Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:12

budivelnik написав: detroytred написав: Стосовно Будівельника не сміши.

Бо він не сприйме твоє оце визначення, що я "гажу Будівельнику" (обгадив його))). Стосовно Будівельника не сміши.Бо він не сприйме твоє оце визначення, що я "гажу Будівельнику" (обгадив його))). копіпастер воєнпенс по визначенню - не може гадити практику Будівельнику...

Бо нуль ні на що впливати не може...

Але коли шістка(не козирна навіть) пробує виставити себе хоча б валетом ( а по факту пробує примазатись до королів) - то цим вона шкодить в першу чергу своїм нащадкам.

Бо вплив тим сильніший чим ближче по відстані

а ближче нащадків-в тебе нікого не має...



Хоча швидше за все в тебе й нащадків немаю ( тобто фізично вони то може є , але побачивши хто ти такий-чухнули від тебе на край світу)

Зауваж - якщо форумчани які тебе не бачили і легко можуть закину в бан - тебе недолюблюють - то уяви гамму емоцій до себе своїх дітей. копіпастер воєнпенс по визначенню - не може гадити практику Будівельнику...Бо нуль ні на що впливати не може...Але коли шістка(не козирна навіть) пробує виставити себе хоча б валетом ( а по факту пробує примазатись до королів) - то цим вона шкодить в першу чергу своїм нащадкам.Бо вплив тим сильніший чим ближче по відстаніа ближче нащадків-в тебе нікого не має...Хоча швидше за все в тебе й нащадків немаю ( тобто фізично вони то може є , але побачивши хто ти такий-чухнули від тебе на край світу)Зауваж - якщо форумчани які тебе не бачили і легко можуть закину в бан - тебе недолюблюють - то уяви гамму емоцій до себе своїх дітей.

Ти якийсь вже овсім дурний став.Я ж одразу вказав, що " Бо він не сприйме твоє оце визначення, що я "гажу Будівельнику" (обгадив його)))", а ти кидаєшся підтверджувати поясненням причини.Причина не відміняє наслідку, чудило.Всі інші твої вигадки розбирати не буду. Сам розумієш, що, як завжди, тупо вигадуєш і будуєш на цьому.Лише зверну увагу, що намагаєшся видавати себе місіонером, досягнувшим, заможним, досвідченим і т.д. і т.п. --- саме ти, а не я.Комплекси саме в тебе. Саме ти постійно про себе голосиш...І застосуй оте останнє своє твердження про бан і дітей до себе, чудило!Ти в бані у багатьох, хто "тебе в очі не бачив і недолюблює".Дах в тебе їде остаточно вже...Повні провали в логіці пішли.Ну а те, що ти притулив деякі очевидні речі стосовно дронів, то це до чого?Щоб показати знання очевидних речей?Не тупи...Бо, гадаю, що практик по дронам на оптоволокні ти такий же, як і практик по розвитку економіки-ринку країни -- тобто нульовий.Скільки нальоту в тебе на дронах на оптоволокні?Якщо такий же нуль, як і в реформуванні ринку країни, то не морочь голову зі своїми єралашиками.Для тебе, як високоодарьонного, ще раз нагадаю --- причина не відміняє наслідку.Або простіше для тебе - не підміняй предмети.