
Может, просто настроение плохое.
А в Европе нам явно не место. Не дозрели. Если человек банит другого, не по каким-то принципиальным соображениям или хотя бы из обиды, а просто из-за несогласия с его необоснованными прогнозами и за их критику. И это относительно молодой человек, "не испорченный совком".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32808
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:50
ЛАД написав: Letusrock написав: ЛАД написав:
А то получается, как с мобилизацией. Все недовольны, но когда спрашиваешь: "А как надо?", - никто не знает (реально, а не зарплатами по 10 тыс. долл.).
я думав що приклад з 155-ю бригадою чітко показав що продовжувати мобілізацію подібним чином це провал, навіть якщо здається
що інших способів крім насильницького пакування, нема
Я не знаю подробностей истории со 155 бригадой, не могу судить.
Но если даже её пример показывает, что так нельзя, то не отвечает на вопрос "как надо?"
Всё же многие мобилизованные воюют нормально.
Но если народ массово не хочет защищать свою страну, то...
Я не вижу выхода в такой ситуации.
Большевики в 1МВ выступали с лозунгом поражения своего правительства с тем, чтобы облегчить революцию.
Многие здесь, выступающие против коррупции, мобилизации, сортовости и пр., похоже придерживаются такой же идеи.
Но большевики выступали против, имея идею, ЗА которую выступали. Чего сегодня можно добиваться? В случае поражения что-то улучшится? Ой, вряд ли. А вот ухудшиться может многое. И ухудшится. И той вольницы, которая есть сейчас, не будет. А коррупция, мобилизация, сортовость останется.
как надо, шта???
надо так:
3 бригада: "дєлай как я, дєлай как мьі, дєлай лучшє нас"!
Чьо, забув?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38184
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:53
Hotab написав:_hunter
А теперь сравниваем эти надзусилля с альтернативным вариантом -- и да: получаем после сравнения "чуть".
А, так порівняння з гіпотетичною окупацією? Ну тоді «чють». А якщо з тим, як живуть без окупації, і що взагалі то треба (чи не треба? ) захищати, так зовсім не «чють».
Так захищати -- это тоже "альтернативный вариант". Если с ним сравнивать -- тоже "чуть" получается. А сравнивать с "як живуть без окупації" не имеет смысла: по причине постоянных рейдов
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9126
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:53
Letusrock написав: Hotab написав:ЛАД
Богатые думают, что уедут в мюнхены...
Бедные думают, что кроме цепей терять нечего. Ошибаются и те, и другие.
Дуже цікаво почути чому, без натягування сови на глобус, припущень/фантазій та заїжжених страшилок
феміно ейджимзм:
стееми з личинками могуть, а мужики непритомно-немічні незможуть: "лучшє так, чєм от єміграціі" (с) (тм)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38184
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:56
ЛАД написав: Бетон написав:
..........
Судя по всему есть нации запрограмированные на самоуничтожение. Минус 50% населения (грубо), смертность в 3 раза превышает рождаемость. Самая высокая в мире коррупция. И тд
Единственный совет это ассимиляция в более выживаемом социуме других государств.
Никакой Трамп уже не поможет
К сожалению, похоже, что Бетон
прав.
Я, правда, ещё не потерял надежду на Трампа (в смысле заключения мира/перемирия).
Может, просто настроение плохое.
А в Европе нам явно не место. Не дозрели. Если человек банит другого, не по каким-то принципиальным соображениям или хотя бы из обиды, а просто из-за несогласия с его необоснованными прогнозами и за их критику. И это относительно молодой человек, "не испорченный совком".
Трамп с большой вероятностью можете дать 4 мирных года, и это будет последним шансом для Украины взяться за ум и влиться в интересующие ее блоки а не одкб
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 31 січ, 2025 23:00, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2729
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|84248
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|258126
|
|
|6076
|903308
|
|