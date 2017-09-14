стееми з личинками могуть,
З личинками мух? Чи про які личинки мова?
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:56
flyman
З личинками мух? Чи про які личинки мова?
Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:56
Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:04
Он мог это сделать.
Но глядя на выпендривающегося недомерка, просто умыл руки.
Ну не будет же он силой режим менять?
Тем более верещание и стогнание ухилянтов в сети,продолжающих настаивать на репарациях, кордонах и подвешиваниии хуйла за хер в Гааге- решил не мешать.
Типа,с Богом,Парасю.
Здобувайте, но без денег американских налогоплательщиков.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:08
Как бы Трамп не подписал мир с условием не вхождения Украины ни в какие блоки (военные). Пока что по его высказываниям на это похоже.
Зеленский пытается добиться хоть каких-то серьёзных гарантий не на уровне Будапештского меморандума, так его на этом форуме осуждают за это.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2025 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:09
навіть ті хто на фронті вже вголос кажуть що з сортами дурня коїться.
а ви робіть вигляд що проблема в тих хто ховається.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:12
Ти якийсь вже овсім дурний став.
Я ж одразу вказав, що " Бо він не сприйме твоє оце визначення, що я "гажу Будівельнику" (обгадив його)))", а ти кидаєшся підтверджувати поясненням причини.
Причина не відміняє наслідку, чудило.
Всі інші твої вигадки розбирати не буду. Сам розумієш, що, як завжди, тупо вигадуєш і будуєш на цьому.
Лише зверну увагу, що намагаєшся видавати себе місіонером, досягнувшим, заможним, досвідченим і т.д. і т.п. --- саме ти, а не я.
Комплекси саме в тебе. Саме ти постійно про себе голосиш...
І застосуй оте останнє своє твердження про бан і дітей до себе, чудило!
Ти в бані у багатьох, хто "тебе в очі не бачив і недолюблює".
Дах в тебе їде остаточно вже...
Повні провали в логіці пішли.
Ну а те, що ти притулив деякі очевидні речі стосовно дронів, то це до чого?
Щоб показати знання очевидних речей?
Не тупи...
Бо, гадаю, що практик по дронам на оптоволокні ти такий же, як і практик по розвитку економіки-ринку країни -- тобто нульовий.
Скільки нальоту в тебе на дронах на оптоволокні?
Якщо такий же нуль, як і в реформуванні ринку країни, то не морочь голову зі своїми єралашиками.
Для тебе, як високоодарьонного, ще раз нагадаю --- причина не відміняє наслідку.
Або простіше для тебе - не підміняй предмети.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 31 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:15
Проблем багато. Але:
«розходьтесь, йдіть додому, вам нічого не буде» (с) Долярчик.
Або «посони, всі ховаємось від ЗСУ, хай лохи яких зловили воюють» - це шлях до обвалу фронту, котлів , і кацапів навіть у Бердичеві.
Найцікавіше, що оці закликани, по парним числам ллють крокодилячі сльози «па пасанам пагібшим, зачєм ви убрали фото пагібшего маєго друга качка. По непарним тримають в кармані дулю «ібаштє за всіх нас, ми вас підтримаємо морально».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:15
у нас было 3 года, в 2022 толпы добровольцев, военная помощь запада. Результат на табло. Какой ты хочешь результат от немотивированных к войне ухылянтов и при вероятном падении западной помощи в 2025? Там же не дураки. Видят что всё равно ресурсов не хватает. Зачем тогда вообще их расходовать.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:17
Господар Вельзевула
Это у вас пока крайний сценарий, вероятность 10%, долго он продолжатся не будет , вслед за трампом поддержку выключит вся Европа, в первую очередь Германия.
В работе - перекрывается кислород пинчуковским воукам, подбираются протрампистские кадры. С недомерка вытрясут всю инфу по демсам и бритым, поселят на ранчо в Исландии на сохранение.Подпишут ее контракт на читку лекций " как ебать мозги народу и Людям" По Украине "соглашение %" как у Сталина-Черчилля. Тогда все у кого Сталин резервировал больше 40% вошли в орбиту Москвы, только Югославия благодаря Тито соскочила
Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:19
Wirująświatła
Нічого жахливого в такому результаті нема.
Кращий лише «ніхто не загинув, нічого не втратили». Але так буває лише в казках. А от набагато гіршим він міг бути. І запросто буде, якщо закликати «розходимось».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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