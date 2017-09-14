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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12302123031230412305>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:56

flyman

стееми з личинками могуть,


З личинками мух? Чи про які личинки мова?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 22:56

  fox767676 написав:Хлопчика що "Шукав Житло" по Києву мобілізували

невже переглядів більше чим в того самого?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:04

  fox767676 написав:
Трамп с большой вероятностью можете дать 4 мирных года, и это будет последним шансом для Украины взяться за ум и влиться в интересующие ее блоки



Он мог это сделать.
Но глядя на выпендривающегося недомерка, просто умыл руки.
Ну не будет же он силой режим менять?
Тем более верещание и стогнание ухилянтов в сети,продолжающих настаивать на репарациях, кордонах и подвешиваниии хуйла за хер в Гааге- решил не мешать.
Типа,с Богом,Парасю.
Здобувайте, но без денег американских налогоплательщиков.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:08

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:..........
Судя по всему есть нации запрограмированные на самоуничтожение. Минус 50% населения (грубо), смертность в 3 раза превышает рождаемость. Самая высокая в мире коррупция. И тд
Единственный совет это ассимиляция в более выживаемом социуме других государств.
Никакой Трамп уже не поможет

К сожалению, похоже, что Бетон прав.
Я, правда, ещё не потерял надежду на Трампа (в смысле заключения мира/перемирия).
Может, просто настроение плохое.
А в Европе нам явно не место. Не дозрели. Если человек банит другого, не по каким-то принципиальным соображениям или хотя бы из обиды, а просто из-за несогласия с его необоснованными прогнозами и за их критику. И это относительно молодой человек, "не испорченный совком".


Трамп с большой вероятностью можете дать 4 мирных года, и это будет последним шансом для Украины взяться за ум и влиться в интересующие ее блоки а не одкб

Как бы Трамп не подписал мир с условием не вхождения Украины ни в какие блоки (военные). Пока что по его высказываниям на это похоже.
Зеленский пытается добиться хоть каких-то серьёзных гарантий не на уровне Будапештского меморандума, так его на этом форуме осуждают за это.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2025 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:09

  Hotab написав:Але якщо закликати ховатись, ще можна закликати до перевороту в країні.. Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.


навіть ті хто на фронті вже вголос кажуть що з сортами дурня коїться.
а ви робіть вигляд що проблема в тих хто ховається.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Стосовно Будівельника не сміши.
Бо він не сприйме твоє оце визначення, що я "гажу Будівельнику" (обгадив його))).
копіпастер воєнпенс по визначенню - не може гадити практику Будівельнику...
Бо нуль ні на що впливати не може...
Але коли шістка(не козирна навіть) пробує виставити себе хоча б валетом ( а по факту пробує примазатись до королів) - то цим вона шкодить в першу чергу своїм нащадкам.
Бо вплив тим сильніший чим ближче по відстані
а ближче нащадків-в тебе нікого не має...

Хоча швидше за все в тебе й нащадків немаю ( тобто фізично вони то може є , але побачивши хто ти такий-чухнули від тебе на край світу)
Зауваж - якщо форумчани які тебе не бачили і легко можуть закину в бан - тебе недолюблюють - то уяви гамму емоцій до себе своїх дітей.

Ти якийсь вже овсім дурний став.
Я ж одразу вказав, що " Бо він не сприйме твоє оце визначення, що я "гажу Будівельнику" (обгадив його)))", а ти кидаєшся підтверджувати поясненням причини.
Причина не відміняє наслідку, чудило.
Всі інші твої вигадки розбирати не буду. Сам розумієш, що, як завжди, тупо вигадуєш і будуєш на цьому.
Лише зверну увагу, що намагаєшся видавати себе місіонером, досягнувшим, заможним, досвідченим і т.д. і т.п. --- саме ти, а не я.
Комплекси саме в тебе. Саме ти постійно про себе голосиш...
І застосуй оте останнє своє твердження про бан і дітей до себе, чудило!
Ти в бані у багатьох, хто "тебе в очі не бачив і недолюблює".
Дах в тебе їде остаточно вже...
Повні провали в логіці пішли.

Ну а те, що ти притулив деякі очевидні речі стосовно дронів, то це до чого?
Щоб показати знання очевидних речей?
Не тупи...
Бо, гадаю, що практик по дронам на оптоволокні ти такий же, як і практик по розвитку економіки-ринку країни -- тобто нульовий.

Скільки нальоту в тебе на дронах на оптоволокні?
Якщо такий же нуль, як і в реформуванні ринку країни, то не морочь голову зі своїми єралашиками.

Для тебе, як високоодарьонного, ще раз нагадаю --- причина не відміняє наслідку.
Або простіше для тебе - не підміняй предмети.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 31 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:15

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Але якщо закликати ховатись, ще можна закликати до перевороту в країні.. Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.


навіть ті хто на фронті вже вголос кажуть що з сортами дурня коїться.
а ви робіть вигляд що проблема в тих хто ховається.


Проблем багато. Але:
«розходьтесь, йдіть додому, вам нічого не буде» (с) Долярчик.
Або «посони, всі ховаємось від ЗСУ, хай лохи яких зловили воюють» - це шлях до обвалу фронту, котлів , і кацапів навіть у Бердичеві.
Найцікавіше, що оці закликани, по парним числам ллють крокодилячі сльози «па пасанам пагібшим, зачєм ви убрали фото пагібшего маєго друга качка. По непарним тримають в кармані дулю «ібаштє за всіх нас, ми вас підтримаємо морально».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:15

  Hotab написав:Якщо недодронщику приходити і казати «гей , воїни, кидайте фронт, вас все одно чекає амністія», то звичайно що ліфт швидко впаде.
у нас было 3 года, в 2022 толпы добровольцев, военная помощь запада. Результат на табло. Какой ты хочешь результат от немотивированных к войне ухылянтов и при вероятном падении западной помощи в 2025? Там же не дураки. Видят что всё равно ресурсов не хватает. Зачем тогда вообще их расходовать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:17

Господар Вельзевула

Это у вас пока крайний сценарий, вероятность 10%, долго он продолжатся не будет , вслед за трампом поддержку выключит вся Европа, в первую очередь Германия.
В работе - перекрывается кислород пинчуковским воукам, подбираются протрампистские кадры. С недомерка вытрясут всю инфу по демсам и бритым, поселят на ранчо в Исландии на сохранение.Подпишут ее контракт на читку лекций " как ебать мозги народу и Людям" По Украине "соглашение %" как у Сталина-Черчилля. Тогда все у кого Сталин резервировал больше 40% вошли в орбиту Москвы, только Югославия благодаря Тито соскочила
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 23:19

Wirująświatła

Результат на табло.


Нічого жахливого в такому результаті нема.
Кращий лише «ніхто не загинув, нічого не втратили». Але так буває лише в казках. А от набагато гіршим він міг бути. І запросто буде, якщо закликати «розходимось».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 31 січ, 2025 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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